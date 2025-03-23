https://uz.sputniknews.ru/20250323/vrach-rasskazal-o-profilaktike-blizorukosti-48533137.html

Врач рассказал о профилактике близорукости

Врач рассказал о профилактике близорукости

Sputnik Узбекистан

По прогнозам ВОЗ, уже к 2030 году мир ждет эпидемия миопии – близорукости.

2025-03-23T22:05+0500

2025-03-23T22:05+0500

2025-03-23T22:05+0500

это интересно

мнение эксперта

дети

зрение

здоровье

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0a/45564077_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ed70fe25adedd65dd38d8eefe8693541.jpg

Уже через пять лет 50% подростков будут страдать от миопии. Большинство офтальмологов объясняют резкий рост темпов распространения этой патологии высокими нагрузками в школах и увлечением гаджетами, рассказал радио Sputnik профессор, доктор медицинских наук, детский офтальмохирург Игорь Азнаурян.Он добавил, что кроме нагрузок в школе и гаджетов есть еще ряд факторов, которые могут спровоцировать развитие близорукости у ребенка. В первую очередь, это генетика.Кроме того, на детское зрение серьезно влияет освещенность рабочего места и осанка. Тусклый или очень яркий свет вызывает перенапряжение глаз.По его словам, обязательно нужно больше времени проводить на свежем воздухе. На улице взгляд постоянно переключаются между расстояниями, что тренирует мышцы глаз. А естественный свет помогает глазам расслабиться.Для справки: близорукость — это дефект зрения, при котором человек вблизи видит хорошо, а вдали — плохо.

https://uz.sputniknews.ru/20250320/vrach-kakoy-produkt-soderjit-nezamenimye-aminokisloty-48495466.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

врач близорукость профилактика воз прогнозы эпидемия