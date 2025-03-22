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https://uz.sputniknews.ru/20250322/shavkat-mirziyoev-pochtil-pamyat-islama-karimova-48532140.html
Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова
Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова
Sputnik Узбекистан
Глава государства отдал дань уважения первому президенту Узбекистана.
2025-03-22T18:00+0500
2025-03-22T18:28+0500
шавкат мирзиёев
самарканд
ислам каримов
мавзолей
память
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В ходе поездки в город Самарканд президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и отдал дань уважения первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, сообщает пресс-служба главы государства.Президент посетил мавзолей Ислама Каримова. Здесь были прочитаны суры из Корана и произнесена дуа.Мавзолей, возведенный по инициативе президента, стал местом паломничества и символом глубокого почтения. В благословенный месяц Рамазан такие добрые деяния происходят по всей стране, добавили в пресс-службе.Также глава государства посетил Международный туристический центр, где ознакомился со строительной и благоустроительной работой, а также созданными здесь условиями. В комплексе реализуются проекты по повышению качества сервиса для иностранных делегаций и туристов. На территории центра возводится концертный зал, который оснастят высококачественным акустическим оборудованием.Президент дал рекомендации по созданию дополнительных удобств для приема зарубежных делегаций и проведения двусторонних встреч.В рамках визита хоким Самаркандской области доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона и текущих проектах.Следует отметить, что в этом году Самарканд примет крупные международные мероприятия – первый саммит "Центральная Азия – Европейский союз", Климатический форум, саммит "Центральная Азия – Арабские государства Залива" и 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО.После Шавкат Мирзиёев завершил поездку в город Самарканд и вернулся в Ташкент.
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президент узбекистан самарканд мирзиёев каримов память
президент узбекистан самарканд мирзиёев каримов память

Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова

18:00 22.03.2025 (обновлено: 18:28 22.03.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр Великий шелковый путь - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава государства отдал дань уважения первому президенту Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В ходе поездки в город Самарканд президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и отдал дань уважения первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент посетил мавзолей Ислама Каримова. Здесь были прочитаны суры из Корана и произнесена дуа.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр Великий шелковый путь - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2025
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр Великий шелковый путь - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2025
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Поминание усопших, благоустройство кладбищ и уважение к памяти предков — важные духовные ценности нашего народа", – говорится в сообщении.

© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр Великий шелковый путь - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2025
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мавзолей, возведенный по инициативе президента, стал местом паломничества и символом глубокого почтения. В благословенный месяц Рамазан такие добрые деяния происходят по всей стране, добавили в пресс-службе.
Также глава государства посетил Международный туристический центр, где ознакомился со строительной и благоустроительной работой, а также созданными здесь условиями.
В комплексе реализуются проекты по повышению качества сервиса для иностранных делегаций и туристов. На территории центра возводится концертный зал, который оснастят высококачественным акустическим оборудованием.
Президент дал рекомендации по созданию дополнительных удобств для приема зарубежных делегаций и проведения двусторонних встреч.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр Великий шелковый путь - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2025
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках визита хоким Самаркандской области доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона и текущих проектах.
Следует отметить, что в этом году Самарканд примет крупные международные мероприятия – первый саммит "Центральная Азия – Европейский союз", Климатический форум, саммит "Центральная Азия – Арабские государства Залива" и 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО.
После Шавкат Мирзиёев завершил поездку в город Самарканд и вернулся в Ташкент.
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