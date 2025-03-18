https://uz.sputniknews.ru/20250318/kogda-vstupit-v-silu-polnoformatnoe-soglashenie-o-svobodnoy-torgovle-mejdu-eaes-i-iranom--48463712.html
Когда вступит в силу полноформатное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
Когда вступит в силу полноформатное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
Sputnik Узбекистан
Реализация нового соглашения станет эффективным инструментом развития торговли между странами и уже в обозримой перспективе поможет довести взаимный товарооборот до рекордных $12 млрд
2025-03-18T09:50+0500
2025-03-18T09:50+0500
2025-03-18T09:50+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
соглашение
торговля
иран
еэк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/667/80/6678048_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5f39db3581f58b6764f21576279531fb.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Полноформатное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном вступит в силу 15 мая текущего года, заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Евразийская экономическая комиссия получила официальное уведомление Исламской Республики Иран о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу полноформатного Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Ранее, в январе 2025 года, в адрес иранской стороны направили уведомление о завершении всех процедур в ЕАЭС.Реализация нового соглашения станет эффективным инструментом развития торговли между странами и уже в обозримой перспективе поможет довести взаимный товарооборот до рекордных $12 млрд. Это означает примерно двукратное увеличение по сравнению с текущими объемами, добавили в пресс-службе ЕЭК.Напомним, что с 2019 года действует Временное соглашение ЕАЭС с Ираном, ведущее к образованию зоны свободной торговли, по ограниченному количеству товаров. 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге подписали полноформатное Соглашение о свободной торговле, устанавливающее беспошлинный режим между сторонами в отношении почти 90% всей товарной номенклатуры.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/667/80/6678048_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f7644cb6f072aa12c38a5c55b00418d8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс иран соглашение свободная торговля
еаэс иран соглашение свободная торговля
Когда вступит в силу полноформатное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
Реализация нового соглашения станет эффективным инструментом развития торговли между странами и уже в обозримой перспективе поможет довести взаимный товарооборот до рекордных $12 млрд.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik
. Полноформатное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном вступит в силу 15 мая текущего года, заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Об этом сообщает
пресс-служба комиссии.
Евразийская экономическая комиссия получила официальное уведомление Исламской Республики Иран о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу полноформатного Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Ранее, в январе 2025 года, в адрес иранской стороны направили уведомление о завершении всех процедур в ЕАЭС.
"В соответствии с положениями Соглашения после обмена нотами, подтверждающими завершение необходимых процедур, для вступления документа в силу предусмотрен срок в 60 дней. Таким образом, Соглашение вступит в силу 15 мая 2025 года", — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Реализация нового соглашения станет эффективным инструментом развития торговли между странами и уже в обозримой перспективе поможет довести взаимный товарооборот до рекордных $12 млрд. Это означает примерно двукратное увеличение по сравнению с текущими объемами, добавили в пресс-службе ЕЭК.
Напомним, что с 2019 года действует Временное соглашение ЕАЭС с Ираном, ведущее к образованию зоны свободной торговли, по ограниченному количеству товаров. 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге подписали полноформатное Соглашение о свободной торговле, устанавливающее беспошлинный режим между сторонами в отношении почти 90% всей товарной номенклатуры.