https://uz.sputniknews.ru/20250324/uzbekskiy-dzyudoist-stal-chempionom-turnira-bolshogo-shlema-v-gruzii-48540993.html

Узбекский дзюдоист стал чемпионом турнира "Большого шлема" в Грузии

Узбекский дзюдоист стал чемпионом турнира "Большого шлема" в Грузии

Sputnik Узбекистан

Золотая медаль турнира в весовой категории до 90 кг досталась узбекскому дзюдоисту, который обошел призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира.

2025-03-24T09:54+0500

2025-03-24T09:54+0500

2025-03-24T10:33+0500

спорт

золотая медаль

узбекистан

грузия

дзюдо

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Дзюдоист из Узбекистана Умар Бозоров стал чемпионом турнира "Большого шлема". Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.В столице Грузии Тбилиси завершился турнир "Большого шлема" по дзюдо. В очередной день соревнований золотая медаль в весовой категории до 90 кг досталась узбекскому дзюдоисту, который обошел призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира.В финале представитель Узбекистана одолел француза Алексиса Мэтью. В первый день турнира узбекистанцы в категории до 66 кг Азизбек Ортиков и Абдурахим Нутфуллаев завоевали бронзовые медали.Таким образом, сборная Узбекистана завершила соревнования с одной золотой и двумя бронзовыми наградами.Турнир "Большого шлема" по дзюдо проходил с 21 по 23 марта в Олимпийском дворце спорта в Тбилиси. В соревнованиях принимали участие 352 спортсмена из 52 стран и пяти континентов.

https://uz.sputniknews.ru/20250308/uzbekskaya-dzyudoistka-laziza-xaydarova-stala-prizerom-gran-pri-lints-2025-48307757.html

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