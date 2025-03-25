https://uz.sputniknews.ru/20250325/brokkoli-polza-sustavy-48556233.html

Врач: Какой продукт поможет предотвратить разрушение суставов

Врач: Какой продукт поможет предотвратить разрушение суставов

Sputnik Узбекистан

Соединение в составе этого овоща блокирует ферменты, связанные с разрушением суставов и воспалением.

2025-03-25T22:06+0500

2025-03-25T22:06+0500

2025-03-25T22:06+0500

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Брокколи, содержащая в своем составе сульфорафан, способна предотвращать разрушение суставов и снимать воспаления, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.Также, по ее словам, королева капусты богата витамином С, который снижает уровень гормона стресса кортизола, что положительно влияет на общий тонус организма.В заключение врач напомнила, что, как и вся капуста, брокколи — диетический продукт. На 100 г приходится всего 34 ккал. Ее едят и в сыром виде, например, в салатах и смузи, и в отварном — вторые блюда на пару.

https://uz.sputniknews.ru/20250323/vrach-rasskazal-o-profilaktike-blizorukosti-48533137.html

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