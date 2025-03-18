https://uz.sputniknews.ru/20250318/kogda-vstupit-v-silu-polnoformatnoe-soglashenie-o-svobodnoy-torgovle-mejdu-eaes-i-iranom--48463712.html

Когда вступит в силу полноформатное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Когда вступит в силу полноформатное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Sputnik Узбекистан

Реализация нового соглашения станет эффективным инструментом развития торговли между странами и уже в обозримой перспективе поможет довести взаимный товарооборот до рекордных $12 млрд

2025-03-18T09:50+0500

2025-03-18T09:50+0500

2025-03-18T09:50+0500

еаэс и узбекистан

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

соглашение

торговля

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Полноформатное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном вступит в силу 15 мая текущего года, заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Евразийская экономическая комиссия получила официальное уведомление Исламской Республики Иран о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу полноформатного Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Ранее, в январе 2025 года, в адрес иранской стороны направили уведомление о завершении всех процедур в ЕАЭС.Реализация нового соглашения станет эффективным инструментом развития торговли между странами и уже в обозримой перспективе поможет довести взаимный товарооборот до рекордных $12 млрд. Это означает примерно двукратное увеличение по сравнению с текущими объемами, добавили в пресс-службе ЕЭК.Напомним, что с 2019 года действует Временное соглашение ЕАЭС с Ираном, ведущее к образованию зоны свободной торговли, по ограниченному количеству товаров. 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге подписали полноформатное Соглашение о свободной торговле, устанавливающее беспошлинный режим между сторонами в отношении почти 90% всей товарной номенклатуры.

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