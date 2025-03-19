Круглый стол, посвященный созданию Евразийской ассоциации поддержки русского языка — видео

"Русский язык является объединяющим фактором на постсоветском пространстве, и мы обязаны его поддержать, улучшить и сделать все, чтобы он максимально развивался. Чтобы молодежь его знала. Наша задача — максимально углубить процесс изучения русского языка. В этой связи АНО "Евразия" разработала ряд дополнительных программ, которые мы собираемся внедрить в этом году. И хотим не только остановить отток людей, говорящих на русском языке в постсоветском пространстве, но и сделать так, чтобы они говорили на нем правильно", — сказал Илан Шор член попечительского Совета АНО "Евразия".