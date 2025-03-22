https://uz.sputniknews.ru/20250322/v-uzbekistane-blagoustroyat-mavzolei-velikix-predkov-48528055.html

В Самарканде благоустроят мавзолеи великих предков – подробности

В Самарканде благоустроят мавзолеи великих предков – подробности

Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд и ознакомился с проводимой здесь созидательной работой. Об этом сообщает... 22.03.2025, Sputnik Узбекистан

2025-03-22T16:20+0500

2025-03-22T16:20+0500

2025-03-22T16:32+0500

президент узбекистана

самарканд

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/16/48528441_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_36f5000d7be18d1560918359b4145520.jpg

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд и ознакомился с проводимой здесь созидательной работой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.По данным пресс-службы, президент посетил мавзолей Имама Бухари. Здесь были прочитаны суры из Корана. После чего президенту представили проект реставрации комплексов Имама Мотуриди и Махдума Аъзама.Мавзолей Имама Бухари является священным местом для всего исламского мира. По инициативе президента здесь строится новый масштабный мемориальный комплекс для удобства многочисленных паломников.В комплексе площадью 44 гектара завершено строительство мавзолея и мечети на 10 тысяч человек. Четыре минарета высотой 75 метров придают комплексу особую монументальность. Также возведены музей, крытые галереи, административные и подсобные здания.В настоящее время продолжаются отделочные работы с использованием национальных традиций и теплой цветовой палитры. На фасадах и стенах айванов будут размещены хадисы из "Сахих аль-Бухари". Предусмотрено строительство более 20 гостиниц на 2 тысячи мест, прогулочных аллей.В этом году в Узбекистане широко отметят 1155-летие со дня рождения Имама Абу Мансура аль-Мотуриди. В соответствующем постановлении президента предусмотрена реставрация и благоустройство его мавзолея в Самарканде. Президенту представили проект предстоящих работ.Согласно плану, здесь будет построена соборная мечеть на 1 500 человек и административное здание. Также предусмотрены библиотека, конференц-зал, инновационный музей и помещения для специалистов. Для паломников предусмотрят парковку и тахоратхону.Президент подчеркнул, что идеи аль-Мотуриди по-прежнему актуальны и поручил углубленно изучить и популяризировать наследие великого ученого, а также создать все необходимые условия для посетителей комплекса.Еще один благородный проект – благоустройство святыни Махдума Азама в Акдарьинском районе. Родом из современного Касансайского района, этот выдающийся суфийский ученый был одним из ведущих наставников тариката Накшбандия. По завершении своего долгого пути по пути науки и веры он нашел последнее пристанище в Самаркандской области.Место также привлекает множество паломников. Для их удобства рядом с мавзолеем Махдума Азама планируется строительство трехэтажной парковки и тахоратхоны.Места, связанные с жизнью и деятельностью других великих ученых, мыслителей и святых, вышедших из самаркандской земли, также будут поэтапно отреставрированы и благоустроены.

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент узбекистана, самарканд