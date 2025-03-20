https://uz.sputniknews.ru/20250320/mirziyoyev-vstrecha-sovetnik-suma-chakrabarti-48493207.html

Шавкат Мирзиёев встретился с советником Сумой Чакрабарти — что обсудили

Шавкат Мирзиёев встретился с советником Сумой Чакрабарти — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Стороны рассмотрели основные направления деятельности советника в текущем году

2025-03-20T11:00+0500

2025-03-20T11:00+0500

2025-03-20T11:00+0500

политика

узбекистан

президент узбекистана

встреча

советник

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял советника по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Суму Чакрабарти. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. В ходе встречи речь шла об основных направлениях деятельности советника в текущем году. Стороны подчеркнули важность проведения на высоком уровне предстоящих "роуд-шоу" инвестиционного потенциала Узбекистана, Ташкентского международного инвестиционного форума с привлечением ведущих зарубежных компаний и финансовых учреждений. Обсудили также практические аспекты запуска Ташкентского международного коммерческого суда при Международном центре цифровых технологий, первоочередные меры по укреплению позиций страны в международных рейтингах, проведения фундаментальных исследований в сфере экономического развития страны.

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шавкат мирзиёев встреча советник сума чакрабарти