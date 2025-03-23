https://uz.sputniknews.ru/20250323/vpervye-v-istorii-tsa-v-tashkente-proydet-150-ya-assambleya-mejparlamentskogo-soyuza-48537440.html

Впервые в истории ЦА: в Ташкенте пройдет 150-я ассамблея Межпарламентского союза

Впервые в истории ЦА: в Ташкенте пройдет 150-я ассамблея Межпарламентского союза

Sputnik Узбекистан

В столице Узбекистана соберутся главы парламентов из более 180 стран.

2025-03-23T15:50+0500

2025-03-23T15:50+0500

2025-03-23T15:50+0500

политика

узбекистан

ташкент

межпарламентский союз

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Впервые в истории Центральной Азии в Ташкенте пройдет 150-я юбилейная ассамблея Межпарламентского союза, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса РУз.Откроет мероприятие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, ранее выступивший с инициативой о его проведении.По итогам ассамблеи примут резолюцию МПС и Ташкентскую декларацию.Напомним, что соглашение о проведении юбилейной ассамблеи в Ташкенте в прошлом году в рамках 148-й ассамблеи МПС подписали председатель верхней палаты парламента Узбекистана Танзила Нарбаева и генсек Межпарламентского союза Мартин Чунгонг.

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