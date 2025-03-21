https://uz.sputniknews.ru/20250321/kto-iz-mirovyx-liderov-pozdravil-prezidenta-uzbekistana-s-navruzom-48521377.html

Кто из мировых лидеров поздравил президента Узбекистана с Наврузом

Кто из мировых лидеров поздравил президента Узбекистана с Наврузом

Sputnik Узбекистан

На имя главы республики поступают поздравления с праздником, символизирующим мир, процветание и обновление

2025-03-21T18:00+0500

2025-03-21T18:00+0500

2025-03-21T18:00+0500

политика

сша

дональд трамп

кнр

си цзиньпин

поздравления

навруз

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп направил поздравление с праздником Навруз лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба главы республики.Глава Белого дома отметил, что высоко ценит тесные связи, которые складываются между странами, приветствует последовательную программу реформ узбекского коллеги и с нетерпением ждет продолжения совместной работы по расширению торгово-экономических связей и решению крупнейших вызовов современности.Также президента Узбекистана с Наврузом поздравил лидер Китая Си Цзиньпин.Председатель КНР отметил, что Навруз, уходящий корнями в тысячелетнюю историю отражает стремление узбекского народа к счастливой жизни, национальному единству и процветанию государства.Он также напомнил, что в ходе дружественной встречи в рамках Саммита ШОС в Астане в июле прошлого года главы Китая и Узбекистана достигли важных договоренностей по дальнейшему развитию двусторонних отношений и сотрудничества в различных сферах, определив новые направления.В заключение Си Цзиньпин пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному узбекскому народу — мира, дальнейшего развития и процветания.

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навруз мировые лидеры президент узбекистана поздравления