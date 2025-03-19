https://uz.sputniknews.ru/20250319/eaeu-transportnyye-koridory-vygoda-48480785.html

Евразийские транспортные коридоры более чем вдвое сокращают расстояния перевозок — ЕЭК

Евразийские транспортные коридоры более чем вдвое сокращают расстояния перевозок — ЕЭК

Sputnik Узбекистан

Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии на 29-й международной конференции TransRussia 2025 рассказал о значимых проектах ЕАЭС

2025-03-19T12:50+0500

2025-03-19T12:50+0500

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Использование Евразийских транспортных коридоров более чем в два раза сокращает расстояние перевозок и снижает логистические издержки, отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.В своем видеообращении к участникам 29-й международной конференции для грузовладельцев и перевозчиков TransRussia 2025 он рассказал о значимых проектах ЕАЭС.Принимаемые странами Союза меры по итогам прошлого года продемонстрировали положительную динамику на транспорте.Он также рассказал, что одним из инструментов повышения транспортной эффективности является внедрение цифровых решений, ускоряющих ряд процессов на транспорте."Комиссия проводит работу по внедрению электронных транспортных накладных для перехода на безбумажные носители. Также дан старт пилотному проекту по применению международных электронных транспортных накладных, при использовании которых потребуется не более минуты против 20-ти с лишним при работе с бумажной документацией. Эти новации сегодня крайне актуальны", — резюмировал министр.

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