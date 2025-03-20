Зампред правительства РФ: В мире начинают замечать успехи ЕАЭС
© Sputnik / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
© Sputnik / Александр Астафьев/
Подписаться
Алексей Оверчук выступил на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В мире начинают замечать успехи ЕАЭС, заявил заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук на пленарном заседании XXXIV съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
"В мире начинают замечать успехи нашего интеграционного объединения. Видят, что ЕАЭС становится центром притяжения государств, лежащих к югу от постсоветского пространства, таких как Иран, Пакистан, Афганистан, Монголия, страны АСЕАН, арабские страны Персидского залива, а также государства Африки. Мы выстраиваем с ними более тесные торговые отношения, в том числе и в виде соглашений о свободной торговле", — сказал он.
Оверчук напомнил, что на днях Исламская Республика Иран уведомила ЕЭК о завершении процедур, необходимых для вступления в силу полноформатного соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.
"Соглашение вступит в силу 15 мая, и это означает, что для государств-членов ЕАЭС экспортный рынок увеличивается на 85 миллионов потребителей. Одновременно иранские товаропроизводители получают доступ к общему рынку государств-членов ЕАЭС объемом более 180 миллионов человек, что приведет к улучшению конкуренции на наших рынках", — пояснил зампред председателя правительства РФ.
Он добавил, что аналогичная работа сегодня ведется с рядом других государств. До конца года можно ожидать, что ЕАЭС могут быть подписаны еще два соглашения о свободной торговле. В связи с этим, Оверчук призвал предпринимательское сообщество внимательно изучать эти новые возможности.