https://uz.sputniknews.ru/20250319/v-uzbekistane-uchredili-pochetnoe-zvanie-zaslujennyy-ekolog-48488084.html
В Узбекистане учредили почетное звание "Заслуженный эколог"
В Узбекистане учредили почетное звание "Заслуженный эколог"
Sputnik Узбекистан
Глава республики подписал соответствующий закон, который вступил в силу со дня его официального опубликования
2025-03-19T18:10+0500
2025-03-19T18:10+0500
2025-03-19T18:10+0500
узбекистан
президент узбекистана
новый закон
звание
эколог
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Узбекистане учредили почетное звание "Заслуженный эколог", сообщает Минюст.Соответствующий закон подписал президент.В соответствии с документом, это почетное звание будут присваивать активистам природоохранного движения, добившимся значительных результатов в области охраны окружающей среды республики, бережном сохранении природы, биоразнообразия, смягчении последствий изменения климата, рациональном использовании природных ресурсов.Также его могут удостоиться специалисты и экоактивисты, осуществляющие общественный контроль в данном направлении, разрабатывающие и внедряющие экологически чистые и инновационные технологии, занимающиеся озеленением, повышением экологической культуры населения, воспитанием у молодого поколения бережного отношения к природе, а также подготовкой высококвалифицированных кадров в сфере.Закон вступил в силу со дня его официального опубликования.
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узбекистан закон новое звание
узбекистан закон новое звание
В Узбекистане учредили почетное звание "Заслуженный эколог"
Глава республики подписал соответствующий закон, который вступил в силу со дня его официального опубликования.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik.
В Узбекистане учредили почетное звание "Заслуженный эколог", сообщает
Минюст.
Соответствующий закон подписал президент.
"Принят Закон Республики Узбекистан об учреждении почетного звания "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган эколог (Заслуженный эколог Республики Узбекистан)", — говорится в сообщении.
В соответствии с документом, это почетное звание будут присваивать активистам природоохранного движения, добившимся значительных результатов в области охраны окружающей среды республики, бережном сохранении природы, биоразнообразия, смягчении последствий изменения климата, рациональном использовании природных ресурсов.
Также его могут удостоиться специалисты и экоактивисты, осуществляющие общественный контроль в данном направлении, разрабатывающие и внедряющие экологически чистые и инновационные технологии, занимающиеся озеленением, повышением экологической культуры населения, воспитанием у молодого поколения бережного отношения к природе, а также подготовкой высококвалифицированных кадров в сфере.
Закон вступил в силу со дня его официального опубликования.