https://uz.sputniknews.ru/20250322/v-eaes-odobrili-proekt-soglasheniya-o-svobodnom-peremeschenii-organicheskoy-produktsii-48526045.html

В ЕАЭС одобрили проект соглашения о свободном перемещении органической продукции

В ЕАЭС одобрили проект соглашения о свободном перемещении органической продукции

Sputnik Узбекистан

Евразийская экономическая комиссия призвала деловые объединения стран ЕАЭС активнее использовать механизм поддержки промышленной кооперации.

2025-03-22T12:44+0500

2025-03-22T12:44+0500

2025-03-22T13:27+0500

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Консультативный комитет по агропромышленному комплексу ЕЭК одобрил проект соглашения о порядке признания в рамках Евразийского экономического союза продукции органической. Об этом сообщает Отдел Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.Документ направлен на обеспечение свободного перемещения такой продукции в рамках ЕАЭС.Вместе с Консультативным комитетом по промышленности ЕЭК также был одобрен проект рекомендации Коллегии ЕЭК о развитии кооперационного сотрудничества в области производства нефтегазового оборудования.Евразийская экономическая комиссия призвала деловые объединения стран ЕАЭС активнее использовать механизм поддержки промышленной кооперации. В ходе встречи представителей Комиссии с бизнесом "пятерки", организованной в Торгово-промышленной палате РФ, министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян отметила, что запуск механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в отраслях промышленности стал одним из значимых достижений текущего этапа интеграции.

https://uz.sputniknews.ru/20250314/eec-uzbekistan-sotrudnichestvo-48396992.html

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