https://uz.sputniknews.ru/20250321/uzbekistan-pervoe-mesto-sredi-torgovyx-partnerov-eaeu-v-sng-48515131.html

ЕЭК: Узбекистан занимает первое место среди торговых партнеров ЕАЭС из стран СНГ

ЕЭК: Узбекистан занимает первое место среди торговых партнеров ЕАЭС из стран СНГ

Sputnik Узбекистан

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии и Посол Узбекистана в РФ обменялись мнениями о дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества государств Союза и РУз

2025-03-21T13:20+0500

2025-03-21T13:20+0500

2025-03-21T13:20+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

торговля

еэк

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/15/48515263_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_d13166cc444dfe5a6db7c12a3d257096.jpg

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В настоящее время Узбекистан занимает первое место среди торговых партнеров ЕАЭС из стран СНГ, подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев в ходе встреч с Послом РУз в России Ботиржоном Асадовым. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Стороны отметили деятельность совместной рабочей группы, созданной в рамках Меморандума о взаимодействии между ЕЭК и Правительством республики.Они также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества государств Евразийского экономического союза и Узбекистана.Бакытжан Сагинтаев пригласил делегацию республики принять участие в главном деловом мероприятии ЕАЭС – Евразийском экономическом форуме, который пройдет в июне 2025 года в Минске.

https://uz.sputniknews.ru/20250320/zampred-pravitelstva-rf-eaeu-dostijeniya-48489070.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еэк узбекистан торговые партнеры еаэс снг