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https://uz.sputniknews.ru/20250322/v-uzbekistane-blagoustroyat-mavzolei-velikix-predkov-48528055.html
В Самарканде благоустроят мавзолеи великих предков – подробности
В Самарканде благоустроят мавзолеи великих предков – подробности
Sputnik Узбекистан
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд и ознакомился с проводимой здесь созидательной работой. Об этом сообщает... 22.03.2025, Sputnik Узбекистан
2025-03-22T16:20+0500
2025-03-22T16:32+0500
президент узбекистана
самарканд
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд и ознакомился с проводимой здесь созидательной работой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.По данным пресс-службы, президент посетил мавзолей Имама Бухари. Здесь были прочитаны суры из Корана. После чего президенту представили проект реставрации комплексов Имама Мотуриди и Махдума Аъзама.Мавзолей Имама Бухари является священным местом для всего исламского мира. По инициативе президента здесь строится новый масштабный мемориальный комплекс для удобства многочисленных паломников.В комплексе площадью 44 гектара завершено строительство мавзолея и мечети на 10 тысяч человек. Четыре минарета высотой 75 метров придают комплексу особую монументальность. Также возведены музей, крытые галереи, административные и подсобные здания.В настоящее время продолжаются отделочные работы с использованием национальных традиций и теплой цветовой палитры. На фасадах и стенах айванов будут размещены хадисы из "Сахих аль-Бухари". Предусмотрено строительство более 20 гостиниц на 2 тысячи мест, прогулочных аллей.В этом году в Узбекистане широко отметят 1155-летие со дня рождения Имама Абу Мансура аль-Мотуриди. В соответствующем постановлении президента предусмотрена реставрация и благоустройство его мавзолея в Самарканде. Президенту представили проект предстоящих работ.Согласно плану, здесь будет построена соборная мечеть на 1 500 человек и административное здание. Также предусмотрены библиотека, конференц-зал, инновационный музей и помещения для специалистов. Для паломников предусмотрят парковку и тахоратхону.Президент подчеркнул, что идеи аль-Мотуриди по-прежнему актуальны и поручил углубленно изучить и популяризировать наследие великого ученого, а также создать все необходимые условия для посетителей комплекса.Еще один благородный проект – благоустройство святыни Махдума Азама в Акдарьинском районе. Родом из современного Касансайского района, этот выдающийся суфийский ученый был одним из ведущих наставников тариката Накшбандия. По завершении своего долгого пути по пути науки и веры он нашел последнее пристанище в Самаркандской области.Место также привлекает множество паломников. Для их удобства рядом с мавзолеем Махдума Азама планируется строительство трехэтажной парковки и тахоратхоны.Места, связанные с жизнью и деятельностью других великих ученых, мыслителей и святых, вышедших из самаркандской земли, также будут поэтапно отреставрированы и благоустроены.
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президент узбекистана, самарканд
президент узбекистана, самарканд

В Самарканде благоустроят мавзолеи великих предков – подробности

16:20 22.03.2025 (обновлено: 16:32 22.03.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд и ознакомился с проводимой здесь созидательной работой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По данным пресс-службы, президент посетил мавзолей Имама Бухари. Здесь были прочитаны суры из Корана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2025
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2025
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
© Пресс-служба президента Узбекистана
После чего президенту представили проект реставрации комплексов Имама Мотуриди и Махдума Аъзама.
"Недавно мы с народом отпраздновали Навруз. А сегодня, в священный месяц Рамазан, мы находимся в этом благословенном месте. Выражаем благодарность Всевышнему за то, что Он даровал нам возможность встретить эти великие дни в мире и спокойствии. Пусть всегда царят мир и благополучие в нашей стране, а все добрые начинания воплощаются в жизнь. Мы создаем этот комплекс достойным великих заслуг нашего предка Имама Бухари. Пусть он станет не только местом паломничества, но и центром просвещения, воспитания и духовного назидания, – отметил Президент Шавкат Мирзиёев.
Мавзолей Имама Бухари является священным местом для всего исламского мира. По инициативе президента здесь строится новый масштабный мемориальный комплекс для удобства многочисленных паломников.
В комплексе площадью 44 гектара завершено строительство мавзолея и мечети на 10 тысяч человек. Четыре минарета высотой 75 метров придают комплексу особую монументальность. Также возведены музей, крытые галереи, административные и подсобные здания.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2025
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
© Пресс-служба президента Узбекистана
В настоящее время продолжаются отделочные работы с использованием национальных традиций и теплой цветовой палитры. На фасадах и стенах айванов будут размещены хадисы из "Сахих аль-Бухари". Предусмотрено строительство более 20 гостиниц на 2 тысячи мест, прогулочных аллей.
В этом году в Узбекистане широко отметят 1155-летие со дня рождения Имама Абу Мансура аль-Мотуриди. В соответствующем постановлении президента предусмотрена реставрация и благоустройство его мавзолея в Самарканде. Президенту представили проект предстоящих работ.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2025
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
© Пресс-служба президента Узбекистана
Согласно плану, здесь будет построена соборная мечеть на 1 500 человек и административное здание. Также предусмотрены библиотека, конференц-зал, инновационный музей и помещения для специалистов. Для паломников предусмотрят парковку и тахоратхону.

"Имам Абу Мансур аль-Мотуриди жил в период, когда в исламском мире усиливались разногласия и распространялись различные течения. Всю свою жизнь он посвятил защите истинной исламской веры и распространению просвещения. Его труды, такие как "Тавилат аль-Куран" и "Китаб ат-Таухид", стали духовной основой суннитского направления ислама, выступавшего за умеренность и терпимость", – отмечено в сообщении.

Президент подчеркнул, что идеи аль-Мотуриди по-прежнему актуальны и поручил углубленно изучить и популяризировать наследие великого ученого, а также создать все необходимые условия для посетителей комплекса.
Еще один благородный проект – благоустройство святыни Махдума Азама в Акдарьинском районе. Родом из современного Касансайского района, этот выдающийся суфийский ученый был одним из ведущих наставников тариката Накшбандия. По завершении своего долгого пути по пути науки и веры он нашел последнее пристанище в Самаркандской области.
Место также привлекает множество паломников. Для их удобства рядом с мавзолеем Махдума Азама планируется строительство трехэтажной парковки и тахоратхоны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2025
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
© Пресс-служба президента Узбекистана
Места, связанные с жизнью и деятельностью других великих ученых, мыслителей и святых, вышедших из самаркандской земли, также будут поэтапно отреставрированы и благоустроены.
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