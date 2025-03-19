https://uz.sputniknews.ru/20250319/kruglyy-stol-posvyaschennyy-sozdaniyu-evraziyskoy-assotsiatsii-podderjki-russkogo-yazyka--video-48484129.html
Круглый стол, посвященный созданию Евразийской ассоциации поддержки русского языка — видео
Круглый стол, посвященный созданию Евразийской ассоциации поддержки русского языка — видео
Sputnik Узбекистан
Участники обсудили задачи центров поддержки русского языка и культуры, которые откроются в странах постсоветского пространства
2025-03-19T15:10+0500
2025-03-19T15:10+0500
2025-03-19T15:30+0500
видео
круглый стол
евразия
ассоциация
русский язык
россия
миа "россия сегодня"
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В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошел круглый стол, посвященный созданию Евразийской ассоциации поддержки русского языка.В ходе встречи анонсировали создание АНО "Евразия" Ассоциации поддержки русского языка и открытие Центров русского языка и культуры в странах СНГ.Это будет платформа для продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей, образовательных программ и инфраструктуры для изучения русской культуры, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.В рамках инициативы откроются Центры русского языка и культуры в странах СНГ, где, помимо обучения и погружения в языковую среду школьников и студентов, будут повышать квалификацию и преподаватели.В планах также:Подробности — в видео.
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круглый стол поддержка русский язык
круглый стол поддержка русский язык
Круглый стол, посвященный созданию Евразийской ассоциации поддержки русского языка — видео
15:10 19.03.2025 (обновлено: 15:30 19.03.2025)
Участники обсудили задачи центров поддержки русского языка и культуры, которые откроются в странах постсоветского пространства.
В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошел круглый стол, посвященный созданию Евразийской ассоциации поддержки русского языка.
В ходе встречи анонсировали создание АНО "Евразия" Ассоциации поддержки русского языка и открытие Центров русского языка и культуры в странах СНГ.
Это будет платформа для продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей, образовательных программ и инфраструктуры для изучения русской культуры, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Действительно, Россия, в отличие от ряда стран "просвещенной" Европы, мы не запрещаем, а развиваем, — отметил он. — Создание Ассоциации русского языка — это очень важный шаг, этап взаимодействия с дружественными странами не только Евразии, но и Латинской Америки, Африки, которые проявляют большой интерес к изучению русского языка".
В рамках инициативы откроются Центры русского языка и культуры в странах СНГ, где, помимо обучения и погружения в языковую среду школьников и студентов, будут повышать квалификацию и преподаватели.
"Русский язык является объединяющим фактором на постсоветском пространстве, и мы обязаны его поддержать, улучшить и сделать все, чтобы он максимально развивался. Чтобы молодежь его знала. Наша задача — максимально углубить процесс изучения русского языка. В этой связи АНО "Евразия" разработала ряд дополнительных программ, которые мы собираемся внедрить в этом году. И хотим не только остановить отток людей, говорящих на русском языке в постсоветском пространстве, но и сделать так, чтобы они говорили на нем правильно", — сказал Илан Шор член попечительского Совета АНО "Евразия".
запуск Школы профессионального роста учителей русского языка;
проведение международной олимпиады по русскому языку как иностранному для школьников;
оборудование кабинетов русского языка в школах;
организация встреч молодежи стран постсоветского пространства с российскими писателями;
запуск программы "Классная дружба" для обмена между школьниками стран СНГ.