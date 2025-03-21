https://uz.sputniknews.ru/20250321/uzbekistan-pervoe-mesto-sredi-torgovyx-partnerov-eaeu-v-sng-48515131.html
ЕЭК: Узбекистан занимает первое место среди торговых партнеров ЕАЭС из стран СНГ
ЕЭК: Узбекистан занимает первое место среди торговых партнеров ЕАЭС из стран СНГ
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Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии и Посол Узбекистана в РФ обменялись мнениями о дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества государств Союза и РУз
2025-03-21T13:20+0500
2025-03-21T13:20+0500
2025-03-21T13:20+0500
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В настоящее время Узбекистан занимает первое место среди торговых партнеров ЕАЭС из стран СНГ, подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев в ходе встреч с Послом РУз в России Ботиржоном Асадовым. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Стороны отметили деятельность совместной рабочей группы, созданной в рамках Меморандума о взаимодействии между ЕЭК и Правительством республики.Они также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества государств Евразийского экономического союза и Узбекистана.Бакытжан Сагинтаев пригласил делегацию республики принять участие в главном деловом мероприятии ЕАЭС – Евразийском экономическом форуме, который пройдет в июне 2025 года в Минске.
https://uz.sputniknews.ru/20250320/zampred-pravitelstva-rf-eaeu-dostijeniya-48489070.html
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еэк узбекистан торговые партнеры еаэс снг
еэк узбекистан торговые партнеры еаэс снг
ЕЭК: Узбекистан занимает первое место среди торговых партнеров ЕАЭС из стран СНГ
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии и Посол Узбекистана в РФ обменялись мнениями о дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества государств Союза и РУз.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik.
В настоящее время Узбекистан занимает первое место среди торговых партнеров ЕАЭС из стран СНГ, подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев в ходе встреч с Послом РУз в России Ботиржоном Асадовым. Об этом сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
"Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами евразийской "пятерки" в 2024 году вырос в сравнении с 2023 годом на 7,3%, составив 17,5 млрд долларов США. На страны ЕАЭС приходится более четверти всего внешнеторгового оборота Узбекистана", — отметил Сагинтаев.
Стороны отметили деятельность совместной рабочей группы, созданной в рамках Меморандума о взаимодействии между ЕЭК и Правительством республики.
Они также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества государств Евразийского экономического союза и Узбекистана.
Бакытжан Сагинтаев пригласил делегацию республики принять участие в главном деловом мероприятии ЕАЭС – Евразийском экономическом форуме, который пройдет в июне 2025 года в Минске.