Мирзиёев и Жапаров обсудили реализацию совместных проектов
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия "Игр будущего".
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Главы Узбекистана и Кыргызстана поговорили по телефону.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил по телефону с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым реализацию совместных проектов.
Лидеры двух стран обменялись поздравлениями и пожеланиями мира и благополучия братским народам в связи с наступающим праздником весны и обновления — Наврузом.
"Были обсуждены вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне, в частности проектов взаимовыгодного сотрудничества в области торговли, промышленной кооперации, логистики, энергетики, сельского хозяйства, туризма и других приоритетных направлениях", — говорится в сообщении.
Стороны отметили важность ускорения крупных региональных проектов по развитию транспортно-транзитной и энергетической инфраструктуры.
Отдельное внимание Мирзиёев и Жапаров уделили подготовке предстоящей трехсторонней встречи на высшем уровне, а также саммита "Центральная Азия – ЕС" и Климатического форума в Самарканде.