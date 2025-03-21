https://uz.sputniknews.ru/20250321/uzbekistan-ustanovil-dipotnosheniya-s-respublikoy-nauru-48519248.html

Узбекистан установил дипотношения с Республикой Науру

Узбекистан установил дипотношения с Республикой Науру

Sputnik Узбекистан

Самая маленькая независимая республика в мире стала 159-й страной, с которой РУз установила дипломатические отношения

2025-03-21T17:30+0500

2025-03-21T17:30+0500

2025-03-21T17:30+0500

политика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Узбекистан установил дипломатические отношения с Республикой Науру, сообщает ИА "Дунё".От имени правительств двух стран Совместное коммюнике в Нью-Йорке подписали постпред РУз при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Республики Науру при ООН Лара Эраб Даниель.Также они договорились активизировать двусторонние контакты по поиску взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Расположенное в Тихом океане островное государство Науру является самой маленькой независимой республикой в мире.Напомним, что 21 февраля Узбекистан установил дипотношения с южноамериканской Республикой Суринам.

https://uz.sputniknews.ru/20250206/uzbekistan-somali-dipotnosheniya-ustanovleniye-47871034.html

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