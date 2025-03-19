https://uz.sputniknews.ru/20250319/bejevyye-mamy-trend-vliyaniye-deti-psixika-48480352.html

Психолог рассказала о "бежевых мамах" и влиянии тренда на детскую психику

Психолог рассказала о "бежевых мамах" и влиянии тренда на детскую психику

Sputnik Узбекистан

Специалист призвала родителей не впадать в крайности

2025-03-19T22:02+0500

2025-03-19T22:02+0500

2025-03-19T22:02+0500

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Опасен ли тренд "бежевых мам" для детской психики, радио Sputnik рассказала психолог Анастасия Лысакова.В социальных сетях не утихают споры о "бежевых мамах", которые окружают детей приглушенными оттенками игрушек, одежды интерьеров. Сторонники "бежевой" теории убеждены, что это позволяет с ранних лет воспитывать вкус и избавлять от визуального шума. В свою очередь противники "бежевых" упрекают их в сознательном лишении ребенка ярких красок, что может привести в будущем к психологическим проблемам.Анастасия Лысакова призвала родителей не впадать в крайности.Она отметила, что для психики ребенка яркие цвета не так опасны, как звуковые шумы.Она добавила, что лишь одной цветовой гаммой обеспечить спокойствие ребенка невозможно. Если психологический климат в семье нестабильный и имеют место какие-то постоянные звуковые шумы, то гораздо больше вероятности, что ребенок будет тревожным невротиком.

https://uz.sputniknews.ru/20250318/dietolog-kak-poxudet-k-letu-bez-vreda-dlya-zdorovya--48471548.html

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