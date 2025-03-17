https://uz.sputniknews.ru/20250317/uzbekistan-tamojennye-poshliny-tovar-48460267.html
Узбекистан вводит вывозные таможенные пошлины на 86 видов товаров
Узбекистан вводит вывозные таможенные пошлины на 86 видов товаров
Sputnik Узбекистан
Указ принят в целях проведения экспортных процедур в соответствии с требованиями ВТО.
2025-03-17T17:21+0500
2025-03-17T17:21+0500
2025-03-17T17:21+0500
узбекистан
пошлины
экспорт
газ
вто
сбор
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. С 1 июля 2025 года в Узбекистане начнут собирать вывозные таможенные пошлины на ряд сырьевых товаров и социально значимой продукции, сообщает Государственный таможенный комитет Узбекистана. В список товаров вошли:Ранее на практике за вывоз этих товаров взимались сборы отраслевых ассоциаций или было необходимо получить разрешение на экспорт от правительства страны. Теперь прежние требования отменены. Экспортные пошлины коснулись также узбекского газа. Помимо него, налог будут взимать с вывоза и другого стратегического сырья, которое производят в Узбекистане (хлопковое волокно и линт, полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиэтилентерефталат, ПВХ, медное сырье). Новшества помогут увеличить производство готовой продукции с добавленной стоимостью с использованием узбекского сырья. Принятие указа также поспособствует улучшению экспортных процедур и привлечению инвестиций в промышленный сектор.
https://uz.sputniknews.ru/20250105/v-uzbekistane-snizili-sbor-za-eksport-xb-pryaji-47440369.html
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узбекистан газ экспорт пошлина сбор таможня вто
узбекистан газ экспорт пошлина сбор таможня вто
Узбекистан вводит вывозные таможенные пошлины на 86 видов товаров
Указ принят в целях проведения экспортных процедур в соответствии с требованиями ВТО.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik.
С 1 июля 2025 года в Узбекистане начнут собирать вывозные таможенные пошлины на ряд сырьевых товаров и социально значимой продукции, сообщает
Государственный таможенный комитет Узбекистана.
необработанная кожа и полуфабрикаты из нее, шелк-сырец, хлопчатобумажная пряжа и трикотажные изделия;
мясная продукция, пшеница, зерно, рис, минеральные удобрения, кожевенное сырье;
отходы ПЭТ (прим. ред. — материал для производства упаковки и тары, термопластик), лом и отходы цветных металлов.
Ранее на практике за вывоз этих товаров взимались сборы отраслевых ассоциаций или было необходимо получить разрешение на экспорт от правительства страны. Теперь прежние требования отменены.
Экспортные пошлины коснулись также узбекского газа. Помимо него, налог будут взимать с вывоза и другого стратегического сырья, которое производят в Узбекистане (хлопковое волокно и линт, полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиэтилентерефталат, ПВХ, медное сырье).
Новшества помогут увеличить производство готовой продукции с добавленной стоимостью с использованием узбекского сырья. Принятие указа также поспособствует улучшению экспортных процедур и привлечению инвестиций в промышленный сектор.