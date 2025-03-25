https://uz.sputniknews.ru/20250325/brokkoli-polza-sustavy-48556233.html
Врач: Какой продукт поможет предотвратить разрушение суставов
Врач: Какой продукт поможет предотвратить разрушение суставов
Sputnik Узбекистан
Соединение в составе этого овоща блокирует ферменты, связанные с разрушением суставов и воспалением.
2025-03-25T22:06+0500
2025-03-25T22:06+0500
2025-03-25T22:06+0500
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Брокколи, содержащая в своем составе сульфорафан, способна предотвращать разрушение суставов и снимать воспаления, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.Также, по ее словам, королева капусты богата витамином С, который снижает уровень гормона стресса кортизола, что положительно влияет на общий тонус организма.В заключение врач напомнила, что, как и вся капуста, брокколи — диетический продукт. На 100 г приходится всего 34 ккал. Ее едят и в сыром виде, например, в салатах и смузи, и в отварном — вторые блюда на пару.
https://uz.sputniknews.ru/20250323/vrach-rasskazal-o-profilaktike-blizorukosti-48533137.html
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врач суставы продукт
Врач: Какой продукт поможет предотвратить разрушение суставов
Соединение в составе этого овоща блокирует ферменты, связанные с разрушением суставов и воспалением.
Брокколи, содержащая в своем составе сульфорафан, способна предотвращать разрушение суставов и снимать воспаления, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.
"Есть причина, по которой почти каждая диета включает в себя брокколи. Это сульфорафан — соединение, которое повышает уровень тестостерона и борется с накоплением жира в организме. А еще блокирует ферменты, связанные с разрушением суставов и воспалением", — пояснила специалист.
Также, по ее словам, королева капусты богата витамином С, который снижает уровень гормона стресса кортизола, что положительно влияет на общий тонус организма.
В заключение врач напомнила, что, как и вся капуста, брокколи — диетический продукт. На 100 г приходится всего 34 ккал. Ее едят и в сыром виде, например, в салатах и смузи, и в отварном — вторые блюда на пару.