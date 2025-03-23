https://uz.sputniknews.ru/20250323/samarkand-forum-deti-osobyye-potrebnosti-48539713.html

Перекресток культур: Самарканд собрал детей с особыми потребностями

Перекресток культур: Самарканд собрал детей с особыми потребностями

Sputnik Узбекистан

Инклюзивный Центральноазиатский фестиваль "Самарканд – перекресток культур" стал местом встречи для более 80 мальчиков и девочек из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

2025-03-23T18:07+0500

2025-03-23T18:07+0500

2025-03-23T18:07+0500

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Самарканде завершился V инклюзивный Центральноазиатский фестиваль искусств, ремесел, театра и кино, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Форум, призванный раскрыть таланты особых детей, здесь проводят уже в пятый раз. В течение трех дней (21-23 марта) мальчики и девочки участвовали в различных мероприятиях, включая мастер-классы по гончарному мастерству и изобразительному искусству, занятия по развитию познавательных навыков. Дети представляли театрализованные и танцевальные номера, а также демонстрировали мастерство в боевых искусствах, таких как таэквондо.В дни фестиваля, который по традиции проводился у подножия историко-архитектурного памятника Биби-ханым, царила особая атмосфера. Звучали гимны стран-участниц, мальчики и девочки запускали в небо воздушные шары, пели и танцевали, показывали пантомимы. Участники из Кыргызстана привезли с собой огромную юрту, а гости из Казахстана — ростовых кукол. Особый праздничный настрой мероприятию придало то, что его организовали в дни празднования Навруза.После завершения V инклюзивного Центральноазиатского форума искусств, ремесел, театра и кино для его участников организовали экскурсию по древнему и вечно молодому Самарканду.

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