https://uz.sputniknews.ru/20250323/uzbekistan-planiruet-sobrat-razbrosannye-po-vsey-evrazii-islamskie-rukopisi-48537040.html

Узбекистан планирует собрать разбросанные по всей Евразии исламские рукописи

Узбекистан планирует собрать разбросанные по всей Евразии исламские рукописи

Sputnik Узбекистан

Благодаря электронному каталогу исследователи получат возможность прямого доступа к исламским рукописям

2025-03-23T14:35+0500

2025-03-23T14:35+0500

2025-03-23T14:35+0500

общество

узбекистан

центр исламской цивилизации

информационные технологии

рукописи

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ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik. Узбекистан планирует собрать разбросанные по всей Евразии исламские рукописи. Центр исламской цивилизации при Кабмине республики создаст их электронный каталог, сообщает пресс-служба центра.В рамках проекта соберут и оцифруют исламские рукописи, распространенные по всему евразийскому региону.Это позволит сохранить уникальные научные труды, обеспечить их всестороннее исследование и передачу будущим поколениям. Благодаря электронному каталогу исследователи получат возможность прямого доступа к исламским рукописям.Электронный каталог "Евразийские исламские рукописи" послужит популяризации богатого научного наследия Узбекистана в мировом масштабе, развитию научных исследований в области исламской культуре и истории, укреплению международного сотрудничества, добавили в пресс-службе.

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