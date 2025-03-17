https://uz.sputniknews.ru/20250317/uzbekistan-tsifrovoy-maket-kompleks-shah-i-zinda-48459589.html

В Узбекистане создадут цифровой макет комплекса Шахи-Зинда

В Узбекистане создадут цифровой макет комплекса Шахи-Зинда

Sputnik Узбекистан

Проект разрабатывает Центр исламской цивилизации в Узбекистане.

2025-03-17T16:12+0500

2025-03-17T16:12+0500

2025-03-17T16:12+0500

узбекистан

культура

узбекская культура

памятник

самарканд

центр исламской цивилизации

история

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Узбекистане в рамках проекта "Шахи-Зинда" оцифруют знаменитый древний комплекс, сообщает пресс-служба Центра исламской цивилизации в РУз. Для проведения виртуальных экскурсий будут созданы цифровой макет исторического памятника и специальный медиаконтент.Проект расскажет об истории комплекса "Шахи-Зинда", его архитектуре, декоре и интересных фактах, например, о значении эпиграфических надписей. При помощи современных технологий памятник планируют "оживить", что по задумке авторов создаст аутентичную атмосферу для любителей истории и искусства. Проект реализует Центр исламской цивилизации в Узбекистане. Шахи-Зинда — архитектурный памятник в Самарканде, ансамбль из одиннадцати средневековых мавзолеев, датируемых эпохами правления Караханидов и Темуридов. Включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://uz.sputniknews.ru/20241002/arxeolog-namangan-drevnost-stroyeniye-kolonna-arka-45944731.html

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