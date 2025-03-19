Не уставайте внедрять новшества, а я не устану вас поддерживать — Мирзиёев
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана встретился с представителями малого и среднего бизнеса.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. "Не уставайте внедрять новшества, а я не устану вас поддерживать", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Как отмечалось, этот сектор играет ключевую роль в экономике республики, обеспечивая рабочие места, привлекая инвестиции, внедряя инновации, повышая конкурентоспособность и стимулируя экспорт.
За последние пять лет число малых и средних предприятий удвоилось. На них трудятся 10,5 млн человек или 74% от общего числа работающего населения. На этот сектор приходится более половины объема экономики, треть промышленности и экспорта.
Президент подчеркнул, что поддержка предпринимательства останется приоритетным направлением государственной политики.
"Поддержка предпринимательства — наш стратегический путь", — заявил он.
В ходе диалога определены задачи на 2025 год:
увеличить долю сектора в экономике до 55% с созданием добавленной стоимости в размере $70 млрд;
расширить экспорт малого бизнеса с $9 млрд до $12 млрд, оказывая поддержку в транспортировке, сертификации и стандартизации продукции;
увеличить долю малого бизнеса в сферах водоснабжения, канализации, дорожного строительства, коммунального хозяйства, логистики, миграции, культуры и социальных услуг в 2-3 раза;
создать 1,5 млн постоянных рабочих мест и довести долю занятого населения в этом секторе до 75%;
довести количество предприятий с численностью сотрудников более 100 человек до 4 тыс.;
разработать 100 новых брендов в сфере малого бизнеса;
профинансировать 200 стартап-проектов с участием малого бизнеса.
Для достижения этих целей совместно с международными экспертами разработана комплексная программа. В 2025 году на ее реализацию направят $10 млрд из различных источников.
Глава республики подробно остановился на новых возможностях, которые создадут для малого и среднего бизнеса.
Вовлечение в предпринимательскую деятельность
Для вовлечения населения в предпринимательство предусмотрены льготные ресурсы в размере 22 трлн сумов. Из них 2,5 трлн сумов направят на поддержку молодежного предпринимательства и столько же на проекты женщин-предпринимателей. Процентная ставка по кредитам для женщин будет на 2% ниже, чем для остальных заемщиков.
Кредиты
С этого года малым предприятиям начали выдавать кредиты до 300 млн сумов. Теперь предприниматели, которые за последний год перешли в разряд малых или средних предприятий, смогут получать до 150 млн сумов без залога. Кроме того, по программам семейного предпринимательства будут предоставлять беззалоговые кредиты до 50 млн сумов.
Финансирование бизнеса
Расширяется альтернативное финансирование бизнеса. В последние пять лет через венчурные фонды реализованы 53 стартап-проекта на $145 млн. Для дальнейшего развития этого направления создали три новых венчурных фонда с общим капиталом в $50 млн, а также привлекли дополнительные $50 млн из-за рубежа. Это позволит предпринимателям запускать проекты, внедряя передовые технологии и инновации.
Инновационные продукты и услуги, разработанные в рамках стартапов, будут включать в технические регламенты и стандарты, чтобы облегчить их участие в государственных закупках.
"За последние три года в стране зарегистрировано 250 тысяч новых предприятий. Однако их дальнейшее развитие требует расширения производственных площадей. В связи с этим главам регионов поручено выставлять на аукцион те участки, которые будут привлекательны прежде всего для предпринимателей, желающих расширить деятельность", — говорится в сообщении.
Еще одно нововведение: в Кунградском, Чимбайском, Асакинском, Гиждуванском, Галляаральском, Яккабагском, Хатырчинском, Чартакском, Булунгурском, Сырдарьинском, Денауском, Кувинском, Шаватском районах и городах Янгиюле и Маргилане все госучреждения переведут в многоэтажные здания, а освободившиеся 150 административных зданий выставят на аукционы для бизнеса.
Также предусмотрены изменения в сельскохозяйственной сфере:
в Каракалпакстане, Джизакской, Ташкентской и Ферганской областях более 5 тыс. гектаров земель передают в аренду по новой системе. Предприниматели смогут выращивать культуры на этих участках по своему усмотрению, а также строить хранилища, сортировочные и упаковочные мощности. В этом году по этой системе выставят на торги еще 30 тыс. гектаров;
в составе недавно созданного холдинга "Узагростар" открыли 16 компаний, специализирующихся на переработке фруктов и овощей. В каждом регионе планируют строительство агропромышленных комплексов. Для этого на первом этапе выделят 200 млрд сумов.
Кроме того, для поддержки производственного бизнеса в 20 районах откроют проектные офисы по развитию малых и средних предприятий. Они привлекут зарубежных специалистов — инженеров, технологов, дизайнеров, бухгалтеров и маркетологов. На это в 2025 году направят 100 млрд сумов.
"Будут приняты специальные программы поддержки предпринимателей, работающих в сфере оборудования, электроники, медицинских приборов, логистики и других перспективных направлениях", — говорится в сообщении.
Также говорили о том, что для новых предпринимателей важен первый год работы. В связи с этим вводят принцип "первая возможность": если малый бизнес впервые совершает административное правонарушение, ему предоставят возможность исправить ошибку без штрафов.
Вместе с тем упрощается процедура ликвидации малых предприятий.
"Компании с годовым оборотом менее 10 миллиардов сумов и без налоговой задолженности смогут завершить деятельность без проверок", — говорится в сообщении.
Как известно, до 2028 года в стране не будут повышать ставки НДС и налога на прибыль. Теперь вводится трехлетний мораторий на принятие новых нормативных актов, накладывающих новые обязательства на малый и средний бизнес.
Кроме того, принято важное решение для фермеров: начисленные ранее пени на сумму 1 трлн сумов за несвоевременную уплату налогов спишут.
Помимо этого, создадут благоприятные условия для развития искусственного интеллекта, цифровых и экологически чистых технологий, а также креативных индустрий.
Шавкат Мирзиёев заслушал присутствовавших на встрече руководителей представительств Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития и Агентства развития Франции, поблагодарил их за вклад в развитие деловой среды в республике.
В свою очередь участвовавшие в диалоге предприниматели озвучили предложения по расширению бизнеса, выходу на новые рынки, внедрению стандартов, созданию брендов и развитию стартапов. Президент поддержал инициативу о создании Ассоциации малого бизнеса.
Он также отметил, что предприниматели находятся под постоянной защитой закона и государства.
"Я всегда буду вашим самым надежным помощником и опорой. Не уставайте внедрять новшества, а я не устану вас поддерживать", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
По итогам встречи, с учетом высказанных предложений, будет принят президентский указ, направленный на реализацию обсужденных мер. Все предусмотренные в нем преференции будут действовать незамедлительно, без необходимости принятия дополнительных нормативных актов, добавили в пресс-службе.