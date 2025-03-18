https://uz.sputniknews.ru/20250318/dietolog-kak-poxudet-k-letu-bez-vreda-dlya-zdorovya--48471548.html

Диетолог: Как похудеть к лету без вреда для здоровья

Диетолог: Как похудеть к лету без вреда для здоровья

Sputnik Узбекистан

Специалист рассказала о полезных привычках, которые помогут снизить вес без специальных диет

2025-03-18T22:05+0500

2025-03-18T22:05+0500

2025-03-18T22:05+0500

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здоровье

диета

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С приближением лета многие стараются сбросить лишние килограммы. Как снизить вес без вреда для организма, радио Sputnik рассказала диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики "Ешь. Читай. Худей" Зоя Богданова.По ее словам, дисциплина — один из важнейших факторов успеха в борьбе с лишним весом.Кроме этого, по словам Богдановой, важную роль в погоне за идеальными параметрами также играет режим питания. Например, нужно исключить из рациона продукты с высоким гликемическим индексом — хлебобулочные изделия и сладости.В заключение она напомнила о водном балансе — выпивать хотя бы три стакана воды в день. Не менее важна физическая активность: регулярные занятия спортом или же в качестве альтернативы прогулки по 20–30 минут.

https://uz.sputniknews.ru/20250316/pochemu-vodu-luchshe-pit-v-pervoy-polovine-dnya-48425184.html

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