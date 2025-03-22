https://uz.sputniknews.ru/20250322/shavkat-mirziyoev-pochtil-pamyat-islama-karimova-48532140.html

Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова

Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова

Sputnik Узбекистан

Глава государства отдал дань уважения первому президенту Узбекистана.

2025-03-22T18:00+0500

2025-03-22T18:00+0500

2025-03-22T18:28+0500

шавкат мирзиёев

самарканд

ислам каримов

мавзолей

память

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В ходе поездки в город Самарканд президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и отдал дань уважения первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, сообщает пресс-служба главы государства.Президент посетил мавзолей Ислама Каримова. Здесь были прочитаны суры из Корана и произнесена дуа.Мавзолей, возведенный по инициативе президента, стал местом паломничества и символом глубокого почтения. В благословенный месяц Рамазан такие добрые деяния происходят по всей стране, добавили в пресс-службе.Также глава государства посетил Международный туристический центр, где ознакомился со строительной и благоустроительной работой, а также созданными здесь условиями. В комплексе реализуются проекты по повышению качества сервиса для иностранных делегаций и туристов. На территории центра возводится концертный зал, который оснастят высококачественным акустическим оборудованием.Президент дал рекомендации по созданию дополнительных удобств для приема зарубежных делегаций и проведения двусторонних встреч.В рамках визита хоким Самаркандской области доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона и текущих проектах.Следует отметить, что в этом году Самарканд примет крупные международные мероприятия – первый саммит "Центральная Азия – Европейский союз", Климатический форум, саммит "Центральная Азия – Арабские государства Залива" и 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО.После Шавкат Мирзиёев завершил поездку в город Самарканд и вернулся в Ташкент.

самарканд

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