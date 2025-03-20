https://uz.sputniknews.ru/20250320/mirziyoevu-predstavili-proekt-rasshireniya-tashkentskogo-metro-48502675.html

Еще десять станций: Мирзиёеву представили проект расширения ташкентского метро

Еще десять станций: Мирзиёеву представили проект расширения ташкентского метро

Sputnik Узбекистан

Глава республики ознакомился с созидательной и благоустроительной работой в столице. 20.03.2025, Sputnik Узбекистан

2025-03-20T16:50+0500

2025-03-20T16:50+0500

2025-03-20T16:50+0500

общество

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

проект

метро

ташкент

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев рассмотрел проекты развития общественного транспорта, в том числе расширения сети метрополитена, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Ранее было запланировано продолжение столичной подземки до Ташкентского тракторного завода. Тогда глава государства поручил пересмотреть представленные проекты и предложить альтернативные варианты.В соответствии с новым проектом, от станции "Буюк Ипак Йўли" до Ташкентского тракторного завода построят 10 станций. Маршрут охватит 30 махаллей и обеспечит удобное транспортное сообщение для 148 тыс. жителей.Кроме того, в рамках нового проекта в Бектемирском районе построят многоэтажные жилые дома, торговые и сервисные объекты около реки Чирчик. Это позволит ускорить урбанизацию района и создать новый городской центр.Глава республики сегодня ознакомился с созидательной и благоустроительной работой в столице. В числе локаций, которые он посетил, комплекс "High Town City" в Юнусабадском районе. Многофункциональный объект включает в себя торгово-развлекательный центр, бизнес-центр, гостиницу и современные жилые комплексы. На реализацию этого проекта направили $510 млн иностранных инвестиций. В результате было создано 1,5 тыс. рабочих мест.В ближайшее время в рамках комплекса планируют строительство 24-этажного пятизвездочного отеля. Он будет включать 250 номеров и сможет одновременно принимать 430 гостей. Также в нем будут современные конференц-залы, бассейны, рестораны и магазины.

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общество, узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, проект, метро, ташкент