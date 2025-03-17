https://uz.sputniknews.ru/20250317/lgoty-jenskiy-biznes-uzbekistan-48450480.html

"Женщины, предпринимайте!" — новые льготы для женского бизнеса в Узбекистане

"Женщины, предпринимайте!" — новые льготы для женского бизнеса в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Работой в стране планируют обеспечить свыше 2 млн женщин.

2025-03-17T12:05+0500

2025-03-17T12:05+0500

2025-03-17T12:10+0500

узбекистан

законодательство

женщина-предприниматель

женщины

бизнес

льготы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/05/38576490_250:390:3072:1977_1920x0_80_0_0_2048b1af733efe1ab3501d0facef79a7.jpg

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Узбекистане утвердили основные критерии по поддержке женщин-предпринимателей на 2025 год, сообщает Минюст РУз. В частности, с 1 мая появится программа HAMROH (ХАМРОХ), которая предусматривает: Кроме того, в Узбекистане при Торгово-промышленной палате открыли Совет женщин-предпринимателей. Его цель — содействие активному женскому участию в бизнес-процессах, оказание юридической, финансовой и практической помощи. При этом Совет имеет право выносить на рассмотрение парламента страны проблемы женщин-предпринимателей. В Совет вошли 27 человек. Также к 1 июля запустят платформу "Женщина-предприниматель", которая поможет закупать сырье, расширять сотрудничество, искать новые рынки сбыта, нанимать специалистов и решать другие бизнес-вопросы. Программа "Партнер-предприниматель", которая стартует с 1 мая, включает в себя: Помимо прочего, к 1 августа в Узбекистане утвердят финансовую стратегию для поддержки женского бизнеса.В общей сложности планируется обеспечить работой более двух млн женщин, обучить 250 тысяч женщин профессиональным и предпринимательским навыкам, а также 50 тысяч женщин из малообеспеченных семей пройдут курс реабилитации в санаториях.

https://uz.sputniknews.ru/20250311/kak-jenschiny-aviadispetchery-reguliruyut-nebo-nad-tashkentom-48335965.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан льготы женщины предприниматель бизнес закон