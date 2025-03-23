https://uz.sputniknews.ru/20250323/vpervye-v-istorii-tsa-v-tashkente-proydet-150-ya-assambleya-mejparlamentskogo-soyuza-48537440.html
Впервые в истории ЦА: в Ташкенте пройдет 150-я ассамблея Межпарламентского союза
Впервые в истории ЦА: в Ташкенте пройдет 150-я ассамблея Межпарламентского союза
Sputnik Узбекистан
В столице Узбекистана соберутся главы парламентов из более 180 стран.
2025-03-23T15:50+0500
2025-03-23T15:50+0500
2025-03-23T15:50+0500
политика
узбекистан
ташкент
межпарламентский союз
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0a/36750960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26fb8227a2ad894a353622649ac47b57.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Впервые в истории Центральной Азии в Ташкенте пройдет 150-я юбилейная ассамблея Межпарламентского союза, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса РУз.Откроет мероприятие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, ранее выступивший с инициативой о его проведении.По итогам ассамблеи примут резолюцию МПС и Ташкентскую декларацию.Напомним, что соглашение о проведении юбилейной ассамблеи в Ташкенте в прошлом году в рамках 148-й ассамблеи МПС подписали председатель верхней палаты парламента Узбекистана Танзила Нарбаева и генсек Межпарламентского союза Мартин Чунгонг.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0a/36750960_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ec9af48face1f163b9b206bf5c5b775.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ца ташкент межпарламентский союз
ца ташкент межпарламентский союз
Впервые в истории ЦА: в Ташкенте пройдет 150-я ассамблея Межпарламентского союза
В столице Узбекистана соберутся главы парламентов из более 180 стран.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik.
Впервые в истории Центральной Азии в Ташкенте пройдет 150-я юбилейная ассамблея Межпарламентского союза, сообщает
пресс-служба Сената Олий Мажлиса РУз.
“Данное мероприятие состоится 5–9 апреля 2025 года в Конгресс-холле в "Tashkent City". Ожидается участие около 2000 делегатов из 180 стран мира, 15 государств-наблюдателей, а также более 25 международных и межпарламентских организаций”, — говорится в сообщении.
Откроет мероприятие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, ранее выступивший с инициативой о его проведении.
“Основной темой предстоящей Ассамблеи станет "Парламентское движение за социальное развитие и справедливость". В ходе Ассамблеи будут обсуждаться такие вопросы, как сокращение бедности, создание достойных условий труда, поддержка социальной инклюзии, а также повышение участия уязвимых групп населения в процессе принятия решений”, — говорится в сообщении.
По итогам ассамблеи примут резолюцию МПС и Ташкентскую декларацию.
Напомним, что соглашение о проведении юбилейной ассамблеи в Ташкенте в прошлом году в рамках 148-й ассамблеи МПС подписали
председатель верхней палаты парламента Узбекистана Танзила Нарбаева и генсек Межпарламентского союза Мартин Чунгонг.