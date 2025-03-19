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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250319/rossiyskie-voennye-sorvali-provokatsiyu-kievskogo-rejima-48478026.html
Российские военные сорвали провокацию киевского режима перед переговорами Путина и Трампа
Российские военные сорвали провокацию киевского режима перед переговорами Путина и Трампа
Sputnik Узбекистан
Противник задействовал до 200 боевиков и 29 единиц военной техники. Общие потери ВСУ составили до 60 человек
2025-03-19T11:40+0500
2025-03-19T11:40+0500
спецоперация россии по защите донбасса
в мире
переговоры
владимир путин
россия
дональд трамп
киев
украина
безопасность
минобороны рф
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Российские военные накануне сорвали провокацию киевского режима перед переговорами Путина и Трампа, сообщает Минобороны РФ.Противник пытался создать негативный фон вокруг предстоящего телефонного разговора лидеров России и США.Всего в течение дня противником было осуществлено пять атак, пятая – с 17.30 до 18.45, уточнили в Минобороны РФ.В провокации задействовали до 200 украинских боевиков и 29 единиц военной техники, в том числе 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 3 инженерные машины разграждения, установку дистанционного разминирования УР-77 и четыре автомобиля.Общие потери ВСУ составили:Оставшиеся боевики рассеяны, противник от дальнейших атак отказался.По вскрытым местам скопления личного состава и ВВТ резервов ВСУ в 8-10 километровой зоне в Сумской области нанесли 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК "Искандер" и РСЗО "Торнадо-С", два удара тяжелыми огнеметными системами. Применили 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500. Противник понес значительные потери, добавили в Минобороны РФ. "Таким образом, провокация киевского режима накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана", — говорится в сводке.
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россия военные срыв провокация киевский режим переговоры путин трамп
россия военные срыв провокация киевский режим переговоры путин трамп

Российские военные сорвали провокацию киевского режима перед переговорами Путина и Трампа

11:40 19.03.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Противник задействовал до 200 боевиков и 29 единиц военной техники. Общие потери ВСУ составили до 60 человек.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Российские военные накануне сорвали провокацию киевского режима перед переговорами Путина и Трампа, сообщает Минобороны РФ.
Противник пытался создать негативный фон вокруг предстоящего телефонного разговора лидеров России и США.
"Для создания негативного фона вокруг запланированных на вечер 18 марта 2025 г. переговоров президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов по вопросам урегулирования конфликта на Украине и дискредитации мирных инициатив Дональда Трампа, утром (в 5.50) киевский режим предпринял попытку вклинения подразделений ВСУ на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Всего в течение дня противником было осуществлено пять атак, пятая – с 17.30 до 18.45, уточнили в Минобороны РФ.
В провокации задействовали до 200 украинских боевиков и 29 единиц военной техники, в том числе 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 3 инженерные машины разграждения, установку дистанционного разминирования УР-77 и четыре автомобиля.
"Действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов все атаки отражены. Пересечения Государственной границы Российской Федерации не допущено", — указано в сводке.
Общие потери ВСУ составили:
до 60 человек;
один танк;
семь боевых бронированных машин;
три инженерные машины разграждения и автомобиль.
Оставшиеся боевики рассеяны, противник от дальнейших атак отказался.
По вскрытым местам скопления личного состава и ВВТ резервов ВСУ в 8-10 километровой зоне в Сумской области нанесли 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК "Искандер" и РСЗО "Торнадо-С", два удара тяжелыми огнеметными системами. Применили 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500. Противник понес значительные потери, добавили в Минобороны РФ.
"Таким образом, провокация киевского режима накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана", — говорится в сводке.
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