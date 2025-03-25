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https://uz.sputniknews.ru/20250325/samarkand-nedelya-teatra-postanovki-48568281.html
Неделя искусства на сцене и за сценой: чем театры Самарканда удивляют зрителей
Неделя искусства на сцене и за сценой: чем театры Самарканда удивляют зрителей
Sputnik Узбекистан
В преддверии Всемирного дня театра, который отмечают 27 марта, по всей стране проходит неделя театрального искусства, в рамках которой граждане могут бесплатно посетить различные спектакли
2025-03-25T16:05+0500
2025-03-25T17:43+0500
культура
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самарканд
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ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. В Самарканде неделя театра началась 21 марта, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Несмотря на праздничный день, театральные коллективы показали сразу несколько спектаклей. Так, Самаркандский областной театр музыкальной драмы поставил спектакль "Новое платье короля" по мотивам произведения Ханса Кристиана Андерсена, а коллектив русского театра драмы представил сразу две детские постановки — "Волк-молодец" и "Мой друг солнце". Причем второй спектакль — вне театральных стен: в одном из крупных торговых центров города. Каттакурганский городской драматический театр 21 марта представил зрителям свою новую постановку "Буюк Турон" (Великий Туран).Аншлаг в эти дни и в Самаркандском областном театре кукол, который присоединился к акции с 22 марта и показал постановку "Храброе сердце". В рамках театральной недели коллектив театра обещает зрителям шесть постановок, две из которых — на русском языке.Идея проведения театральной недели так понравилась жителям области, что некоторые из них предлагают проводить бесплатные показы в театрах хотя бы раз в месяц.Неделя театрального искусства проходит в преддверии Всемирного дня театра (27 марта) по всей стране. В рамках этой недели граждане могут бесплатно посетить различные спектакли.
https://uz.sputniknews.ru/20250324/minkult-uzbekistana-rossotrudnichestvo-namereny-prodoljit-vzaimnye-gastroli-teatrov-48554369.html
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самарканд неделя театры зрители
самарканд неделя театры зрители

Неделя искусства на сцене и за сценой: чем театры Самарканда удивляют зрителей

16:05 25.03.2025 (обновлено: 17:43 25.03.2025)
© Sputnik / Малика Абайдулина В Самарканде проходит Неделя театрального искусства
В Самарканде проходит Неделя театрального искусства - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2025
© Sputnik / Малика Абайдулина
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В преддверии Всемирного дня театра, который отмечают 27 марта, по всей стране проходит неделя театрального искусства, в рамках которой граждане могут бесплатно посетить различные спектакли.
ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. В Самарканде неделя театра началась 21 марта, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Несмотря на праздничный день, театральные коллективы показали сразу несколько спектаклей. Так, Самаркандский областной театр музыкальной драмы поставил спектакль "Новое платье короля" по мотивам произведения Ханса Кристиана Андерсена, а коллектив русского театра драмы представил сразу две детские постановки — "Волк-молодец" и "Мой друг солнце". Причем второй спектакль — вне театральных стен: в одном из крупных торговых центров города.
"Поскольку неделя театрального искусства совпала со школьными каникулами, мы приняли решение показывать исключительно детские спектакли. Ежедневно на наши бесплатные сеансы приходит порядка 150 юных зрителей", — рассказал директор Самаркандского областного русского театра драмы Шарофиддин Садыков.
Каттакурганский городской драматический театр 21 марта представил зрителям свою новую постановку "Буюк Турон" (Великий Туран).
"На протяжении недели наш коллектив покажет семь постановок, все они рассчитаны на взрослого зрителя", — отметил директор театра Суннат Казаков.
Аншлаг в эти дни и в Самаркандском областном театре кукол, который присоединился к акции с 22 марта и показал постановку "Храброе сердце". В рамках театральной недели коллектив театра обещает зрителям шесть постановок, две из которых — на русском языке.
"В первые дни было не так много зрителей. Коллективу приходилось буквально выступать на улице, зазывая людей в театр. На этой же неделе зал полон, и порой нам приходится искать дополнительные стулья", — говорит актер Самир Шарипов.
Идея проведения театральной недели так понравилась жителям области, что некоторые из них предлагают проводить бесплатные показы в театрах хотя бы раз в месяц.
© Sputnik / Малика Абайдулина
В Самарканде проходит Неделя театрального искусства - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Малика Абайдулина
© Sputnik / Малика Абайдулина
В Самарканде проходит Неделя театрального искусства - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Малика Абайдулина
В Самарканде проходит Неделя театрального искусства - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Малика Абайдулина
© Sputnik / Малика Абайдулина
В Самарканде проходит Неделя театрального искусства - Sputnik Узбекистан
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Неделя театрального искусства в Самарканде - Sputnik Узбекистан
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Неделя театрального искусства в Самарканде - Sputnik Узбекистан
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Неделя театрального искусства в Самарканде - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Малика Абайдулина
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Неделя театрального искусства проходит в преддверии Всемирного дня театра (27 марта) по всей стране. В рамках этой недели граждане могут бесплатно посетить различные спектакли.
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