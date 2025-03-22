В ЕАЭС одобрили проект соглашения о свободном перемещении органической продукции
12:44 22.03.2025 (обновлено: 13:27 22.03.2025)
© Министерство сельского хозяйства Овощи в ящиках
© Министерство сельского хозяйства
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Евразийская экономическая комиссия призвала деловые объединения стран ЕАЭС активнее использовать механизм поддержки промышленной кооперации.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Консультативный комитет по агропромышленному комплексу ЕЭК одобрил проект соглашения о порядке признания в рамках Евразийского экономического союза продукции органической. Об этом сообщает Отдел Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.
Документ направлен на обеспечение свободного перемещения такой продукции в рамках ЕАЭС.
Вместе с Консультативным комитетом по промышленности ЕЭК также был одобрен проект рекомендации Коллегии ЕЭК о развитии кооперационного сотрудничества в области производства нефтегазового оборудования.
Евразийская экономическая комиссия призвала деловые объединения стран ЕАЭС активнее использовать механизм поддержки промышленной кооперации.
© Пресс-служба ЕЭКЕЭК призвала страны ЕАЭС активнее использовать механизм поддержки промкооперации.
ЕЭК призвала страны ЕАЭС активнее использовать механизм поддержки промкооперации.
© Пресс-служба ЕЭК
В ходе встречи представителей Комиссии с бизнесом "пятерки", организованной в Торгово-промышленной палате РФ, министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян отметила, что запуск механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в отраслях промышленности стал одним из значимых достижений текущего этапа интеграции.
© Пресс-служба ЕЭКЕЭК призвала страны ЕАЭС активнее использовать механизм поддержки промкооперации.
ЕЭК призвала страны ЕАЭС активнее использовать механизм поддержки промкооперации.
© Пресс-служба ЕЭК
"Призываю вас еще более активно участвовать в практической реализации нового наднационального механизма, который дает уникальные возможности для предприятий реального сектора экономики и направлен на устойчивое развитие промышленного потенциала наших государств", – обратилась к участникам мероприятия Гоар Барсегян.