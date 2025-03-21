https://uz.sputniknews.ru/20250321/malaziya-investitsii-drony-selskoye-xozyaystvo-uzbekistan-48507081.html

Малайзия планирует инвестировать в производство БПЛА для сельского хозяйства Узбекистана

Малайзия планирует инвестировать в производство БПЛА для сельского хозяйства Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Глава малазийской компании также выразил заинтересованность в открытии совместного учебного центра подготовки квалифицированных специалистов по управлению беспилотниками.

2025-03-21T11:20+0500

2025-03-21T11:20+0500

2025-03-21T11:20+0500

малайзия

инвестиции

узбекистан

производство

беспилотник

сельское хозяйство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/15/48506907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ee50a0c09b3173b4dc98575a9bc852d.jpg

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Крупнейшая компания Малайзии по производству беспилотников заинтересована в запуске в Узбекистане инновационных услуг с использованием дронов, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи посла РУз Каромиддина Гадоева с основателем и гендиректором компании "Aerodyne Group" Камарулом Мухамедом.Камарул Мухамед также выразил заинтересованность в открытии совместного учебного центра подготовки квалифицированных специалистов по управлению беспилотниками (спецпилотов).Для справки: Компания "Aerodyne Group" эффективно применяет инновационный подход и программы искусственного интеллекта для оказания услуг с использованием беспилотников в сферах сельского хозяйства, логистики, безопасности, осмотра линий электропередач, трубопроводов, мостов, дорог, железных дорог и телекоммуникационных вышек, а также в производстве некоторых типов БПЛА. Ее услугами пользуются 45 стран. Компания имеет филиалы в 8 странах и парк из более чем 800 беспилотников различного назначения.

https://uz.sputniknews.ru/20250309/malayziya-investitsii-uzbekistan-fotoelektrostantsii-48313292.html

малайзия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

малайзия инвестиции производство бпла узбекистан