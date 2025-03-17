https://uz.sputniknews.ru/20250317/uzbekistan-zakon-vodniy-kodeks-48454659.html
Сенат Узбекистана одобрил закон о Водном кодексе
Сенат Узбекистана одобрил закон о Водном кодексе
Sputnik Узбекистан
Принятие Водного кодекса повысит позитивный имидж Узбекистана на международной арене.
2025-03-17T13:55+0500
2025-03-17T13:55+0500
2025-03-17T14:16+0500
узбекистан
водоснабжение
вода
сенат олий мажлиса узбекистана
закон
новый закон
международное право
кодекс
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В ходе очередного пленарного заседания Сенат Олий Мажлиса одобрил Закон "Об утверждении Водного кодекса Республики Узбекистан", сообщает пресс-служба Сената. Водный кодекс поможет систематизировать основные правовые акты в области водопользования. В частности, данный документ:Водный кодекс создается в целях обеспечения рационального потребления, управления и охраны водных ресурсов Узбекистана, что, в свою очередь, повысит ответственность населения. Принятый закон охватывает также вопросы по модернизации водной инфраструктуры и орошаемых земель с учетом растущего дефицита воды.
https://uz.sputniknews.ru/20241021/russia-texnologiya-problema-voda-uzbekistan-46233493.html
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узбекистан вода водоснабжение кодекс сенат закон
Сенат Узбекистана одобрил закон о Водном кодексе
13:55 17.03.2025 (обновлено: 14:16 17.03.2025)
Принятие Водного кодекса повысит позитивный имидж Узбекистана на международной арене.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik.
В ходе очередного пленарного заседания Сенат Олий Мажлиса одобрил Закон "Об утверждении Водного кодекса Республики Узбекистан", сообщает
пресс-служба Сената.
Водный кодекс поможет систематизировать основные правовые акты в области водопользования.
В частности, данный документ:
уточняет полномочия и функции Кабмина, министерств, ведомств, местных органов госвласти в сфере регулирования водных отношений;
определяет условия государственно-частного партнерства в управлении водными ресурсами, ответственность за нарушения правил водозабора и направления международного сотрудничества в указанной сфере.
Водный кодекс создается в целях обеспечения рационального потребления, управления и охраны водных ресурсов Узбекистана, что, в свою очередь, повысит ответственность населения.
Принятый закон охватывает также вопросы по модернизации водной инфраструктуры и орошаемых земель с учетом растущего дефицита воды.
"Закон направлен на имплементацию норм международного водного права в национальное водное законодательство и повышение позитивного имиджа Узбекистана на международной арене", — говорится в сообщении.