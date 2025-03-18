https://uz.sputniknews.ru/20250318/lider-uzbekistana-v-kontse-marta-posetit-tadjikistan-48474564.html

Лидер Узбекистана в конце марта посетит Таджикистан

Лидер Узбекистана в конце марта посетит Таджикистан

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор

2025-03-18T17:47+0500

2025-03-18T17:47+0500

2025-03-18T17:51+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

таджикистан

эмомали рахмон

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Глава Узбекистана в конце марта примет участие в трехсторонней встрече в Таджикистане. Об этом шла речь в ходе телефонного разговора Шавката Мирзиёева и президента РТ Эмомали Рахмона, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Главы государств обменялись сердечными поздравлениями в связи с приближающимся праздником Навруз, пожелав друг другу здоровья, благополучия и успехов, мира и процветания братским народам двух стран.Особое внимание они уделили вопросам практической реализации ранее принятых договоренностей и соглашений на высшем уровне.Мирзиёев и Рахмон отметили важность продолжения активного политического диалога, поддержки и продвижения проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, программ интенсивного культурно-гуманитарного и межрегионального обмена. Напомним, что ранее в ходе переговоров лидеров КР и РТ Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона стало известно, что президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана примут участие в совместном праздновании Навруза.

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узбекистан таджикистан шавкат мирзиёев эмомали рахмон телефонный разговор