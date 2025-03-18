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https://uz.sputniknews.ru/20250318/mirziyoev-i-japarov-obsudili-realizatsiyu-sovmestnyx-proektov-48474831.html
Мирзиёев и Жапаров обсудили реализацию совместных проектов
Мирзиёев и Жапаров обсудили реализацию совместных проектов
Sputnik Узбекистан
Главы Узбекистана и Кыргызстана поговорили по телефону
2025-03-18T18:45+0500
2025-03-18T18:45+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
телефонный разговор
кыргызстан
садыр жапаров
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил по телефону с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым реализацию совместных проектов.Лидеры двух стран обменялись поздравлениями и пожеланиями мира и благополучия братским народам в связи с наступающим праздником весны и обновления — Наврузом.Стороны отметили важность ускорения крупных региональных проектов по развитию транспортно-транзитной и энергетической инфраструктуры.Отдельное внимание Мирзиёев и Жапаров уделили подготовке предстоящей трехсторонней встречи на высшем уровне, а также саммита "Центральная Азия – ЕС" и Климатического форума в Самарканде.
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мирзиёев жапаров телефонный разговор
мирзиёев жапаров телефонный разговор

Мирзиёев и Жапаров обсудили реализацию совместных проектов

18:45 18.03.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия "Игр будущего".
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия Игр будущего. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Главы Узбекистана и Кыргызстана поговорили по телефону.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил по телефону с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым реализацию совместных проектов.
Лидеры двух стран обменялись поздравлениями и пожеланиями мира и благополучия братским народам в связи с наступающим праздником весны и обновления — Наврузом.
"Были обсуждены вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне, в частности проектов взаимовыгодного сотрудничества в области торговли, промышленной кооперации, логистики, энергетики, сельского хозяйства, туризма и других приоритетных направлениях", — говорится в сообщении.
Стороны отметили важность ускорения крупных региональных проектов по развитию транспортно-транзитной и энергетической инфраструктуры.
Отдельное внимание Мирзиёев и Жапаров уделили подготовке предстоящей трехсторонней встречи на высшем уровне, а также саммита "Центральная Азия – ЕС" и Климатического форума в Самарканде.
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