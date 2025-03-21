https://uz.sputniknews.ru/20250321/mirziyoyev-aliyev-telefonnyy-razgovor-48507324.html
Лидеры Узбекистана и Азербайджана обсудили по телефону дальнейшее сотрудничество
Лидеры Узбекистана и Азербайджана обсудили по телефону дальнейшее сотрудничество
Sputnik Узбекистан
Особое внимание уделили выполнению договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Азербайджана в Узбекистан в августе 2024-го
2025-03-21T09:50+0500
2025-03-21T09:50+0500
2025-03-21T10:19+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
телефонный разговор
азербайджан
ильхам алиев
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева, сообщает пресс-служба главы РУз.Речь шла о дальнейшем расширении и укреплении узбекско-азербайджанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества.Особое внимание стороны уделили реализации планов практического взаимодействия в контексте выполнения договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Азербайджана в Узбекистан в августе прошлого года.Они с удовлетворением отметили совместную работу в рамках Года экономической кооперации: рост объемов товарооборота, находящиеся в активной фазе проекты в области автомобилестроения, текстильной, электротехнической, энергетической, аграрной, туристической и многих других отраслях.Кроме того, Узбекистан и Азербайджан регулярно проводят мероприятия в рамках культурно-гуманитарного обмена.Лидеры обменялись мнениями по вопросам международной повестки, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних встреч и многосторонних саммитов на высшем и высоком уровнях.
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узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, телефонный разговор, азербайджан, ильхам алиев, сотрудничество
узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, телефонный разговор, азербайджан, ильхам алиев, сотрудничество
Лидеры Узбекистана и Азербайджана обсудили по телефону дальнейшее сотрудничество
09:50 21.03.2025 (обновлено: 10:19 21.03.2025)
Особое внимание уделили выполнению договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Азербайджана в Узбекистан в августе 2024-го.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik.
Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева, сообщает
пресс-служба главы РУз.
“В ходе телефонного разговора Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев тепло поздравили друг друга и братские народы двух стран с весенним праздником Навруз, искренне пожелав мира, благополучия и процветания”, — говорится в сообщении.
Речь шла о дальнейшем расширении и укреплении узбекско-азербайджанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества.
Особое внимание стороны уделили реализации планов практического взаимодействия в контексте выполнения договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Азербайджана в Узбекистан в августе прошлого года.
Они с удовлетворением отметили совместную работу в рамках Года экономической кооперации: рост объемов товарооборота, находящиеся в активной фазе проекты в области автомобилестроения, текстильной, электротехнической, энергетической, аграрной, туристической и многих других отраслях.
Кроме того, Узбекистан и Азербайджан регулярно проводят мероприятия в рамках культурно-гуманитарного обмена.
Лидеры обменялись мнениями по вопросам международной повестки, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних встреч и многосторонних саммитов на высшем и высоком уровнях.