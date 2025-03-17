https://uz.sputniknews.ru/20250317/russia-svo-naselennyy-punkt-zaporojskaya-oblast-48462090.html
ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
Sputnik Узбекистан
Бойцы группировки войск "Днепр" поразили военных и технику двух бригад ВСУ.
2025-03-17T19:11+0500
2025-03-17T19:11+0500
2025-03-17T19:11+0500
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Российские военные взяли под контроль село Степовое в Запорожской области, сообщает Минобороны России. Бойцы группировки поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ в районе населенных пунктов Тягинка в Херсонской области и Павловка в Запорожской.За прошедшие сутки ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, 5 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.ВСУ продолжает считать потери и на курском направлении - за сутки противник потерял более 280 военнослужащих и 2 танка. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что доступ в ряд населенных пунктов региона, в которые с 15 марта въезд был ограничен, могут открыть уже на этой неделе. Ранее жителей призывали не возвращаться на потенциально опасные территории, так как там могут быть мины и неразорвавшиеся боеприпасы.
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вс рф военные сво всу украина россия днепр запорожье
вс рф военные сво всу украина россия днепр запорожье
ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
Бойцы группировки войск "Днепр" поразили военных и технику двух бригад ВСУ.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik.
Российские военные взяли под контроль село Степовое в Запорожской области, сообщает Минобороны
России.
"Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области", — говорится в сводке.
Бойцы группировки поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ в районе населенных пунктов Тягинка в Херсонской области и Павловка в Запорожской.
За прошедшие сутки ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, 5 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
ВСУ продолжает считать потери и на курском направлении - за сутки противник потерял более 280 военнослужащих и 2 танка.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что доступ в ряд населенных пунктов региона, в которые с 15 марта въезд был ограничен, могут открыть уже на этой неделе. Ранее жителей призывали не возвращаться на потенциально опасные территории, так как там могут быть мины и неразорвавшиеся боеприпасы.
"По мере работы сапёров перечень населенных пунктов, куда оперативный штаб ограничил доступ, также будет сокращаться. Рассчитываю, что уже на этой неделе в ряд населенных пунктов доступ будет открыт", - говорится в сообщении Врио губернатора Курской области.