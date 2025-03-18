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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Диетолог: Как похудеть к лету без вреда для здоровья
Диетолог: Как похудеть к лету без вреда для здоровья
Sputnik Узбекистан
Специалист рассказала о полезных привычках, которые помогут снизить вес без специальных диет
2025-03-18T22:05+0500
2025-03-18T22:05+0500
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мнение эксперта
здоровье
диета
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С приближением лета многие стараются сбросить лишние килограммы. Как снизить вес без вреда для организма, радио Sputnik рассказала диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики "Ешь. Читай. Худей" Зоя Богданова.По ее словам, дисциплина — один из важнейших факторов успеха в борьбе с лишним весом.Кроме этого, по словам Богдановой, важную роль в погоне за идеальными параметрами также играет режим питания. Например, нужно исключить из рациона продукты с высоким гликемическим индексом — хлебобулочные изделия и сладости.В заключение она напомнила о водном балансе — выпивать хотя бы три стакана воды в день. Не менее важна физическая активность: регулярные занятия спортом или же в качестве альтернативы прогулки по 20–30 минут.
https://uz.sputniknews.ru/20250316/pochemu-vodu-luchshe-pit-v-pervoy-polovine-dnya-48425184.html
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диетолог похудение лето здоровье
диетолог похудение лето здоровье

Диетолог: Как похудеть к лету без вреда для здоровья

22:05 18.03.2025
© Fotolia / ShutterDivisionДевушка измеряет талию сантиметром
Девушка измеряет талию сантиметром - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2025
© Fotolia / ShutterDivision
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Специалист рассказала о полезных привычках, которые помогут снизить вес без специальных диет.
С приближением лета многие стараются сбросить лишние килограммы. Как снизить вес без вреда для организма, радио Sputnik рассказала диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики "Ешь. Читай. Худей" Зоя Богданова.
По ее словам, дисциплина — один из важнейших факторов успеха в борьбе с лишним весом.

"Дисциплина — это простые действия, которые нужно делать на регулярной основе. Есть такой момент, когда человек начинает что-то делать и бросает. Нужно преодолеть желание оставить задуманное. Это, во-первых. Второе — нет концентрации. Людям необходимо сконцентрироваться на задаче, сделать ее приоритетной", — пояснила специалист.

Кроме этого, по словам Богдановой, важную роль в погоне за идеальными параметрами также играет режим питания. Например, нужно исключить из рациона продукты с высоким гликемическим индексом — хлебобулочные изделия и сладости.

"Сначала необходимо начинать с употребления продуктов питания зеленого цвета: зеленый салат, зеленый огурец, зеленый кабачок. Это самый легкий рецепт здоровья", — рекомендует эксперт.

В заключение она напомнила о водном балансе — выпивать хотя бы три стакана воды в день. Не менее важна физическая активность: регулярные занятия спортом или же в качестве альтернативы прогулки по 20–30 минут.
Женщина пьет воду - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2025
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