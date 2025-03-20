https://uz.sputniknews.ru/20250320/zampred-pravitelstva-rf-eaeu-dostijeniya-48489070.html

Зампред правительства РФ: В мире начинают замечать успехи ЕАЭС

Зампред правительства РФ: В мире начинают замечать успехи ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Алексей Оверчук выступил на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

2025-03-20T09:50+0500

2025-03-20T09:50+0500

2025-03-20T09:50+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В мире начинают замечать успехи ЕАЭС, заявил заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук на пленарном заседании XXXIV съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.Оверчук напомнил, что на днях Исламская Республика Иран уведомила ЕЭК о завершении процедур, необходимых для вступления в силу полноформатного соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.Он добавил, что аналогичная работа сегодня ведется с рядом других государств. До конца года можно ожидать, что ЕАЭС могут быть подписаны еще два соглашения о свободной торговле. В связи с этим, Оверчук призвал предпринимательское сообщество внимательно изучать эти новые возможности.

https://uz.sputniknews.ru/20250319/eaeu-transportnyye-koridory-vygoda-48480785.html

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции