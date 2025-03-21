https://uz.sputniknews.ru/20250321/shavkat-mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistana-s-navruzom-48511228.html

Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Наврузом

Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Наврузом

Sputnik Узбекистан

В парке "Янги Узбекистон" проходят праздничные торжества, посвященные Наврузу, демонстрирующие богатое культурное наследие страны

2025-03-21T12:10+0500

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общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

навруз

поздравление

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Президент РУз Шавкат Мирзиёев выступил с приветственным словом на торжествах, посвященных всенародному празднику Навруз, в парке "Янги Узбекистон".Глава республики отметил, что Навруз издревле является ярким символом приверженности народа национальным и общечеловеческим ценностям, принципам толерантности, дружбы и сотрудничества.Президент выразил признательность дехканам и фермерам, садоводам и животноводам, пожелал здоровья и благополучия строителям, учителям и наставникам, медикам, предпринимателям, защитникам Родины. Также он отметил роль молодежи в развитии республики, призвав молодых соотечественников полнее реализовать своей потенциал во имя процветания Родины, направлять все свои силы на то, чтобы превратить огромные возможности страны в реальные, практические результаты.Он подчеркнул, что признанный Организацией Объединенных Наций международным праздником, Навруз в настоящее время еще больше сплачивает все страны и народы, в том числе Центральной Азии.Он выразил уверенность, что предстоящая в конце этого месяца в городе Худжанде трехсторонняя встреча лидеров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана станет еще одним практическим шагом в дальнейшем укреплении добрососедства.Глава республики пожелал мира, счастья, достатка и благополучия каждой семье, всей стране.

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