Врач: Какой продукт содержит незаменимые аминокислоты

"Черный кунжут — полезный продукт. По составу он богат аминокислотами: насыщенными и полиненасыщенными. Если говорить о его пользе для органов желудочно-кишечного тракта, то тут в первую очередь затрагивается тема запоров, потому что, как и семена льна, семена кунжута участвуют в моторике кишечника, борются с атонией кишечника, предотвращают симптомы метеоризма, вздутие, урчание в животе и регулируют опорожнение кишечника", — рассказала специалист.