Евразийские транспортные коридоры более чем вдвое сокращают расстояния перевозок — ЕЭК
12:50 19.03.2025 (обновлено: 12:57 19.03.2025)
© Sputnik / Виталий ТимкивГрузовые автомобили на трассе. Архивное фото
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии на 29-й международной конференции TransRussia 2025 рассказал о значимых проектах ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Использование Евразийских транспортных коридоров более чем в два раза сокращает расстояние перевозок и снижает логистические издержки, отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
© ЕЭК Арзыбек Кожошев выступил на международной конференции TransRussia 2025
Арзыбек Кожошев выступил на международной конференции TransRussia 2025
© ЕЭК
В своем видеообращении к участникам 29-й международной конференции для грузовладельцев и перевозчиков TransRussia 2025 он рассказал о значимых проектах ЕАЭС.
"Министр ЕЭК подчеркнул значимость выстраивания устойчивых логистических цепочек и ускоренного развития международных транспортных маршрутов с учетом повестки евразийских транспортных коридоров, на долю которых приходится около 70% объема транзитных перевозок ЕАЭС. Их использование более чем в два раза сокращает расстояние перевозок и снижает логистические издержки, что положительно влияет на отрасль", — говорится в сообщении.
Принимаемые странами Союза меры по итогам прошлого года продемонстрировали положительную динамику на транспорте.
"Наращивание и "раскатка" транспортной инфраструктуры на территориях государств Союза в направлениях "Восток–Запад" и "Север–Юг", включая сопряжение с китайской инициативой "Один пояс – один путь", создают синергетические эффекты для роста конкурентоспособности транспортных коридоров ЕАЭС", — отметил Кожошев.
Он также рассказал, что одним из инструментов повышения транспортной эффективности является внедрение цифровых решений, ускоряющих ряд процессов на транспорте.
"Комиссия проводит работу по внедрению электронных транспортных накладных для перехода на безбумажные носители. Также дан старт пилотному проекту по применению международных электронных транспортных накладных, при использовании которых потребуется не более минуты против 20-ти с лишним при работе с бумажной документацией. Эти новации сегодня крайне актуальны", — резюмировал министр.