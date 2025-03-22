https://uz.sputniknews.ru/20250322/prezident-vstretilsya-s-zaschitnikom-sbornoy-uzbekistana-48524060.html

Президент встретился с защитником сборной Узбекистана по футболу Абдукодиром Хусановым

Президент встретился с защитником сборной Узбекистана по футболу Абдукодиром Хусановым

Sputnik Узбекистан

Молодой футболист подарил главе государства именную футболку "Манчестер Сити" с автографом.

2025-03-22T10:14+0500

2025-03-22T10:14+0500

2025-03-22T10:34+0500

футбол

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

встреча

саида мирзиёева

защитник

спорт

сборная узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/16/48523894_0:15:915:530_1920x0_80_0_0_67bc64428b74dc8063d26154b01b98af.jpg

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с защитником сборной Узбекистана и футбольного клуба "Манчестер Сити" Абдукодиром Хусановым. Об этом пишет пресс-служба Ассоциации футбола.Как сообщается, футболист преподнес главе государства именную футболку "Манчестер Сити" с автографом. Молодого, но уже известного спортсмена на встрече сопровождал его отец Хикмат Хошимов.В тот же день футболист принял участие в восстановительной тренировке сборной Узбекистана, которая готовится к одному из ключевых матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года против Ирана. Игра состоится 25 марта в Тегеране.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

футболист президент футбол узбекистан "манчестер сити" автограф хусанов