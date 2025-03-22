В Самарканде благоустроят мавзолеи великих предков – подробности
16:20 22.03.2025 (обновлено: 16:32 22.03.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
© Пресс-служба президента Узбекистана
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд и ознакомился с проводимой здесь созидательной работой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По данным пресс-службы, президент посетил мавзолей Имама Бухари. Здесь были прочитаны суры из Корана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
© Пресс-служба президента Узбекистана
После чего президенту представили проект реставрации комплексов Имама Мотуриди и Махдума Аъзама.
"Недавно мы с народом отпраздновали Навруз. А сегодня, в священный месяц Рамазан, мы находимся в этом благословенном месте. Выражаем благодарность Всевышнему за то, что Он даровал нам возможность встретить эти великие дни в мире и спокойствии. Пусть всегда царят мир и благополучие в нашей стране, а все добрые начинания воплощаются в жизнь. Мы создаем этот комплекс достойным великих заслуг нашего предка Имама Бухари. Пусть он станет не только местом паломничества, но и центром просвещения, воспитания и духовного назидания, – отметил Президент Шавкат Мирзиёев.
Мавзолей Имама Бухари является священным местом для всего исламского мира. По инициативе президента здесь строится новый масштабный мемориальный комплекс для удобства многочисленных паломников.
В комплексе площадью 44 гектара завершено строительство мавзолея и мечети на 10 тысяч человек. Четыре минарета высотой 75 метров придают комплексу особую монументальность. Также возведены музей, крытые галереи, административные и подсобные здания.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
© Пресс-служба президента Узбекистана
В настоящее время продолжаются отделочные работы с использованием национальных традиций и теплой цветовой палитры. На фасадах и стенах айванов будут размещены хадисы из "Сахих аль-Бухари". Предусмотрено строительство более 20 гостиниц на 2 тысячи мест, прогулочных аллей.
В этом году в Узбекистане широко отметят 1155-летие со дня рождения Имама Абу Мансура аль-Мотуриди. В соответствующем постановлении президента предусмотрена реставрация и благоустройство его мавзолея в Самарканде. Президенту представили проект предстоящих работ.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
© Пресс-служба президента Узбекистана
Согласно плану, здесь будет построена соборная мечеть на 1 500 человек и административное здание. Также предусмотрены библиотека, конференц-зал, инновационный музей и помещения для специалистов. Для паломников предусмотрят парковку и тахоратхону.
"Имам Абу Мансур аль-Мотуриди жил в период, когда в исламском мире усиливались разногласия и распространялись различные течения. Всю свою жизнь он посвятил защите истинной исламской веры и распространению просвещения. Его труды, такие как "Тавилат аль-Куран" и "Китаб ат-Таухид", стали духовной основой суннитского направления ислама, выступавшего за умеренность и терпимость", – отмечено в сообщении.
Президент подчеркнул, что идеи аль-Мотуриди по-прежнему актуальны и поручил углубленно изучить и популяризировать наследие великого ученого, а также создать все необходимые условия для посетителей комплекса.
Еще один благородный проект – благоустройство святыни Махдума Азама в Акдарьинском районе. Родом из современного Касансайского района, этот выдающийся суфийский ученый был одним из ведущих наставников тариката Накшбандия. По завершении своего долгого пути по пути науки и веры он нашел последнее пристанище в Самаркандской области.
Место также привлекает множество паломников. Для их удобства рядом с мавзолеем Махдума Азама планируется строительство трехэтажной парковки и тахоратхоны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
© Пресс-служба президента Узбекистана
Места, связанные с жизнью и деятельностью других великих ученых, мыслителей и святых, вышедших из самаркандской земли, также будут поэтапно отреставрированы и благоустроены.