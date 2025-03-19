https://uz.sputniknews.ru/20250319/rossiyskie-voennye-sorvali-provokatsiyu-kievskogo-rejima-48478026.html

Российские военные сорвали провокацию киевского режима перед переговорами Путина и Трампа

Российские военные сорвали провокацию киевского режима перед переговорами Путина и Трампа

Sputnik Узбекистан

Противник задействовал до 200 боевиков и 29 единиц военной техники. Общие потери ВСУ составили до 60 человек

2025-03-19T11:40+0500

2025-03-19T11:40+0500

2025-03-19T11:40+0500

спецоперация россии по защите донбасса

в мире

переговоры

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дональд трамп

киев

украина

безопасность

минобороны рф

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Российские военные накануне сорвали провокацию киевского режима перед переговорами Путина и Трампа, сообщает Минобороны РФ.Противник пытался создать негативный фон вокруг предстоящего телефонного разговора лидеров России и США.Всего в течение дня противником было осуществлено пять атак, пятая – с 17.30 до 18.45, уточнили в Минобороны РФ.В провокации задействовали до 200 украинских боевиков и 29 единиц военной техники, в том числе 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 3 инженерные машины разграждения, установку дистанционного разминирования УР-77 и четыре автомобиля.Общие потери ВСУ составили:Оставшиеся боевики рассеяны, противник от дальнейших атак отказался.По вскрытым местам скопления личного состава и ВВТ резервов ВСУ в 8-10 километровой зоне в Сумской области нанесли 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК "Искандер" и РСЗО "Торнадо-С", два удара тяжелыми огнеметными системами. Применили 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500. Противник понес значительные потери, добавили в Минобороны РФ. "Таким образом, провокация киевского режима накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана", — говорится в сводке.

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