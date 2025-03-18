https://uz.sputniknews.ru/20250318/dietolog-kak-poxudet-k-letu-bez-vreda-dlya-zdorovya--48471548.html
Диетолог: Как похудеть к лету без вреда для здоровья
Диетолог: Как похудеть к лету без вреда для здоровья
Sputnik Узбекистан
Специалист рассказала о полезных привычках, которые помогут снизить вес без специальных диет
2025-03-18T22:05+0500
2025-03-18T22:05+0500
2025-03-18T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
диета
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/0b/21755081_0:272:2673:1775_1920x0_80_0_0_443fef0e3e97187a1037d91d7f4c1036.jpg
С приближением лета многие стараются сбросить лишние килограммы. Как снизить вес без вреда для организма, радио Sputnik рассказала диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики "Ешь. Читай. Худей" Зоя Богданова.По ее словам, дисциплина — один из важнейших факторов успеха в борьбе с лишним весом.Кроме этого, по словам Богдановой, важную роль в погоне за идеальными параметрами также играет режим питания. Например, нужно исключить из рациона продукты с высоким гликемическим индексом — хлебобулочные изделия и сладости.В заключение она напомнила о водном балансе — выпивать хотя бы три стакана воды в день. Не менее важна физическая активность: регулярные занятия спортом или же в качестве альтернативы прогулки по 20–30 минут.
https://uz.sputniknews.ru/20250316/pochemu-vodu-luchshe-pit-v-pervoy-polovine-dnya-48425184.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/0b/21755081_0:22:2673:2026_1920x0_80_0_0_ee10777abcf9cb3b98b7c612d4d34d7f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
диетолог похудение лето здоровье
диетолог похудение лето здоровье
Диетолог: Как похудеть к лету без вреда для здоровья
Специалист рассказала о полезных привычках, которые помогут снизить вес без специальных диет.
С приближением лета многие стараются сбросить лишние килограммы. Как снизить вес без вреда для организма, радио Sputnik
рассказала диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики "Ешь. Читай. Худей" Зоя Богданова.
По ее словам, дисциплина — один из важнейших факторов успеха в борьбе с лишним весом.
"Дисциплина — это простые действия, которые нужно делать на регулярной основе. Есть такой момент, когда человек начинает что-то делать и бросает. Нужно преодолеть желание оставить задуманное. Это, во-первых. Второе — нет концентрации. Людям необходимо сконцентрироваться на задаче, сделать ее приоритетной", — пояснила специалист.
Кроме этого, по словам Богдановой, важную роль в погоне за идеальными параметрами также играет режим питания. Например, нужно исключить из рациона продукты с высоким гликемическим индексом — хлебобулочные изделия и сладости.
"Сначала необходимо начинать с употребления продуктов питания зеленого цвета: зеленый салат, зеленый огурец, зеленый кабачок. Это самый легкий рецепт здоровья", — рекомендует эксперт.
В заключение она напомнила о водном балансе — выпивать хотя бы три стакана воды в день. Не менее важна физическая активность: регулярные занятия спортом или же в качестве альтернативы прогулки по 20–30 минут.