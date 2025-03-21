https://uz.sputniknews.ru/20250321/malaziya-investitsii-drony-selskoye-xozyaystvo-uzbekistan-48507081.html
Малайзия планирует инвестировать в производство БПЛА для сельского хозяйства Узбекистана
Малайзия планирует инвестировать в производство БПЛА для сельского хозяйства Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Глава малазийской компании также выразил заинтересованность в открытии совместного учебного центра подготовки квалифицированных специалистов по управлению беспилотниками.
2025-03-21T11:20+0500
2025-03-21T11:20+0500
2025-03-21T11:20+0500
малайзия
инвестиции
узбекистан
производство
беспилотник
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Крупнейшая компания Малайзии по производству беспилотников заинтересована в запуске в Узбекистане инновационных услуг с использованием дронов, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи посла РУз Каромиддина Гадоева с основателем и гендиректором компании "Aerodyne Group" Камарулом Мухамедом.Камарул Мухамед также выразил заинтересованность в открытии совместного учебного центра подготовки квалифицированных специалистов по управлению беспилотниками (спецпилотов).Для справки: Компания "Aerodyne Group" эффективно применяет инновационный подход и программы искусственного интеллекта для оказания услуг с использованием беспилотников в сферах сельского хозяйства, логистики, безопасности, осмотра линий электропередач, трубопроводов, мостов, дорог, железных дорог и телекоммуникационных вышек, а также в производстве некоторых типов БПЛА. Ее услугами пользуются 45 стран. Компания имеет филиалы в 8 странах и парк из более чем 800 беспилотников различного назначения.
https://uz.sputniknews.ru/20250309/malayziya-investitsii-uzbekistan-fotoelektrostantsii-48313292.html
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малайзия инвестиции производство бпла узбекистан
малайзия инвестиции производство бпла узбекистан
Малайзия планирует инвестировать в производство БПЛА для сельского хозяйства Узбекистана
Глава малазийской компании также выразил заинтересованность в открытии совместного учебного центра подготовки квалифицированных специалистов по управлению беспилотниками.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik.
Крупнейшая компания Малайзии по производству беспилотников заинтересована в запуске в Узбекистане инновационных услуг с использованием дронов, сообщает
ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе встречи посла РУз Каромиддина Гадоева с основателем и гендиректором компании "Aerodyne Group" Камарулом Мухамедом.
“Обсуждены возможности компании по предоставлению услуг с использованием дронов в сельском хозяйстве Узбекистана. Малазийская сторона выразила готовность на начальном этапе запустить сервис беспилотников сельскохозяйственного назначения, а в дальнейшем инвестировать в производство современных беспилотников (гибридных моделей), подходящих для условий Узбекистана”, — говорится в сообщении.
Камарул Мухамед также выразил заинтересованность в открытии совместного учебного центра подготовки квалифицированных специалистов по управлению беспилотниками (спецпилотов).
Для справки: Компания "Aerodyne Group" эффективно применяет инновационный подход и программы искусственного интеллекта для оказания услуг с использованием беспилотников в сферах сельского хозяйства, логистики, безопасности, осмотра линий электропередач, трубопроводов, мостов, дорог, железных дорог и телекоммуникационных вышек, а также в производстве некоторых типов БПЛА. Ее услугами пользуются 45 стран. Компания имеет филиалы в 8 странах и парк из более чем 800 беспилотников различного назначения.