https://uz.sputniknews.ru/20250317/uzbekistan-zakon-vodniy-kodeks-48454659.html

Сенат Узбекистана одобрил закон о Водном кодексе

Сенат Узбекистана одобрил закон о Водном кодексе

Sputnik Узбекистан

Принятие Водного кодекса повысит позитивный имидж Узбекистана на международной арене.

2025-03-17T13:55+0500

2025-03-17T13:55+0500

2025-03-17T14:16+0500

узбекистан

водоснабжение

вода

сенат олий мажлиса узбекистана

закон

новый закон

международное право

кодекс

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В ходе очередного пленарного заседания Сенат Олий Мажлиса одобрил Закон "Об утверждении Водного кодекса Республики Узбекистан", сообщает пресс-служба Сената. Водный кодекс поможет систематизировать основные правовые акты в области водопользования. В частности, данный документ:Водный кодекс создается в целях обеспечения рационального потребления, управления и охраны водных ресурсов Узбекистана, что, в свою очередь, повысит ответственность населения. Принятый закон охватывает также вопросы по модернизации водной инфраструктуры и орошаемых земель с учетом растущего дефицита воды.

https://uz.sputniknews.ru/20241021/russia-texnologiya-problema-voda-uzbekistan-46233493.html

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