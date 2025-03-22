Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова
18:00 22.03.2025 (обновлено: 18:28 22.03.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава государства отдал дань уважения первому президенту Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В ходе поездки в город Самарканд президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и отдал дань уважения первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент посетил мавзолей Ислама Каримова. Здесь были прочитаны суры из Корана и произнесена дуа.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Поминание усопших, благоустройство кладбищ и уважение к памяти предков — важные духовные ценности нашего народа", – говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мавзолей, возведенный по инициативе президента, стал местом паломничества и символом глубокого почтения. В благословенный месяц Рамазан такие добрые деяния происходят по всей стране, добавили в пресс-службе.
Также глава государства посетил Международный туристический центр, где ознакомился со строительной и благоустроительной работой, а также созданными здесь условиями.
В комплексе реализуются проекты по повышению качества сервиса для иностранных делегаций и туристов. На территории центра возводится концертный зал, который оснастят высококачественным акустическим оборудованием.
Президент дал рекомендации по созданию дополнительных удобств для приема зарубежных делегаций и проведения двусторонних встреч.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках визита хоким Самаркандской области доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона и текущих проектах.
Следует отметить, что в этом году Самарканд примет крупные международные мероприятия – первый саммит "Центральная Азия – Европейский союз", Климатический форум, саммит "Центральная Азия – Арабские государства Залива" и 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО.
После Шавкат Мирзиёев завершил поездку в город Самарканд и вернулся в Ташкент.