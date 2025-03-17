https://uz.sputniknews.ru/20250317/uzbekistan-tamojennye-poshliny-tovar-48460267.html

Узбекистан вводит вывозные таможенные пошлины на 86 видов товаров

Узбекистан вводит вывозные таможенные пошлины на 86 видов товаров

Sputnik Узбекистан

Указ принят в целях проведения экспортных процедур в соответствии с требованиями ВТО.

2025-03-17T17:21+0500

2025-03-17T17:21+0500

2025-03-17T17:21+0500

узбекистан

пошлины

экспорт

газ

вто

сбор

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. С 1 июля 2025 года в Узбекистане начнут собирать вывозные таможенные пошлины на ряд сырьевых товаров и социально значимой продукции, сообщает Государственный таможенный комитет Узбекистана. В список товаров вошли:Ранее на практике за вывоз этих товаров взимались сборы отраслевых ассоциаций или было необходимо получить разрешение на экспорт от правительства страны. Теперь прежние требования отменены. Экспортные пошлины коснулись также узбекского газа. Помимо него, налог будут взимать с вывоза и другого стратегического сырья, которое производят в Узбекистане (хлопковое волокно и линт, полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиэтилентерефталат, ПВХ, медное сырье). Новшества помогут увеличить производство готовой продукции с добавленной стоимостью с использованием узбекского сырья. Принятие указа также поспособствует улучшению экспортных процедур и привлечению инвестиций в промышленный сектор.

https://uz.sputniknews.ru/20250105/v-uzbekistane-snizili-sbor-za-eksport-xb-pryaji-47440369.html

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