https://uz.sputniknews.ru/20250317/uzbekistan-tsifrovoy-maket-kompleks-shah-i-zinda-48459589.html
В Узбекистане создадут цифровой макет комплекса Шахи-Зинда
В Узбекистане создадут цифровой макет комплекса Шахи-Зинда
Sputnik Узбекистан
Проект разрабатывает Центр исламской цивилизации в Узбекистане.
2025-03-17T16:12+0500
2025-03-17T16:12+0500
2025-03-17T16:12+0500
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узбекская культура
памятник
самарканд
центр исламской цивилизации
история
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Узбекистане в рамках проекта "Шахи-Зинда" оцифруют знаменитый древний комплекс, сообщает пресс-служба Центра исламской цивилизации в РУз. Для проведения виртуальных экскурсий будут созданы цифровой макет исторического памятника и специальный медиаконтент.Проект расскажет об истории комплекса "Шахи-Зинда", его архитектуре, декоре и интересных фактах, например, о значении эпиграфических надписей. При помощи современных технологий памятник планируют "оживить", что по задумке авторов создаст аутентичную атмосферу для любителей истории и искусства. Проект реализует Центр исламской цивилизации в Узбекистане. Шахи-Зинда — архитектурный памятник в Самарканде, ансамбль из одиннадцати средневековых мавзолеев, датируемых эпохами правления Караханидов и Темуридов. Включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://uz.sputniknews.ru/20241002/arxeolog-namangan-drevnost-stroyeniye-kolonna-arka-45944731.html
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узбекистан самарканд памятник шахи-зинда цифровой макет культура история
узбекистан самарканд памятник шахи-зинда цифровой макет культура история
В Узбекистане создадут цифровой макет комплекса Шахи-Зинда
Проект разрабатывает Центр исламской цивилизации в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik.
В Узбекистане в рамках проекта "Шахи-Зинда" оцифруют знаменитый древний комплекс, сообщает
пресс-служба Центра исламской цивилизации в РУз.
Для проведения виртуальных экскурсий будут созданы цифровой макет исторического памятника и специальный медиаконтент.
Проект расскажет об истории комплекса "Шахи-Зинда", его архитектуре, декоре и интересных фактах, например, о значении эпиграфических надписей. При помощи современных технологий памятник планируют "оживить", что по задумке авторов создаст аутентичную атмосферу для любителей истории и искусства.
Проект реализует Центр исламской цивилизации в Узбекистане.
"Благодаря изучению и популяризации комплекса Шахи-Зинда с использованием новых технологий его историческое значение будет еще больше усилено, а богатое культурное наследие Узбекистана станет доступным более широкой аудитории," — говорится в сообщении.
Шахи-Зинда — архитектурный памятник в Самарканде, ансамбль из одиннадцати средневековых мавзолеев, датируемых эпохами правления Караханидов и Темуридов. Включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.