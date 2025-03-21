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https://uz.sputniknews.ru/20250321/kto-iz-mirovyx-liderov-pozdravil-prezidenta-uzbekistana-s-navruzom-48521377.html
Кто из мировых лидеров поздравил президента Узбекистана с Наврузом
Кто из мировых лидеров поздравил президента Узбекистана с Наврузом
Sputnik Узбекистан
На имя главы республики поступают поздравления с праздником, символизирующим мир, процветание и обновление
2025-03-21T18:00+0500
2025-03-21T18:00+0500
политика
сша
дональд трамп
кнр
си цзиньпин
поздравления
навруз
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп направил поздравление с праздником Навруз лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба главы республики.Глава Белого дома отметил, что высоко ценит тесные связи, которые складываются между странами, приветствует последовательную программу реформ узбекского коллеги и с нетерпением ждет продолжения совместной работы по расширению торгово-экономических связей и решению крупнейших вызовов современности.Также президента Узбекистана с Наврузом поздравил лидер Китая Си Цзиньпин.Председатель КНР отметил, что Навруз, уходящий корнями в тысячелетнюю историю отражает стремление узбекского народа к счастливой жизни, национальному единству и процветанию государства.Он также напомнил, что в ходе дружественной встречи в рамках Саммита ШОС в Астане в июле прошлого года главы Китая и Узбекистана достигли важных договоренностей по дальнейшему развитию двусторонних отношений и сотрудничества в различных сферах, определив новые направления.В заключение Си Цзиньпин пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному узбекскому народу — мира, дальнейшего развития и процветания.
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навруз мировые лидеры президент узбекистана поздравления
навруз мировые лидеры президент узбекистана поздравления

Кто из мировых лидеров поздравил президента Узбекистана с Наврузом

18:00 21.03.2025
© iStock / Cecilie_ArcursРукопожатие. Архивное фото
Рукопожатие. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2025
© iStock / Cecilie_Arcurs
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На имя главы республики поступают поздравления с праздником, символизирующим мир, процветание и обновление.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп направил поздравление с праздником Навруз лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба главы республики.
“От имени народа Соединенных Штатов Америки поздравляю Вас и весь народ Узбекистана с праздником Навруз. Этот праздник символизирует мир, процветание и обновление для всех”, — говорится в поздравлении.
© Sputnik / Сергей ГунеевПРезидент США Дональд Трамп
АҚШ президенти Дональд Трамп. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2025
ПРезидент США Дональд Трамп
© Sputnik / Сергей Гунеев
Глава Белого дома отметил, что высоко ценит тесные связи, которые складываются между странами, приветствует последовательную программу реформ узбекского коллеги и с нетерпением ждет продолжения совместной работы по расширению торгово-экономических связей и решению крупнейших вызовов современности.
“На пути к более процветающему будущему наши великие нации продолжают двигаться вперед, и Соединенные Штаты остаются твердым сторонником суверенитета, независимости и территориальной целостности Узбекистана”, — говорится в поздравлении.
Также президента Узбекистана с Наврузом поздравил лидер Китая Си Цзиньпин.
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПРедседатель КНР Си Цзиньпин
Визит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭС. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2025
ПРедседатель КНР Си Цзиньпин
© Sputnik / Сергей Гунеев
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“По случаю традиционного узбекского праздника Навруз от имени Правительства и народа Китая хочу передать Вам, Правительству и народу Узбекистана наши сердечные поздравления”, — написал он в поздравительном послании.
Председатель КНР отметил, что Навруз, уходящий корнями в тысячелетнюю историю отражает стремление узбекского народа к счастливой жизни, национальному единству и процветанию государства.
Он также напомнил, что в ходе дружественной встречи в рамках Саммита ШОС в Астане в июле прошлого года главы Китая и Узбекистана достигли важных договоренностей по дальнейшему развитию двусторонних отношений и сотрудничества в различных сферах, определив новые направления.
“Рад отметить, что наши договоренности эффективно реализуются, взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами последовательно укрепляется и приносит впечатляющие результаты. Придаю большое значение развитию китайско-узбекских отношений и высоко ценю нашу глубокую дружбу. Готов совместно с Вами приложить усилия для продвижения сотрудничества во всех областях”, — говорится в поздравлении.
В заключение Си Цзиньпин пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному узбекскому народу — мира, дальнейшего развития и процветания.
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