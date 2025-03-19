Экспертные группы по урегулированию на Украине — о чем еще договорились Путин и Трамп
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
© Sputnik / Сергей Гунеев/
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Лидеры России и США говорили по телефону более полутора часов.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Для работы над достижением украинского урегулирования создаются российская и американская экспертные группы, сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Они говорили по телефону более полутора часов.
"Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учетом вышеупомянутых предложений президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы", — говорится в сообщении.
Путин и Трамп подробно и откровенно обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.
Глава РФ подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта на Украине.
"Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер", — говорится в сообщении.
В контексте инициативы Президента США о введении 30-дневного перемирия российский лидер обозначил ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.
Он отметил также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности, акцентировал внимание на варварских преступлениях террористического характера, совершенных украинскими боевиками против гражданского населения Курской области.
"Подчеркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем — должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву", — сообщается на сайте Кремля.
Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь.
Он также проинформировал американского коллегу, что 19 марта российская и украинская сторона обменяются пленными — 175 на 175 человек.
"Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях", — говорится в сообщении.
Путин заверил Трампа, что РФ гарантирует солдатам ВСУ жизнь при сдаче в плен.
В ходе беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту инициативу, сразу дав российским военным соответствующую команду.
Столь же конструктивно глава РФ отреагировал на высказанную американским коллегой идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Решено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности.
Стороны затронули и другие вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.
"Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений. Один из позитивных примеров — солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта", — говорится в сообщении.
Путин и Трамп выразили обоюдную заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. В этом контексте рассмотрен широкий спектр направлений, по которым обе страны могли бы наладить взаимодействие, включая взаимовыгодное сотрудничество в экономике и энергетике.
Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.
Президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам.
В свою очередь в Белом доме сообщили, что по итогам звонка лидеры двух стран пришли к выводу, что будущее с улучшением двусторонних отношений между США и Россией имеет огромный потенциал.