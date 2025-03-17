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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250317/russia-svo-naselennyy-punkt-zaporojskaya-oblast-48462090.html
ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
Sputnik Узбекистан
Бойцы группировки войск "Днепр" поразили военных и технику двух бригад ВСУ.
2025-03-17T19:11+0500
2025-03-17T19:11+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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запорожская область
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Российские военные взяли под контроль село Степовое в Запорожской области, сообщает Минобороны России. Бойцы группировки поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ в районе населенных пунктов Тягинка в Херсонской области и Павловка в Запорожской.За прошедшие сутки ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, 5 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.ВСУ продолжает считать потери и на курском направлении - за сутки противник потерял более 280 военнослужащих и 2 танка. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что доступ в ряд населенных пунктов региона, в которые с 15 марта въезд был ограничен, могут открыть уже на этой неделе. Ранее жителей призывали не возвращаться на потенциально опасные территории, так как там могут быть мины и неразорвавшиеся боеприпасы.
россия
украина
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вс рф военные сво всу украина россия днепр запорожье
вс рф военные сво всу украина россия днепр запорожье

ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Запорожской области

19:11 17.03.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота связистов ВС РФ на Запорожском направлении
Работа связистов ВС РФ на Запорожском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
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Бойцы группировки войск "Днепр" поразили военных и технику двух бригад ВСУ.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Российские военные взяли под контроль село Степовое в Запорожской области, сообщает Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области", — говорится в сводке.
Бойцы группировки поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ в районе населенных пунктов Тягинка в Херсонской области и Павловка в Запорожской.
За прошедшие сутки ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, 5 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
ВСУ продолжает считать потери и на курском направлении - за сутки противник потерял более 280 военнослужащих и 2 танка.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что доступ в ряд населенных пунктов региона, в которые с 15 марта въезд был ограничен, могут открыть уже на этой неделе. Ранее жителей призывали не возвращаться на потенциально опасные территории, так как там могут быть мины и неразорвавшиеся боеприпасы.

"По мере работы сапёров перечень населенных пунктов, куда оперативный штаб ограничил доступ, также будет сокращаться. Рассчитываю, что уже на этой неделе в ряд населенных пунктов доступ будет открыт", - говорится в сообщении Врио губернатора Курской области.

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