https://uz.sputniknews.ru/20250323/uzbekistan-turkmenistan-ximprom-sotrudnichestvo-48536689.html

Химпром: Узбекистан и Туркменистан намерены развивать сотрудничество

Химпром: Узбекистан и Туркменистан намерены развивать сотрудничество

Sputnik Узбекистан

Стороны отметили взаимную заинтересованность в расширении промышленной кооперации между регионами

2025-03-23T12:10+0500

2025-03-23T12:10+0500

2025-03-23T12:10+0500

узбекистан

туркменистан

сотрудничество

экономика

химическая промышленность

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Ашхабаде обсудили актуальные вопросы развития узбекско-туркменского сотрудничества в химической отрасли сообщает ИА "Дунё".Посол Узбекистана Равшан Алимов и председатель Государственного концерна "Туркменхимия" Доврангельди Сапбаев обозначили перспективы реализации совместных кооперационных проектов с задействованием имеющегося потенциала Узбекистана и Туркменистана в данной сфере.Отмечена взаимная заинтересованность в расширении промышленной кооперации между регионами двух стран.Стороны также обменялись мнениями по вопросам обеспечения системной и последовательной реализации двусторонних договоренностей на высшем уровне.

узбекистан

туркменистан

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