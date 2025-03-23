https://uz.sputniknews.ru/20250323/tramp-ponyal-s-chem-stolknulsya-na-ukraine-48536305.html

Вбомби их в каменный век, Влад: Трамп понял, с чем столкнулся на Украине

Вбомби их в каменный век, Влад: Трамп понял, с чем столкнулся на Украине

Sputnik Узбекистан

Завтра в Саудовской Аравии пройдет очередной раунд переговоров между делегациями России и США, пишет колумнист РИА Новости. 23.03.2025, Sputnik Узбекистан

2025-03-23T17:00+0500

2025-03-23T17:00+0500

2025-03-23T17:00+0500

колумнисты

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россия

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хамас

совет федерации федерального собрания рф

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Завтра в Саудовской Аравии пройдет очередной раунд переговоров между делегациями России и США, пишет колумнист РИА Новости.Россию будут представлять председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ генерал-полковник Сергей Беседа. С американской стороны "на земле" будут достаточно высокие по рангу, но по функционалу "технические" представители, а по факту курировать повестку и озвучивать результаты встречи Трампу будет спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Характерно, что анонсы данной встречи по умолчанию не предполагают достижения каких-то прорывных и масштабных договоренностей. Как пишет The Wall Street Journal, "Дискуссии будут сосредоточены на прекращении огня в Черном море и по инфраструктуре. Но полное прекращение огня, скорее всего, пока обсуждаться не будет".Может возникнуть вопрос: зачем российский президент лично выбрал конкретных людей с нашей стороны, если действительно будут обсуждаться некие промежуточные и точечные вещи, которые и так круглосуточно обсуждаются в рабочем режиме без прожигания самолетами многострадальной озоновой дыры?Для начала стоит обратить внимание на персональный состав российской делегации. Сенатор Григорий Карасин, бывший экс-секретарь МИД России, больше десяти лет курировал вопросы дипломатических взаимоотношений с Украиной, и знает эту тему "пошагово". Сергей Беседа, в свою очередь, в свое время руководил Службой оперативной информации и международных связей (СОИМС ФСБ), которая в том числе отслеживала политическую ситуацию на Украине. По некоторым данным, в период украинского Майдана Беседа физически находился в Киеве и занимался организацией безопасности посольства и других российских учреждений. Если брать официальную версию главной темы переговоров, то не совсем понятно, почему тему безопасности на Черном море поручено обсуждать лучшим специалистам по внутренней политической кухне Украины. Накануне переговоров Григорий Карасин, помимо прочих вещей, произнес фразу: "У нас есть вопрос, по которому мы будем работать прямо. По всей повестке дня рассчитывать трудно". Есть самые серьезные предположения, что этот вопрос — явно не прекращение огня на Черном море, которое в общем не влияет ни на что.Также будет интересно проанализировать вчерашнее интервью Уиткоффа Такеру Карлсону, которое было мгновенно растаскано на цитаты. Сложно представить, чтобы главный представитель переговорщиков с российской стороны вдруг начал всячески славословить в адрес Трампа, но в случае Уиткоффа это был просто бенефис Путина. Спецпредставитель Трампа назвал российского президента "суперумным" и "великим лидером", с которым Трамп "хочет возобновить свои отношения"; дал понять, что американцы предвкушают личную встречу Путина и Трампа; сообщил, что после разговора президентов был достигнут "колоссальный" прогресс; грудью встал на защиту Путина, заявив, что "у России абсолютно точно нет планов нападения на страны Европы", и поведал, что Трамп был "очень растроган", когда Путин передал ему "портрет американского лидера от ведущего российского художника".Тут нужно понимать, что Уиткофф никогда, ни при каких условиях не стал бы говорить подобных вещей о любых других мировых лидерах, да и таких слов в его вокабуляре нет и быть не может. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф — это не просто проходная фигура, а мини-Трамп.Дело в том, что Уиткофф — личный, близкий друг Дональда Трампа, с которым его связывают 40 лет огня, воды и медных труб. Еще в 80-х они вдвоем занимались крупными делами в нью-йоркской недвижимости и Трамп называл Уиткоффа "гением сделок". Уиткофф был рядом с Трампом в самые сложные моменты его жизни и даже был с ним на гольф-корте во время попытки последнего покушения. Стивен Уиткофф входит в крайне узкий круг людей, которые могут позвонить Трампу в любое время дня и ночи, и имеет самые широкие (некоторые утверждают — практически неограниченные) полномочия и право на самостоятельные решения (что он и осуществил, жестко прогнув обе стороны по сделке между Израилем и ХАМАС).В интервью Карлсону Уиткофф завуалированно сообщил, что на "украинском" треке успехи у американцев равны нулю, хотя почти все восприняли его слова по-другому. Например, "Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак "в значительной степени согласились с тем, что Украина не станет членом НАТО". Всем понятно, что эта формулировка означает отсутствие твердых договоренностей, если они есть вообще. Уиткофф также сообщил, что власти Украины "согласились на выборы". Исходя из того, что не было сказано, что выборы будут здесь и сейчас, это означает, что Зеленский конечно согласен с выборами — но только после окончания конфликта, как он и заявлял 12 марта.Комбинация сверхкомплиментарных заявлений в адрес Путина и фактического признания провала из уст Уиткоффа означает, что через своего очень специального посланника Трамп по сути просит Россию помочь выйти из тупика.Есть все признаки того, что до американцев только сейчас начинает доходить, с чем они столкнулись на Украине: начиная с беспредельной коррупции и заканчивая психической невменяемостью киевской верхушки. Достаточно упомянуть свидетельства бывшего советника офиса Зеленского о том, что глава ГУР Буданов уже полтора года "ходит с идеей взорвать украинские АЭС" в случае угрозы поражения.Трамп начинает понимать, что разумный контакт есть только с русскими и тут проблем нет, а кучка психопатов в Киеве ставит его Нобелевку и будущее третье президентство под удар (пример — публичная пощечина Трампу в виде разрушения газового узла в Судже сразу после договоренности с Путиным о 30-дневном моратории на удары по энергоструктуре). С сумасшедшими угрозы не работают — им можно только сделать лоботомию. И есть признаки того, что до Трампа дошло, почему мы действуем на Украине так, как мы действуем, и в итоге самый верный и быстрый путь завершить конфликт и получить свои медали — не мешать русским доделать свою работу.Для этого в Эр-Рияд и едут от нас специальные люди, которые еще раз — профессионально и с опорой на факты и личный опыт — подтвердят, что белого и пушистого пути тут нет: пациент мертв и нужно его скорее похоронить. Главное — не стойте на дороге, чтобы не уронить гроб.

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