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ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250322/v-eaes-odobrili-proekt-soglasheniya-o-svobodnom-peremeschenii-organicheskoy-produktsii-48526045.html
В ЕАЭС одобрили проект соглашения о свободном перемещении органической продукции
В ЕАЭС одобрили проект соглашения о свободном перемещении органической продукции
Sputnik Узбекистан
Евразийская экономическая комиссия призвала деловые объединения стран ЕАЭС активнее использовать механизм поддержки промышленной кооперации.
2025-03-22T12:44+0500
2025-03-22T13:27+0500
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Консультативный комитет по агропромышленному комплексу ЕЭК одобрил проект соглашения о порядке признания в рамках Евразийского экономического союза продукции органической. Об этом сообщает Отдел Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.Документ направлен на обеспечение свободного перемещения такой продукции в рамках ЕАЭС.Вместе с Консультативным комитетом по промышленности ЕЭК также был одобрен проект рекомендации Коллегии ЕЭК о развитии кооперационного сотрудничества в области производства нефтегазового оборудования.Евразийская экономическая комиссия призвала деловые объединения стран ЕАЭС активнее использовать механизм поддержки промышленной кооперации. В ходе встречи представителей Комиссии с бизнесом "пятерки", организованной в Торгово-промышленной палате РФ, министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян отметила, что запуск механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в отраслях промышленности стал одним из значимых достижений текущего этапа интеграции.
https://uz.sputniknews.ru/20250314/eec-uzbekistan-sotrudnichestvo-48396992.html
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еаэс еэк комиссия промышленная кооперация
еаэс еэк комиссия промышленная кооперация

В ЕАЭС одобрили проект соглашения о свободном перемещении органической продукции

12:44 22.03.2025 (обновлено: 13:27 22.03.2025)
© Министерство сельского хозяйства Овощи в ящиках
Овощи в ящиках - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2025
© Министерство сельского хозяйства
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Евразийская экономическая комиссия призвала деловые объединения стран ЕАЭС активнее использовать механизм поддержки промышленной кооперации.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Консультативный комитет по агропромышленному комплексу ЕЭК одобрил проект соглашения о порядке признания в рамках Евразийского экономического союза продукции органической. Об этом сообщает Отдел Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.
Документ направлен на обеспечение свободного перемещения такой продукции в рамках ЕАЭС.
Вместе с Консультативным комитетом по промышленности ЕЭК также был одобрен проект рекомендации Коллегии ЕЭК о развитии кооперационного сотрудничества в области производства нефтегазового оборудования.
Евразийская экономическая комиссия призвала деловые объединения стран ЕАЭС активнее использовать механизм поддержки промышленной кооперации.
© Пресс-служба ЕЭКЕЭК призвала страны ЕАЭС активнее использовать механизм поддержки промкооперации.
ЕЭК призвала страны ЕАЭС активнее использовать механизм поддержки промкооперации. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2025
ЕЭК призвала страны ЕАЭС активнее использовать механизм поддержки промкооперации.
© Пресс-служба ЕЭК
В ходе встречи представителей Комиссии с бизнесом "пятерки", организованной в Торгово-промышленной палате РФ, министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян отметила, что запуск механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в отраслях промышленности стал одним из значимых достижений текущего этапа интеграции.
© Пресс-служба ЕЭКЕЭК призвала страны ЕАЭС активнее использовать механизм поддержки промкооперации.
ЕЭК призвала страны ЕАЭС активнее использовать механизм поддержки промкооперации. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2025
ЕЭК призвала страны ЕАЭС активнее использовать механизм поддержки промкооперации.
© Пресс-служба ЕЭК
"Призываю вас еще более активно участвовать в практической реализации нового наднационального механизма, который дает уникальные возможности для предприятий реального сектора экономики и направлен на устойчивое развитие промышленного потенциала наших государств", – обратилась к участникам мероприятия Гоар Барсегян.
ЕЭК и Республика Узбекистан обсудили приоритетные вопросы торгово-экономического сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2025
ЕАЭС и Узбекистан
ЕЭК и Узбекистан намерены активизировать торгово-экономическое сотрудничество
14 марта, 13:10
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