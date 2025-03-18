https://uz.sputniknews.ru/20250318/mirziyoev-i-japarov-obsudili-realizatsiyu-sovmestnyx-proektov-48474831.html

Мирзиёев и Жапаров обсудили реализацию совместных проектов

Мирзиёев и Жапаров обсудили реализацию совместных проектов

Sputnik Узбекистан

Главы Узбекистана и Кыргызстана поговорили по телефону

2025-03-18T18:45+0500

2025-03-18T18:45+0500

2025-03-18T18:45+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

кыргызстан

садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил по телефону с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым реализацию совместных проектов.Лидеры двух стран обменялись поздравлениями и пожеланиями мира и благополучия братским народам в связи с наступающим праздником весны и обновления — Наврузом.Стороны отметили важность ускорения крупных региональных проектов по развитию транспортно-транзитной и энергетической инфраструктуры.Отдельное внимание Мирзиёев и Жапаров уделили подготовке предстоящей трехсторонней встречи на высшем уровне, а также саммита "Центральная Азия – ЕС" и Климатического форума в Самарканде.

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мирзиёев жапаров телефонный разговор