https://uz.sputniknews.ru/20250323/vrach-rasskazal-o-profilaktike-blizorukosti-48533137.html
Врач рассказал о профилактике близорукости
Врач рассказал о профилактике близорукости
Sputnik Узбекистан
По прогнозам ВОЗ, уже к 2030 году мир ждет эпидемия миопии – близорукости.
2025-03-23T22:05+0500
2025-03-23T22:05+0500
2025-03-23T22:05+0500
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Уже через пять лет 50% подростков будут страдать от миопии. Большинство офтальмологов объясняют резкий рост темпов распространения этой патологии высокими нагрузками в школах и увлечением гаджетами, рассказал радио Sputnik профессор, доктор медицинских наук, детский офтальмохирург Игорь Азнаурян.Он добавил, что кроме нагрузок в школе и гаджетов есть еще ряд факторов, которые могут спровоцировать развитие близорукости у ребенка. В первую очередь, это генетика.Кроме того, на детское зрение серьезно влияет освещенность рабочего места и осанка. Тусклый или очень яркий свет вызывает перенапряжение глаз.По его словам, обязательно нужно больше времени проводить на свежем воздухе. На улице взгляд постоянно переключаются между расстояниями, что тренирует мышцы глаз. А естественный свет помогает глазам расслабиться.Для справки: близорукость — это дефект зрения, при котором человек вблизи видит хорошо, а вдали — плохо.
https://uz.sputniknews.ru/20250320/vrach-kakoy-produkt-soderjit-nezamenimye-aminokisloty-48495466.html
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врач близорукость профилактика воз прогнозы эпидемия
врач близорукость профилактика воз прогнозы эпидемия
Врач рассказал о профилактике близорукости
По прогнозам ВОЗ, уже к 2030 году мир ждет эпидемия миопии – близорукости.
Уже через пять лет 50% подростков будут страдать от миопии. Большинство офтальмологов объясняют резкий рост темпов распространения этой патологии высокими нагрузками в школах и увлечением гаджетами, рассказал радио Sputnik
профессор, доктор медицинских наук, детский офтальмохирург Игорь Азнаурян.
"Дело в том, что эволюционно глаз человека приспособлен для того, чтобы, в первую очередь, хорошо видеть вдали. На протяжении тысячелетий это было необходимо для охоты и выживания. Однако, в последнее время наши дети практически круглые сутки смотрят на экраны гаджетов, которые подносят максимально близко к глазам. Пик развития данной патологии приходится на возраст от 9 до 12 лет. Причем, чем раньше проявляется болезнь, тем потеря зрения в большинстве случаев значительнее", — предупредил специалист.
Он добавил, что кроме нагрузок в школе и гаджетов есть еще ряд факторов, которые могут спровоцировать развитие близорукости у ребенка. В первую очередь, это генетика.
"Если у родителей или ближайших родственников есть миопия, то вероятность ее развития у ребенка выше. В этом случае необходимы регулярные визиты к офтальмологу, причем к детскому. Дело в том, что глаз ребенка меняется до самого его взросления, поэтому специалисты из других клиник часто не могут эффективно помочь, так как не обладают специальными знаниями", — отметил Азнаурян.
Кроме того, на детское зрение серьезно влияет освещенность рабочего места и осанка. Тусклый или очень яркий свет вызывает перенапряжение глаз.
"Письменный стол желательно располагать у окна, добавив лампу с теплым светом. А ровная спина – обязательное условие для снижения нагрузки на глаза. Когда ребенок сутулится и сильно наклоняется во время учебы над столом, глазные мышцы перенапрягаются. Улучшить осанку поможет старый, но эффективный прием – ходьба с книгой на голове. Предлагайте ребенку делать такую разминку в перерывах между занятиями", — рекомендует специалист.
По его словам, обязательно нужно больше времени проводить на свежем воздухе. На улице взгляд постоянно переключаются между расстояниями, что тренирует мышцы глаз. А естественный свет помогает глазам расслабиться.
Для справки: близорукость — это дефект зрения, при котором человек вблизи видит хорошо, а вдали — плохо.