Психолог рассказала о "бежевых мамах" и влиянии тренда на детскую психику
"Если говорить про детей с каким-либо опытом и анамнезом, то, конечно, если вокруг яркие цвета, включаются ассоциативные ряды. Понятно, что красный цвет является сигналом предупреждения – стоп, может быть какая-то опасность. При понимании опасности может включиться фоновая тревожность. Соответственно, когда дети видят более нейтральные цвета, то у них нет какой-то конкретной концентрации на тот или иной цвет и какие-то стрессовые реакции не включаются. Конечно, тоже нужно учитывать индивидуальные особенности, и далеко не всем подходит нейтральная обстановка. Есть разные типы темперамента, и флегматикам надо что-то яркое, чтобы их подстегивало к работе и как-то разбавляло их монотонный психический уклад", — пояснила специалист.
"Совсем ограничивать ребенка одной комнатой в телесном цвете — тоже странно, потом, но он все равно будет выходить на улицу, видеть различные цвета. Опять же, есть дети, у которых больше развит слуховой канал восприятия. И гораздо важнее, чтобы здесь не было шума, скандалов родителей, которые будут вызывать большую тревожность, чем, например, какие-то яркие цвета", — предупредила Лысакова.