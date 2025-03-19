https://uz.sputniknews.ru/20250319/mirziyoyev-vstrecha-predprinimateli-48485603.html

Не уставайте внедрять новшества, а я не устану вас поддерживать — Мирзиёев

Не уставайте внедрять новшества, а я не устану вас поддерживать — Мирзиёев

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана встретился с представителями малого и среднего бизнеса.

2025-03-19T17:30+0500

2025-03-19T17:30+0500

2025-03-19T17:30+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

предприниматели

экономика

общество

бизнес

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/13/48485266_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b37d318b4e28afbc4371271ae7e90637.jpg

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. "Не уставайте внедрять новшества, а я не устану вас поддерживать", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Как отмечалось, этот сектор играет ключевую роль в экономике республики, обеспечивая рабочие места, привлекая инвестиции, внедряя инновации, повышая конкурентоспособность и стимулируя экспорт.За последние пять лет число малых и средних предприятий удвоилось. На них трудятся 10,5 млн человек или 74% от общего числа работающего населения. На этот сектор приходится более половины объема экономики, треть промышленности и экспорта.Президент подчеркнул, что поддержка предпринимательства останется приоритетным направлением государственной политики.В ходе диалога определены задачи на 2025 год:Для достижения этих целей совместно с международными экспертами разработана комплексная программа. В 2025 году на ее реализацию направят $10 млрд из различных источников.Глава республики подробно остановился на новых возможностях, которые создадут для малого и среднего бизнеса.Вовлечение в предпринимательскую деятельностьДля вовлечения населения в предпринимательство предусмотрены льготные ресурсы в размере 22 трлн сумов. Из них 2,5 трлн сумов направят на поддержку молодежного предпринимательства и столько же на проекты женщин-предпринимателей. Процентная ставка по кредитам для женщин будет на 2% ниже, чем для остальных заемщиков.КредитыС этого года малым предприятиям начали выдавать кредиты до 300 млн сумов. Теперь предприниматели, которые за последний год перешли в разряд малых или средних предприятий, смогут получать до 150 млн сумов без залога. Кроме того, по программам семейного предпринимательства будут предоставлять беззалоговые кредиты до 50 млн сумов.Финансирование бизнесаРасширяется альтернативное финансирование бизнеса. В последние пять лет через венчурные фонды реализованы 53 стартап-проекта на $145 млн. Для дальнейшего развития этого направления создали три новых венчурных фонда с общим капиталом в $50 млн, а также привлекли дополнительные $50 млн из-за рубежа. Это позволит предпринимателям запускать проекты, внедряя передовые технологии и инновации.Инновационные продукты и услуги, разработанные в рамках стартапов, будут включать в технические регламенты и стандарты, чтобы облегчить их участие в государственных закупках.Еще одно нововведение: в Кунградском, Чимбайском, Асакинском, Гиждуванском, Галляаральском, Яккабагском, Хатырчинском, Чартакском, Булунгурском, Сырдарьинском, Денауском, Кувинском, Шаватском районах и городах Янгиюле и Маргилане все госучреждения переведут в многоэтажные здания, а освободившиеся 150 административных зданий выставят на аукционы для бизнеса.Также предусмотрены изменения в сельскохозяйственной сфере:Кроме того, для поддержки производственного бизнеса в 20 районах откроют проектные офисы по развитию малых и средних предприятий. Они привлекут зарубежных специалистов — инженеров, технологов, дизайнеров, бухгалтеров и маркетологов. На это в 2025 году направят 100 млрд сумов.Также говорили о том, что для новых предпринимателей важен первый год работы. В связи с этим вводят принцип "первая возможность": если малый бизнес впервые совершает административное правонарушение, ему предоставят возможность исправить ошибку без штрафов.Вместе с тем упрощается процедура ликвидации малых предприятий.Как известно, до 2028 года в стране не будут повышать ставки НДС и налога на прибыль. Теперь вводится трехлетний мораторий на принятие новых нормативных актов, накладывающих новые обязательства на малый и средний бизнес.Кроме того, принято важное решение для фермеров: начисленные ранее пени на сумму 1 трлн сумов за несвоевременную уплату налогов спишут.Помимо этого, создадут благоприятные условия для развития искусственного интеллекта, цифровых и экологически чистых технологий, а также креативных индустрий.Шавкат Мирзиёев заслушал присутствовавших на встрече руководителей представительств Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития и Агентства развития Франции, поблагодарил их за вклад в развитие деловой среды в республике.В свою очередь участвовавшие в диалоге предприниматели озвучили предложения по расширению бизнеса, выходу на новые рынки, внедрению стандартов, созданию брендов и развитию стартапов. Президент поддержал инициативу о создании Ассоциации малого бизнеса.Он также отметил, что предприниматели находятся под постоянной защитой закона и государства.По итогам встречи, с учетом высказанных предложений, будет принят президентский указ, направленный на реализацию обсужденных мер. Все предусмотренные в нем преференции будут действовать незамедлительно, без необходимости принятия дополнительных нормативных актов, добавили в пресс-службе.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, встреча, предприниматели, экономика, общество, бизнес