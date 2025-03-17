https://uz.sputniknews.ru/20250317/tashkent-otklyucheniye-otoplenie-48448510.html
Когда в Ташкенте отключат отопление
Когда в Ташкенте отключат отопление
Sputnik Узбекистан
Среднесуточная температура в городе за последние семь дней составила +11,6°C.
2025-03-17T10:57+0500
2025-03-17T10:57+0500
2025-03-17T10:57+0500
ташкент
отопление
теплоснабжение
узбекистан
общество
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В скором времени в Ташкенте завершат отопительный сезон, сообщает пресс-служба Veolia Energy Tashkent.Согласно данным Узгидрометцентра, с 8 по 14 марта в столице Узбекистана температура воздуха не опускалась ниже +9°C (средний показатель 11,6°C тепла). Как говорится в постановлении Кабмина РУз, отопление могут отключить в том случае, если пять дней подряд среднесуточная температура воздуха выше 8°C. После этого начнется подготовка к следующему отопительному сезону: отремонтируют тепловые сети, локальные котельные и насосные станции. Управляющие компании и ТЧСЖ должны будут провести промывку капитальный ремонт отопительных систем домов. Владельцев квартир убедительно просят проверить радиаторы отопления в доме и при необходимости заменить или прочистить их. В прошлом году отопительный сезон в Ташкенте завершился 26 марта.
https://uz.sputniknews.ru/20240828/mirziyoyev-soveschaniye-enerosberejeniye-45400764.html
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ташкент отопление тепло узбекистан тчсж теплоснабжение
ташкент отопление тепло узбекистан тчсж теплоснабжение
Когда в Ташкенте отключат отопление
Среднесуточная температура в городе за последние семь дней составила +11,6°C.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik.
В скором времени в Ташкенте завершат отопительный сезон, сообщает
пресс-служба Veolia Energy Tashkent.
Согласно данным Узгидрометцентра, с 8 по 14 марта в столице Узбекистана температура воздуха не опускалась ниже +9°C (средний показатель 11,6°C тепла). Как говорится в постановлении Кабмина РУз, отопление могут отключить в том случае, если пять дней подряд среднесуточная температура воздуха выше 8°C.
"На основании этого в ближайшее время хокимият города Ташкента примет решение о завершении отопительного сезона 2024-2025 годов", — говорится в обращении Veolia Energy Tashkent.
После этого начнется подготовка к следующему отопительному сезону: отремонтируют тепловые сети, локальные котельные и насосные станции. Управляющие компании и ТЧСЖ должны будут провести промывку капитальный ремонт отопительных систем домов. Владельцев квартир убедительно просят проверить радиаторы отопления в доме и при необходимости заменить или прочистить их.
В прошлом году отопительный сезон в Ташкенте завершился
26 марта.