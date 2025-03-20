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Врач: Какой продукт содержит незаменимые аминокислоты
Врач: Какой продукт содержит незаменимые аминокислоты
Sputnik Узбекистан
Гастроэнтеролог рекомендовала включать черный кунжут в рацион пожилых людей и лиц, ведущих малоподвижный образ жизни
2025-03-20T22:01+0500
2025-03-20T22:01+0500
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Черный кунжут богат аминокислотами, его употребление улучшает моторику кишечника, предотвращает симптомы метеоризма и вздутия, сообщает РИА Новости со ссылкой на гастроэнтеролога Калимат Багатову. Она рекомендовала включать черный кунжут в рацион пожилых людей и лиц, ведущих малоподвижный образ жизни, для профилактики запоров.Кроме того, в семенах кунжута содержится больше кальция чем в большинстве привычных продуктов питания.
https://uz.sputniknews.ru/20250318/dietolog-kak-poxudet-k-letu-bez-vreda-dlya-zdorovya--48471548.html
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врач продукт аминокислоты
врач продукт аминокислоты

Врач: Какой продукт содержит незаменимые аминокислоты

22:01 20.03.2025
© Getty Images / Thana PrasongsinЧерный кунжут
Черный кунжут - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2025
© Getty Images / Thana Prasongsin
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Гастроэнтеролог рекомендовала включать черный кунжут в рацион пожилых людей и лиц, ведущих малоподвижный образ жизни.
Черный кунжут богат аминокислотами, его употребление улучшает моторику кишечника, предотвращает симптомы метеоризма и вздутия, сообщает РИА Новости со ссылкой на гастроэнтеролога Калимат Багатову.
"Черный кунжут — полезный продукт. По составу он богат аминокислотами: насыщенными и полиненасыщенными. Если говорить о его пользе для органов желудочно-кишечного тракта, то тут в первую очередь затрагивается тема запоров, потому что, как и семена льна, семена кунжута участвуют в моторике кишечника, борются с атонией кишечника, предотвращают симптомы метеоризма, вздутие, урчание в животе и регулируют опорожнение кишечника", — рассказала специалист.
Она рекомендовала включать черный кунжут в рацион пожилых людей и лиц, ведущих малоподвижный образ жизни, для профилактики запоров.
Кроме того, в семенах кунжута содержится больше кальция чем в большинстве привычных продуктов питания.
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