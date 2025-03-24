https://uz.sputniknews.ru/20250324/v-afganistane-poyavitsya-torgovyy-dom-stroitelnyx-materialov-iz-uzbekistana-48546352.html
В Афганистане появится торговый дом строительных материалов из Узбекистана
В Афганистане появится торговый дом строительных материалов из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Предприниматели смогут размещать свою продукцию на выгодных условиях и могут напрямую вести переговоры с местными компаниями.
2025-03-24T11:56+0500
2025-03-24T11:56+0500
2025-03-24T14:09+0500
торговый дом
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узбекистан
экономика
торговля
торгово-промышленная палата узбекистана
сотрудничество
строительные материалы
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ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. В столице Афганистана откроется торговый дом строительных материалов Узбекистана, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты.Отмечается, что данный торговый дом состоит из выставочного зала площадью 570 кв. м и склада для хранения продукции площадью 500 кв. м.Кроме того, в городе Мазари-Шариф на площади 220 квадратных метров открылся торговый дом Узбекистана. Там действует выставочный зал и склад фармацевтических препаратов и электротехники.
https://uz.sputniknews.ru/20250302/uzbekistan-i-afganistan-planiruyut-uvelichit-tovarooborot-do-3-mlrd-48197761.html
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афганистан узбекистан торговый дом строительные материалы
афганистан узбекистан торговый дом строительные материалы
В Афганистане появится торговый дом строительных материалов из Узбекистана
11:56 24.03.2025 (обновлено: 14:09 24.03.2025)
Предприниматели смогут размещать свою продукцию на выгодных условиях и напрямую вести переговоры с местными компаниями.
ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. В столице Афганистана откроется торговый дом строительных материалов Узбекистана, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты.
"В столице Афганистана Кабуле откроется торговый дом строительных материалов Узбекистана", — говорится в сообщении.
Отмечается, что данный торговый дом состоит из выставочного зала площадью 570 кв. м и склада для хранения продукции площадью 500 кв. м.
"Предприниматели имеют возможность размещать свою продукцию на выгодных условиях и могут напрямую вести переговоры с местными компаниями", — говорится в сообщении.
Кроме того, в городе Мазари-Шариф на площади 220 квадратных метров открылся торговый дом Узбекистана. Там действует выставочный зал и склад фармацевтических препаратов и электротехники.