https://uz.sputniknews.ru/20250324/uzbekskiy-dzyudoist-stal-chempionom-turnira-bolshogo-shlema-v-gruzii-48540993.html
Узбекский дзюдоист стал чемпионом турнира "Большого шлема" в Грузии
Узбекский дзюдоист стал чемпионом турнира "Большого шлема" в Грузии
Sputnik Узбекистан
Золотая медаль турнира в весовой категории до 90 кг досталась узбекскому дзюдоисту, который обошел призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира.
2025-03-24T09:54+0500
2025-03-24T09:54+0500
2025-03-24T10:33+0500
спорт
золотая медаль
узбекистан
грузия
дзюдо
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Дзюдоист из Узбекистана Умар Бозоров стал чемпионом турнира "Большого шлема". Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.В столице Грузии Тбилиси завершился турнир "Большого шлема" по дзюдо. В очередной день соревнований золотая медаль в весовой категории до 90 кг досталась узбекскому дзюдоисту, который обошел призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира.В финале представитель Узбекистана одолел француза Алексиса Мэтью. В первый день турнира узбекистанцы в категории до 66 кг Азизбек Ортиков и Абдурахим Нутфуллаев завоевали бронзовые медали.Таким образом, сборная Узбекистана завершила соревнования с одной золотой и двумя бронзовыми наградами.Турнир "Большого шлема" по дзюдо проходил с 21 по 23 марта в Олимпийском дворце спорта в Тбилиси. В соревнованиях принимали участие 352 спортсмена из 52 стран и пяти континентов.
https://uz.sputniknews.ru/20250308/uzbekskaya-dzyudoistka-laziza-xaydarova-stala-prizerom-gran-pri-lints-2025-48307757.html
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золотая медаль турнир узбекистан дзюдо большой шлем бозоров
золотая медаль турнир узбекистан дзюдо большой шлем бозоров
Узбекский дзюдоист стал чемпионом турнира "Большого шлема" в Грузии
09:54 24.03.2025 (обновлено: 10:33 24.03.2025)
Золотая медаль турнира в весовой категории до 90 кг досталась узбекскому дзюдоисту, который обошел призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik.
Дзюдоист из Узбекистана Умар Бозоров стал чемпионом турнира "Большого шлема". Об этом сообщает
Национальный олимпийский комитет.
В столице Грузии Тбилиси завершился турнир "Большого шлема" по дзюдо. В очередной день соревнований золотая медаль в весовой категории до 90 кг досталась узбекскому дзюдоисту, который обошел призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира.
"Приятно отметить, что в весовой категории до 90 кг, где собрались призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира, золотую медаль завоевал наш соотечественник Умар Бозоров", — говорится в сообщении НОК.
В финале представитель Узбекистана одолел француза Алексиса Мэтью.
В первый день турнира узбекистанцы в категории до 66 кг Азизбек Ортиков и Абдурахим Нутфуллаев завоевали бронзовые медали.
Таким образом, сборная Узбекистана завершила соревнования с одной золотой и двумя бронзовыми наградами.
Турнир "Большого шлема" по дзюдо проходил с 21 по 23 марта в Олимпийском дворце спорта в Тбилиси. В соревнованиях принимали участие 352 спортсмена из 52 стран и пяти континентов.