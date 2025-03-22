https://uz.sputniknews.ru/20250322/prezident-vstretilsya-s-zaschitnikom-sbornoy-uzbekistana-48524060.html
Президент встретился с защитником сборной Узбекистана по футболу Абдукодиром Хусановым
Президент встретился с защитником сборной Узбекистана по футболу Абдукодиром Хусановым
Sputnik Узбекистан
Молодой футболист подарил главе государства именную футболку "Манчестер Сити" с автографом.
2025-03-22T10:14+0500
2025-03-22T10:14+0500
2025-03-22T10:34+0500
футбол
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
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саида мирзиёева
защитник
спорт
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с защитником сборной Узбекистана и футбольного клуба "Манчестер Сити" Абдукодиром Хусановым. Об этом пишет пресс-служба Ассоциации футбола.Как сообщается, футболист преподнес главе государства именную футболку "Манчестер Сити" с автографом. Молодого, но уже известного спортсмена на встрече сопровождал его отец Хикмат Хошимов.В тот же день футболист принял участие в восстановительной тренировке сборной Узбекистана, которая готовится к одному из ключевых матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года против Ирана. Игра состоится 25 марта в Тегеране.
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футболист президент футбол узбекистан "манчестер сити" автограф хусанов
футболист президент футбол узбекистан "манчестер сити" автограф хусанов
Президент встретился с защитником сборной Узбекистана по футболу Абдукодиром Хусановым
10:14 22.03.2025 (обновлено: 10:34 22.03.2025)
Молодой футболист преподнес главе государства именную футболку "Манчестер Сити" с автографом.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с защитником сборной Узбекистана и футбольного клуба "Манчестер Сити" Абдукодиром Хусановым. Об этом пишет
пресс-служба Ассоциации футбола.
"Глава нашего государства Шавкат Мирзиёев встретился с защитником сборной Узбекистана и "Манчестер Сити" Абдукодиром Хусановым", – говорится в сообщении.
Как сообщается, футболист преподнес главе государства именную футболку "Манчестер Сити" с автографом.
Молодого, но уже известного спортсмена на встрече сопровождал его отец Хикмат Хошимов.
В тот же день футболист принял участие в восстановительной тренировке сборной Узбекистана, которая готовится к одному из ключевых матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года против Ирана. Игра состоится 25 марта в Тегеране.