https://uz.sputniknews.ru/20250324/v-afganistane-poyavitsya-torgovyy-dom-stroitelnyx-materialov-iz-uzbekistana-48546352.html

В Афганистане появится торговый дом строительных материалов из Узбекистана

В Афганистане появится торговый дом строительных материалов из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Предприниматели смогут размещать свою продукцию на выгодных условиях и могут напрямую вести переговоры с местными компаниями.

2025-03-24T11:56+0500

2025-03-24T11:56+0500

2025-03-24T14:09+0500

торговый дом

афганистан

узбекистан

экономика

торговля

торгово-промышленная палата узбекистана

сотрудничество

строительные материалы

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ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. В столице Афганистана откроется торговый дом строительных материалов Узбекистана, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты.Отмечается, что данный торговый дом состоит из выставочного зала площадью 570 кв. м и склада для хранения продукции площадью 500 кв. м.Кроме того, в городе Мазари-Шариф на площади 220 квадратных метров открылся торговый дом Узбекистана. Там действует выставочный зал и склад фармацевтических препаратов и электротехники.

https://uz.sputniknews.ru/20250302/uzbekistan-i-afganistan-planiruyut-uvelichit-tovarooborot-do-3-mlrd-48197761.html

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