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Психолог рассказала о "бежевых мамах" и влиянии тренда на детскую психику
Психолог рассказала о "бежевых мамах" и влиянии тренда на детскую психику
Sputnik Узбекистан
Специалист призвала родителей не впадать в крайности
2025-03-19T22:02+0500
2025-03-19T22:02+0500
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Опасен ли тренд "бежевых мам" для детской психики, радио Sputnik рассказала психолог Анастасия Лысакова.В социальных сетях не утихают споры о "бежевых мамах", которые окружают детей приглушенными оттенками игрушек, одежды интерьеров. Сторонники "бежевой" теории убеждены, что это позволяет с ранних лет воспитывать вкус и избавлять от визуального шума. В свою очередь противники "бежевых" упрекают их в сознательном лишении ребенка ярких красок, что может привести в будущем к психологическим проблемам.Анастасия Лысакова призвала родителей не впадать в крайности.Она отметила, что для психики ребенка яркие цвета не так опасны, как звуковые шумы.Она добавила, что лишь одной цветовой гаммой обеспечить спокойствие ребенка невозможно. Если психологический климат в семье нестабильный и имеют место какие-то постоянные звуковые шумы, то гораздо больше вероятности, что ребенок будет тревожным невротиком.
https://uz.sputniknews.ru/20250318/dietolog-kak-poxudet-k-letu-bez-vreda-dlya-zdorovya--48471548.html
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психолог тренд влияние психика дети родители
психолог тренд влияние психика дети родители

Психолог рассказала о "бежевых мамах" и влиянии тренда на детскую психику

22:02 19.03.2025
© unsplash.com/Joshua ReddekoppЧеловек держит ручку ребенка.
Человек держит ручку ребенка. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2025
© unsplash.com/Joshua Reddekopp
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Специалист призвала родителей не впадать в крайности.
Опасен ли тренд "бежевых мам" для детской психики, радио Sputnik рассказала психолог Анастасия Лысакова.
В социальных сетях не утихают споры о "бежевых мамах", которые окружают детей приглушенными оттенками игрушек, одежды интерьеров. Сторонники "бежевой" теории убеждены, что это позволяет с ранних лет воспитывать вкус и избавлять от визуального шума. В свою очередь противники "бежевых" упрекают их в сознательном лишении ребенка ярких красок, что может привести в будущем к психологическим проблемам.
Анастасия Лысакова призвала родителей не впадать в крайности.

"Если говорить про детей с каким-либо опытом и анамнезом, то, конечно, если вокруг яркие цвета, включаются ассоциативные ряды. Понятно, что красный цвет является сигналом предупреждения – стоп, может быть какая-то опасность. При понимании опасности может включиться фоновая тревожность. Соответственно, когда дети видят более нейтральные цвета, то у них нет какой-то конкретной концентрации на тот или иной цвет и какие-то стрессовые реакции не включаются. Конечно, тоже нужно учитывать индивидуальные особенности, и далеко не всем подходит нейтральная обстановка. Есть разные типы темперамента, и флегматикам надо что-то яркое, чтобы их подстегивало к работе и как-то разбавляло их монотонный психический уклад", — пояснила специалист.

Она отметила, что для психики ребенка яркие цвета не так опасны, как звуковые шумы.

"Совсем ограничивать ребенка одной комнатой в телесном цвете — тоже странно, потом, но он все равно будет выходить на улицу, видеть различные цвета. Опять же, есть дети, у которых больше развит слуховой канал восприятия. И гораздо важнее, чтобы здесь не было шума, скандалов родителей, которые будут вызывать большую тревожность, чем, например, какие-то яркие цвета", — предупредила Лысакова.

Она добавила, что лишь одной цветовой гаммой обеспечить спокойствие ребенка невозможно. Если психологический климат в семье нестабильный и имеют место какие-то постоянные звуковые шумы, то гораздо больше вероятности, что ребенок будет тревожным невротиком.
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