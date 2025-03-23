https://uz.sputniknews.ru/20250323/uzbekistan-planiruet-sobrat-razbrosannye-po-vsey-evrazii-islamskie-rukopisi-48537040.html
Узбекистан планирует собрать разбросанные по всей Евразии исламские рукописи
Узбекистан планирует собрать разбросанные по всей Евразии исламские рукописи
Sputnik Узбекистан
Благодаря электронному каталогу исследователи получат возможность прямого доступа к исламским рукописям
2025-03-23T14:35+0500
2025-03-23T14:35+0500
2025-03-23T14:35+0500
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ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik. Узбекистан планирует собрать разбросанные по всей Евразии исламские рукописи. Центр исламской цивилизации при Кабмине республики создаст их электронный каталог, сообщает пресс-служба центра.В рамках проекта соберут и оцифруют исламские рукописи, распространенные по всему евразийскому региону.Это позволит сохранить уникальные научные труды, обеспечить их всестороннее исследование и передачу будущим поколениям. Благодаря электронному каталогу исследователи получат возможность прямого доступа к исламским рукописям.Электронный каталог "Евразийские исламские рукописи" послужит популяризации богатого научного наследия Узбекистана в мировом масштабе, развитию научных исследований в области исламской культуре и истории, укреплению международного сотрудничества, добавили в пресс-службе.
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узбекистан евразия ислам рукописи электронный каталог
узбекистан евразия ислам рукописи электронный каталог
Узбекистан планирует собрать разбросанные по всей Евразии исламские рукописи
Благодаря электронному каталогу исследователи получат возможность прямого доступа к исламским рукописям.
ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik. Узбекистан планирует собрать разбросанные по всей Евразии исламские рукописи. Центр исламской цивилизации при Кабмине республики создаст их электронный каталог, сообщает пресс-служба центра.
"В Узбекистане планируется создать электронный каталог "Евразийские исламские рукописи" для научного изучения рукописей исламской науки и культуры и представления их широкой общественности. Реализацию данного проекта предполагают осуществить Центр исламской цивилизации и Международная исламская академия Узбекистана", — говорится в сообщении.
В рамках проекта соберут и оцифруют исламские рукописи, распространенные по всему евразийскому региону.
Это позволит сохранить уникальные научные труды, обеспечить их всестороннее исследование и передачу будущим поколениям. Благодаря электронному каталогу исследователи получат возможность прямого доступа к исламским рукописям.
Электронный каталог "Евразийские исламские рукописи" послужит популяризации богатого научного наследия Узбекистана в мировом масштабе, развитию научных исследований в области исламской культуре и истории, укреплению международного сотрудничества, добавили в пресс-службе.