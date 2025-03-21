Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250321/shavkat-mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistana-s-navruzom-48511228.html
Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Наврузом
Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Наврузом
Sputnik Узбекистан
В парке "Янги Узбекистон" проходят праздничные торжества, посвященные Наврузу, демонстрирующие богатое культурное наследие страны
2025-03-21T12:10+0500
2025-03-21T12:14+0500
общество
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
навруз
поздравление
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/15/48508735_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8a0437b0e258850d9de587274ac6d301.jpg
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Президент РУз Шавкат Мирзиёев выступил с приветственным словом на торжествах, посвященных всенародному празднику Навруз, в парке "Янги Узбекистон".Глава республики отметил, что Навруз издревле является ярким символом приверженности народа национальным и общечеловеческим ценностям, принципам толерантности, дружбы и сотрудничества.Президент выразил признательность дехканам и фермерам, садоводам и животноводам, пожелал здоровья и благополучия строителям, учителям и наставникам, медикам, предпринимателям, защитникам Родины. Также он отметил роль молодежи в развитии республики, призвав молодых соотечественников полнее реализовать своей потенциал во имя процветания Родины, направлять все свои силы на то, чтобы превратить огромные возможности страны в реальные, практические результаты.Он подчеркнул, что признанный Организацией Объединенных Наций международным праздником, Навруз в настоящее время еще больше сплачивает все страны и народы, в том числе Центральной Азии.Он выразил уверенность, что предстоящая в конце этого месяца в городе Худжанде трехсторонняя встреча лидеров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана станет еще одним практическим шагом в дальнейшем укреплении добрососедства.Глава республики пожелал мира, счастья, достатка и благополучия каждой семье, всей стране.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/15/48508735_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e3f062f377991055228760544404bc84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев поздравление народ узбекистан навруз
шавкат мирзиёев поздравление народ узбекистан навруз

Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Наврузом

12:10 21.03.2025 (обновлено: 12:14 21.03.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ парке "Янги Узбекистон" с участием президента Шавката Мирзиёева проходят торжества по случаю всенародного праздника Навруз.
В парке Янги Узбекистон с участием президента Шавката Мирзиёева проходят торжества по случаю всенародного праздника Навруз. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
В парке "Янги Узбекистон" проходят праздничные торжества, посвященные Наврузу, демонстрирующие богатое культурное наследие страны.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Президент РУз Шавкат Мирзиёев выступил с приветственным словом на торжествах, посвященных всенародному празднику Навруз, в парке "Янги Узбекистон".
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ парке "Янги Узбекистон" с участием президента Шавката Мирзиёева проходят торжества по случаю всенародного праздника Навруз.
В парке Янги Узбекистон с участием президента Шавката Мирзиёева проходят торжества по случаю всенародного праздника Навруз. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2025
В парке "Янги Узбекистон" с участием президента Шавката Мирзиёева проходят торжества по случаю всенародного праздника Навруз.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики отметил, что Навруз издревле является ярким символом приверженности народа национальным и общечеловеческим ценностям, принципам толерантности, дружбы и сотрудничества.
Президент выразил признательность дехканам и фермерам, садоводам и животноводам, пожелал здоровья и благополучия строителям, учителям и наставникам, медикам, предпринимателям, защитникам Родины. Также он отметил роль молодежи в развитии республики, призвав молодых соотечественников полнее реализовать своей потенциал во имя процветания Родины, направлять все свои силы на то, чтобы превратить огромные возможности страны в реальные, практические результаты.
Он подчеркнул, что признанный Организацией Объединенных Наций международным праздником, Навруз в настоящее время еще больше сплачивает все страны и народы, в том числе Центральной Азии.
“От имени народа Узбекистана сердечно поздравляю всех жителей нашего обширного региона. Пусть в этом регионе, который превращается в процветающий край дружбы, братства и сотрудничества, всегда царят мир и спокойствие”, — сказал Мирзиёев.
Он выразил уверенность, что предстоящая в конце этого месяца в городе Худжанде трехсторонняя встреча лидеров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана станет еще одним практическим шагом в дальнейшем укреплении добрососедства.
Глава республики пожелал мира, счастья, достатка и благополучия каждой семье, всей стране.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0