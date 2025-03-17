Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250317/tashkent-otklyucheniye-otoplenie-48448510.html
Когда в Ташкенте отключат отопление
Когда в Ташкенте отключат отопление
Sputnik Узбекистан
Среднесуточная температура в городе за последние семь дней составила +11,6°C.
2025-03-17T10:57+0500
2025-03-17T10:57+0500
ташкент
отопление
теплоснабжение
узбекистан
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/03/45953110_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_8ef88a738d7542b8fecc163b22143903.jpg
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В скором времени в Ташкенте завершат отопительный сезон, сообщает пресс-служба Veolia Energy Tashkent.Согласно данным Узгидрометцентра, с 8 по 14 марта в столице Узбекистана температура воздуха не опускалась ниже +9°C (средний показатель 11,6°C тепла). Как говорится в постановлении Кабмина РУз, отопление могут отключить в том случае, если пять дней подряд среднесуточная температура воздуха выше 8°C. После этого начнется подготовка к следующему отопительному сезону: отремонтируют тепловые сети, локальные котельные и насосные станции. Управляющие компании и ТЧСЖ должны будут провести промывку капитальный ремонт отопительных систем домов. Владельцев квартир убедительно просят проверить радиаторы отопления в доме и при необходимости заменить или прочистить их. В прошлом году отопительный сезон в Ташкенте завершился 26 марта.
https://uz.sputniknews.ru/20240828/mirziyoyev-soveschaniye-enerosberejeniye-45400764.html
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/03/45953110_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_41f2ace85413e15e1fe0d85db9d6c52f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ташкент отопление тепло узбекистан тчсж теплоснабжение
ташкент отопление тепло узбекистан тчсж теплоснабжение

Когда в Ташкенте отключат отопление

10:57 17.03.2025
© Sputnik / Мария ДевахинаЖенщина сидит в теплой одежды у батареи в квартире. Архивное фото
Женщина сидит в теплой одежды у батареи в квартире. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2025
© Sputnik / Мария Девахина
Подписаться
Среднесуточная температура в городе за последние семь дней составила +11,6°C.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В скором времени в Ташкенте завершат отопительный сезон, сообщает пресс-служба Veolia Energy Tashkent.
Согласно данным Узгидрометцентра, с 8 по 14 марта в столице Узбекистана температура воздуха не опускалась ниже +9°C (средний показатель 11,6°C тепла). Как говорится в постановлении Кабмина РУз, отопление могут отключить в том случае, если пять дней подряд среднесуточная температура воздуха выше 8°C.

"На основании этого в ближайшее время хокимият города Ташкента примет решение о завершении отопительного сезона 2024-2025 годов", — говорится в обращении Veolia Energy Tashkent.

После этого начнется подготовка к следующему отопительному сезону: отремонтируют тепловые сети, локальные котельные и насосные станции. Управляющие компании и ТЧСЖ должны будут провести промывку капитальный ремонт отопительных систем домов. Владельцев квартир убедительно просят проверить радиаторы отопления в доме и при необходимости заменить или прочистить их.
В прошлом году отопительный сезон в Ташкенте завершился 26 марта.
В Намангане на крышах 4-х домов, где расположены 96 квартир, установлены солнечные панели - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.08.2024
В 1 миллионе домохозяйств Узбекистана систему отопления заменят на энергосберегающую
28 августа 2024, 10:38
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0