https://uz.sputniknews.ru/20250323/skolko-voennyx-poteryali-vsu-v-xode-rossiyskogo-nastupleniya-v-kurskoy-oblasti-48535450.html

Сколько военных потеряли ВСУ в ходе российского наступления в Курской области

Сколько военных потеряли ВСУ в ходе российского наступления в Курской области

Sputnik Узбекистан

В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области

2025-03-23T13:20+0500

2025-03-23T13:20+0500

2025-03-23T13:20+0500

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Вооруженные силы Украины потеряли свыше 3,7 тыс. военных за две недели заключительного наступления российских войск в Курской области, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны РФ.За это время ВСУ лишились более 3 730 военных, свыше 30 человек сдались в плен.Также Киев потерял:Напомним, что в начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1 100 километров территории, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка и районный центр город Суджа. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджу.Президент России Владимир Путин 19 марта заявил, что разгром противника в Курской области завершается.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 69,3 тысячи военнослужащих, 400 танков и сотни единиц другой бронированной техники, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, а также множество других вооружений.

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