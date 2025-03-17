https://uz.sputniknews.ru/20250317/lgoty-jenskiy-biznes-uzbekistan-48450480.html
"Женщины, предпринимайте!" — новые льготы для женского бизнеса в Узбекистане
"Женщины, предпринимайте!" — новые льготы для женского бизнеса в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Работой в стране планируют обеспечить свыше 2 млн женщин.
2025-03-17T12:05+0500
2025-03-17T12:05+0500
2025-03-17T12:10+0500
узбекистан
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женщина-предприниматель
женщины
бизнес
льготы
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Узбекистане утвердили основные критерии по поддержке женщин-предпринимателей на 2025 год, сообщает Минюст РУз. В частности, с 1 мая появится программа HAMROH (ХАМРОХ), которая предусматривает: Кроме того, в Узбекистане при Торгово-промышленной палате открыли Совет женщин-предпринимателей. Его цель — содействие активному женскому участию в бизнес-процессах, оказание юридической, финансовой и практической помощи. При этом Совет имеет право выносить на рассмотрение парламента страны проблемы женщин-предпринимателей. В Совет вошли 27 человек. Также к 1 июля запустят платформу "Женщина-предприниматель", которая поможет закупать сырье, расширять сотрудничество, искать новые рынки сбыта, нанимать специалистов и решать другие бизнес-вопросы. Программа "Партнер-предприниматель", которая стартует с 1 мая, включает в себя: Помимо прочего, к 1 августа в Узбекистане утвердят финансовую стратегию для поддержки женского бизнеса.В общей сложности планируется обеспечить работой более двух млн женщин, обучить 250 тысяч женщин профессиональным и предпринимательским навыкам, а также 50 тысяч женщин из малообеспеченных семей пройдут курс реабилитации в санаториях.
https://uz.sputniknews.ru/20250311/kak-jenschiny-aviadispetchery-reguliruyut-nebo-nad-tashkentom-48335965.html
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узбекистан льготы женщины предприниматель бизнес закон
узбекистан льготы женщины предприниматель бизнес закон
"Женщины, предпринимайте!" — новые льготы для женского бизнеса в Узбекистане
12:05 17.03.2025 (обновлено: 12:10 17.03.2025)
Работой в стране планируют обеспечить свыше двух млн женщин.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik.
В Узбекистане утвердили основные критерии по поддержке женщин-предпринимателей на 2025 год, сообщает
Минюст РУз.
В частности, с 1 мая появится программа HAMROH (ХАМРОХ), которая предусматривает:
выделение грантов до 50 млн сумов для тысячи бизнесменов, которые помогли женщинам реализовать "зеленые" и IT-проекты, а также основать не менее пяти женских предпринимательств;
предоставление женщинам с положительной кредитной историей кредита до 100 млн сумов без залога;
предоставление Компанией по развитию предпринимательства гарантий до момента поставки оборудования, купленного женщинами-предпринимателями в кредит.
Кроме того, в Узбекистане при Торгово-промышленной палате открыли Совет женщин-предпринимателей. Его цель — содействие активному женскому участию в бизнес-процессах, оказание юридической, финансовой и практической помощи. При этом Совет имеет право выносить на рассмотрение парламента страны проблемы женщин-предпринимателей.
В Совет вошли 27 человек.
Также к 1 июля запустят платформу "Женщина-предприниматель", которая поможет закупать сырье, расширять сотрудничество, искать новые рынки сбыта, нанимать специалистов и решать другие бизнес-вопросы.
Программа "Партнер-предприниматель", которая стартует с 1 мая, включает в себя:
обучение женщин предпринимательству для открытия собственного бизнеса;
помощь женщинам в организации предпринимательской деятельности на кооперативной основе;
размещение и продажу продукции женского бизнеса на местных и международных торговых платформах.
Помимо прочего, к 1 августа в Узбекистане утвердят финансовую стратегию для поддержки женского бизнеса.
В общей сложности планируется обеспечить работой более двух млн женщин, обучить 250 тысяч женщин профессиональным и предпринимательским навыкам, а также 50 тысяч женщин из малообеспеченных семей пройдут курс реабилитации в санаториях.