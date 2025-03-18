https://uz.sputniknews.ru/20250318/lider-uzbekistana-v-kontse-marta-posetit-tadjikistan-48474564.html
Лидер Узбекистана в конце марта посетит Таджикистан
Лидер Узбекистана в конце марта посетит Таджикистан
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор
2025-03-18T17:47+0500
2025-03-18T17:47+0500
2025-03-18T17:51+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
телефонный разговор
таджикистан
эмомали рахмон
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Глава Узбекистана в конце марта примет участие в трехсторонней встрече в Таджикистане. Об этом шла речь в ходе телефонного разговора Шавката Мирзиёева и президента РТ Эмомали Рахмона, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Главы государств обменялись сердечными поздравлениями в связи с приближающимся праздником Навруз, пожелав друг другу здоровья, благополучия и успехов, мира и процветания братским народам двух стран.Особое внимание они уделили вопросам практической реализации ранее принятых договоренностей и соглашений на высшем уровне.Мирзиёев и Рахмон отметили важность продолжения активного политического диалога, поддержки и продвижения проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, программ интенсивного культурно-гуманитарного и межрегионального обмена. Напомним, что ранее в ходе переговоров лидеров КР и РТ Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона стало известно, что президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана примут участие в совместном праздновании Навруза.
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узбекистан таджикистан шавкат мирзиёев эмомали рахмон телефонный разговор
узбекистан таджикистан шавкат мирзиёев эмомали рахмон телефонный разговор
Лидер Узбекистана в конце марта посетит Таджикистан
17:47 18.03.2025 (обновлено: 17:51 18.03.2025)
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik.
Глава Узбекистана в конце марта примет участие в трехсторонней встрече в Таджикистане. Об этом шла речь в ходе телефонного разговора Шавката Мирзиёева и президента РТ Эмомали Рахмона, сообщает
пресс-служба узбекского лидера.
Главы государств обменялись сердечными поздравлениями в связи с приближающимся праздником Навруз, пожелав друг другу здоровья, благополучия и успехов, мира и процветания братским народам двух стран.
Особое внимание они уделили вопросам практической реализации ранее принятых договоренностей и соглашений на высшем уровне.
Мирзиёев и Рахмон отметили важность продолжения активного политического диалога, поддержки и продвижения проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, программ интенсивного культурно-гуманитарного и межрегионального обмена.
"Рассмотрены вопросы подготовки к предстоящей трехсторонней встрече в Таджикистане в конце марта и саммитов в формате "Центральная Азия плюс" в нашей стране в апреле-мае этого года", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в ходе переговоров лидеров КР и РТ Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона стало известно, что президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана примут участие в совместном праздновании Навруза.