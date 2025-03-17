https://uz.sputniknews.ru/20250317/russia-svo-naselennyy-punkt-zaporojskaya-oblast-48462090.html

ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Запорожской области

ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Запорожской области

Sputnik Узбекистан

Бойцы группировки войск "Днепр" поразили военных и технику двух бригад ВСУ.

2025-03-17T19:11+0500

2025-03-17T19:11+0500

2025-03-17T19:11+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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вс россии

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запорожская область

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Российские военные взяли под контроль село Степовое в Запорожской области, сообщает Минобороны России. Бойцы группировки поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ в районе населенных пунктов Тягинка в Херсонской области и Павловка в Запорожской.За прошедшие сутки ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, 5 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.ВСУ продолжает считать потери и на курском направлении - за сутки противник потерял более 280 военнослужащих и 2 танка. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что доступ в ряд населенных пунктов региона, в которые с 15 марта въезд был ограничен, могут открыть уже на этой неделе. Ранее жителей призывали не возвращаться на потенциально опасные территории, так как там могут быть мины и неразорвавшиеся боеприпасы.

россия

украина

запорожская область

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