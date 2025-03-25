https://uz.sputniknews.ru/20250325/samarkand-nedelya-teatra-postanovki-48568281.html

Неделя искусства на сцене и за сценой: чем театры Самарканда удивляют зрителей

Неделя искусства на сцене и за сценой: чем театры Самарканда удивляют зрителей

Sputnik Узбекистан

В преддверии Всемирного дня театра, который отмечают 27 марта, по всей стране проходит неделя театрального искусства, в рамках которой граждане могут бесплатно посетить различные спектакли

2025-03-25T16:05+0500

2025-03-25T16:05+0500

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культура

узбекистан

самарканд

театр

общество

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ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. В Самарканде неделя театра началась 21 марта, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Несмотря на праздничный день, театральные коллективы показали сразу несколько спектаклей. Так, Самаркандский областной театр музыкальной драмы поставил спектакль "Новое платье короля" по мотивам произведения Ханса Кристиана Андерсена, а коллектив русского театра драмы представил сразу две детские постановки — "Волк-молодец" и "Мой друг солнце". Причем второй спектакль — вне театральных стен: в одном из крупных торговых центров города. Каттакурганский городской драматический театр 21 марта представил зрителям свою новую постановку "Буюк Турон" (Великий Туран).Аншлаг в эти дни и в Самаркандском областном театре кукол, который присоединился к акции с 22 марта и показал постановку "Храброе сердце". В рамках театральной недели коллектив театра обещает зрителям шесть постановок, две из которых — на русском языке.Идея проведения театральной недели так понравилась жителям области, что некоторые из них предлагают проводить бесплатные показы в театрах хотя бы раз в месяц.Неделя театрального искусства проходит в преддверии Всемирного дня театра (27 марта) по всей стране. В рамках этой недели граждане могут бесплатно посетить различные спектакли.

https://uz.sputniknews.ru/20250324/minkult-uzbekistana-rossotrudnichestvo-namereny-prodoljit-vzaimnye-gastroli-teatrov-48554369.html

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