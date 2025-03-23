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Перекресток культур: Самарканд собрал детей с особыми потребностями
Перекресток культур: Самарканд собрал детей с особыми потребностями
Sputnik Узбекистан
Инклюзивный Центральноазиатский фестиваль "Самарканд – перекресток культур" стал местом встречи для более 80 мальчиков и девочек из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
2025-03-23T18:07+0500
2025-03-23T18:07+0500
2025-03-23T18:07+0500
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Самарканде завершился V инклюзивный Центральноазиатский фестиваль искусств, ремесел, театра и кино, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Форум, призванный раскрыть таланты особых детей, здесь проводят уже в пятый раз. В течение трех дней (21-23 марта) мальчики и девочки участвовали в различных мероприятиях, включая мастер-классы по гончарному мастерству и изобразительному искусству, занятия по развитию познавательных навыков. Дети представляли театрализованные и танцевальные номера, а также демонстрировали мастерство в боевых искусствах, таких как таэквондо.В дни фестиваля, который по традиции проводился у подножия историко-архитектурного памятника Биби-ханым, царила особая атмосфера. Звучали гимны стран-участниц, мальчики и девочки запускали в небо воздушные шары, пели и танцевали, показывали пантомимы. Участники из Кыргызстана привезли с собой огромную юрту, а гости из Казахстана — ростовых кукол. Особый праздничный настрой мероприятию придало то, что его организовали в дни празднования Навруза.После завершения V инклюзивного Центральноазиатского форума искусств, ремесел, театра и кино для его участников организовали экскурсию по древнему и вечно молодому Самарканду.
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самарканд дети особые потребности
самарканд дети особые потребности
Перекресток культур: Самарканд собрал детей с особыми потребностями
Эксклюзив
Инклюзивный Центральноазиатский фестиваль "Самарканд – перекресток культур" стал местом встречи для более 80 мальчиков и девочек из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik.
В Самарканде завершился V инклюзивный Центральноазиатский фестиваль искусств, ремесел, театра и кино, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Форум, призванный раскрыть таланты особых детей, здесь проводят уже в пятый раз. В течение трех дней (21-23 марта) мальчики и девочки участвовали в различных мероприятиях, включая мастер-классы по гончарному мастерству и изобразительному искусству, занятия по развитию познавательных навыков. Дети представляли театрализованные и танцевальные номера, а также демонстрировали мастерство в боевых искусствах, таких как таэквондо.
"Впервые в рамках этого крупного форума состоялся фестиваль "Солнечная краса", во время которого ребята прошлись по красной дорожке в бальных платьях. Кроме "королевского" выхода они участвовали в национальном дефиле. Очень благодарны самаркандскому ремесленнику Бахтиёру Якубову, который бесплатно изготовил для нас 28 корон. Все дети показали высокое мастерство. Этот фестиваль был задуман как площадка для самореализации солнечного ребенка. Чтобы каждый ребенок мог показать свои умения и таланты. И у нас это получилось", — рассказала инициатор фестиваля "Солнечная краса" Елена Джафарова из Казани (Россия).
В дни фестиваля, который по традиции проводился у подножия историко-архитектурного памятника Биби-ханым, царила особая атмосфера. Звучали гимны стран-участниц, мальчики и девочки запускали в небо воздушные шары, пели и танцевали, показывали пантомимы. Участники из Кыргызстана привезли с собой огромную юрту, а гости из Казахстана — ростовых кукол. Особый праздничный настрой мероприятию придало то, что его организовали в дни празднования Навруза.
"Рада, что с каждым годом участников становится все больше. В первом фестивале участвовало порядка 25 детей. О нас узнают, нам стараются помочь. Я сама мама особого мальчика, ему шесть лет. В рамках фестиваля мы выступили с ним в театрализованной постановке. Уверена, что такие фестивали показывают важность инклюзивных инициатив и культурного обмена", — говорит одна из организаторов мероприятия Бахора Раббимова.
После завершения V инклюзивного Центральноазиатского форума искусств, ремесел, театра и кино для его участников организовали экскурсию по древнему и вечно молодому Самарканду.