https://uz.sputniknews.ru/20250319/v-uzbekistane-uchredili-pochetnoe-zvanie-zaslujennyy-ekolog-48488084.html

В Узбекистане учредили почетное звание "Заслуженный эколог"

В Узбекистане учредили почетное звание "Заслуженный эколог"

Sputnik Узбекистан

Глава республики подписал соответствующий закон, который вступил в силу со дня его официального опубликования

2025-03-19T18:10+0500

2025-03-19T18:10+0500

2025-03-19T18:10+0500

узбекистан

президент узбекистана

новый закон

звание

эколог

экология

общество

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Узбекистане учредили почетное звание "Заслуженный эколог", сообщает Минюст.Соответствующий закон подписал президент.В соответствии с документом, это почетное звание будут присваивать активистам природоохранного движения, добившимся значительных результатов в области охраны окружающей среды республики, бережном сохранении природы, биоразнообразия, смягчении последствий изменения климата, рациональном использовании природных ресурсов.Также его могут удостоиться специалисты и экоактивисты, осуществляющие общественный контроль в данном направлении, разрабатывающие и внедряющие экологически чистые и инновационные технологии, занимающиеся озеленением, повышением экологической культуры населения, воспитанием у молодого поколения бережного отношения к природе, а также подготовкой высококвалифицированных кадров в сфере.Закон вступил в силу со дня его официального опубликования.

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