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https://uz.sputniknews.ru/20250323/uzbekistan-turkmenistan-ximprom-sotrudnichestvo-48536689.html
Химпром: Узбекистан и Туркменистан намерены развивать сотрудничество
Химпром: Узбекистан и Туркменистан намерены развивать сотрудничество
Sputnik Узбекистан
Стороны отметили взаимную заинтересованность в расширении промышленной кооперации между регионами
2025-03-23T12:10+0500
2025-03-23T12:10+0500
узбекистан
туркменистан
сотрудничество
экономика
химическая промышленность
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Ашхабаде обсудили актуальные вопросы развития узбекско-туркменского сотрудничества в химической отрасли сообщает ИА "Дунё".Посол Узбекистана Равшан Алимов и председатель Государственного концерна "Туркменхимия" Доврангельди Сапбаев обозначили перспективы реализации совместных кооперационных проектов с задействованием имеющегося потенциала Узбекистана и Туркменистана в данной сфере.Отмечена взаимная заинтересованность в расширении промышленной кооперации между регионами двух стран.Стороны также обменялись мнениями по вопросам обеспечения системной и последовательной реализации двусторонних договоренностей на высшем уровне.
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узбекистан туркменистан сотрудничество химическая промышленность
узбекистан туркменистан сотрудничество химическая промышленность

Химпром: Узбекистан и Туркменистан намерены развивать сотрудничество

12:10 23.03.2025
© Sputnik / Рамиз БахтияровФлаги Узбекистана и Туркменистана
Флаги Узбекистана и Туркменистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2025
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Стороны отметили взаимную заинтересованность в расширении промышленной кооперации между регионами.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Ашхабаде обсудили актуальные вопросы развития узбекско-туркменского сотрудничества в химической отрасли сообщает ИА "Дунё".
Посол Узбекистана Равшан Алимов и председатель Государственного концерна "Туркменхимия" Доврангельди Сапбаев обозначили перспективы реализации совместных кооперационных проектов с задействованием имеющегося потенциала Узбекистана и Туркменистана в данной сфере.
Отмечена взаимная заинтересованность в расширении промышленной кооперации между регионами двух стран.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам обеспечения системной и последовательной реализации двусторонних договоренностей на высшем уровне.
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