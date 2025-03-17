https://uz.sputniknews.ru/20250317/tashkent-otklyucheniye-otoplenie-48448510.html

Когда в Ташкенте отключат отопление

Когда в Ташкенте отключат отопление

Sputnik Узбекистан

Среднесуточная температура в городе за последние семь дней составила +11,6°C.

2025-03-17T10:57+0500

2025-03-17T10:57+0500

2025-03-17T10:57+0500

ташкент

отопление

теплоснабжение

узбекистан

общество

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В скором времени в Ташкенте завершат отопительный сезон, сообщает пресс-служба Veolia Energy Tashkent.Согласно данным Узгидрометцентра, с 8 по 14 марта в столице Узбекистана температура воздуха не опускалась ниже +9°C (средний показатель 11,6°C тепла). Как говорится в постановлении Кабмина РУз, отопление могут отключить в том случае, если пять дней подряд среднесуточная температура воздуха выше 8°C. После этого начнется подготовка к следующему отопительному сезону: отремонтируют тепловые сети, локальные котельные и насосные станции. Управляющие компании и ТЧСЖ должны будут провести промывку капитальный ремонт отопительных систем домов. Владельцев квартир убедительно просят проверить радиаторы отопления в доме и при необходимости заменить или прочистить их. В прошлом году отопительный сезон в Ташкенте завершился 26 марта.

https://uz.sputniknews.ru/20240828/mirziyoyev-soveschaniye-enerosberejeniye-45400764.html

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