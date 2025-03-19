https://uz.sputniknews.ru/20250319/putin-tramp-telefonnyy-razgovor-48477352.html

Экспертные группы по урегулированию на Украине — о чем еще договорились Путин и Трамп

Экспертные группы по урегулированию на Украине — о чем еще договорились Путин и Трамп

Sputnik Узбекистан

Лидеры России и США говорили по телефону более полутора часов

2025-03-19T11:00+0500

2025-03-19T11:00+0500

2025-03-19T11:00+0500

в мире

владимир путин

дональд трамп

россия

сша

телефонный разговор

украина

киев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1004/10/10041074_0:102:3095:1843_1920x0_80_0_0_e72e14b46df3bc2627ebb20c64f3a818.jpg

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Для работы над достижением украинского урегулирования создаются российская и американская экспертные группы, сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.Они говорили по телефону более полутора часов.Путин и Трамп подробно и откровенно обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.Глава РФ подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта на Украине.В контексте инициативы Президента США о введении 30-дневного перемирия российский лидер обозначил ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.Он отметил также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности, акцентировал внимание на варварских преступлениях террористического характера, совершенных украинскими боевиками против гражданского населения Курской области.Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь.Он также проинформировал американского коллегу, что 19 марта российская и украинская сторона обменяются пленными — 175 на 175 человек.Путин заверил Трампа, что РФ гарантирует солдатам ВСУ жизнь при сдаче в плен.В ходе беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту инициативу, сразу дав российским военным соответствующую команду.Столь же конструктивно глава РФ отреагировал на высказанную американским коллегой идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Решено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности.Стороны затронули и другие вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.Путин и Трамп выразили обоюдную заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. В этом контексте рассмотрен широкий спектр направлений, по которым обе страны могли бы наладить взаимодействие, включая взаимовыгодное сотрудничество в экономике и энергетике.Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.Президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам.В свою очередь в Белом доме сообщили, что по итогам звонка лидеры двух стран пришли к выводу, что будущее с улучшением двусторонних отношений между США и Россией имеет огромный потенциал.

россия

украина

киев

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

путин трамп телефонный разговор россия сша