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https://uz.sputniknews.ru/20250325/uzbekistan-knr-zavod-sborka-selxoztexnika-48564013.html
Узбекистан и Китай построят единственный в Центральной Азии завод
Узбекистан и Китай построят единственный в Центральной Азии завод
Sputnik Узбекистан
Предприятие будет специализироваться на сборке сельскохозяйственной техники
2025-03-25T12:10+0500
2025-03-25T12:10+0500
общество
узбекистан
китай
министерство сельского хозяйства узбекистана
сельское хозяйство
завод
сборка
сельхозтехника
соглашение
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Узбекистан и Китай построят единственный в Центральной Азии завод по сборке сельскохозяйственной техники. Это определено в Соглашении о сотрудничестве в области механизации сельского хозяйства на сумму $10 млн, сообщает пресс-служба Национального центра знаний и инноваций при Минсельхозе. В эти дни в КНР находится делегация во главе с директором центра Шухратом Отажоновым. Отмечается, что на основе этого соглашения планируют создать крупное предприятие по сборке сельскохозяйственной техники, единственное в ЦА. В ходе визита члены узбекской делегации также побывали на заводе, специализирующемся на производстве современной посевной и хлопкоуборочной техники.
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узбекистан китай завод центральная азия
узбекистан китай завод центральная азия

Узбекистан и Китай построят единственный в Центральной Азии завод

12:10 25.03.2025
© Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе.Узбекистан заключил соглашение о сотрудничестве с Китаем на сумму 10 миллионов долларов
Узбекистан заключил соглашение о сотрудничестве с Китаем на сумму 10 миллионов долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2025
© Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе.
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Предприятие будет специализироваться на сборке сельскохозяйственной техники.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Узбекистан и Китай построят единственный в Центральной Азии завод по сборке сельскохозяйственной техники. Это определено в Соглашении о сотрудничестве в области механизации сельского хозяйства на сумму $10 млн, сообщает пресс-служба Национального центра знаний и инноваций при Минсельхозе.
В эти дни в КНР находится делегация во главе с директором центра Шухратом Отажоновым.

"Соглашение на общую сумму 10 миллионов долларов было подписано между Научно-исследовательским институтом механизации сельского хозяйства Национального центра, НИИ селекции, семеноводства и агротехнологий выращивания хлопчатника и Китайской академией наук механизации сельского хозяйства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на основе этого соглашения планируют создать крупное предприятие по сборке сельскохозяйственной техники, единственное в ЦА.

"Это позволит обеспечить фермеров и дехкан современным оборудованием, наладить местное производство и снизить зависимость от импорта", — говорится в сообщении.

© Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе.Узбекистан заключил соглашение о сотрудничестве с Китаем на сумму 10 миллионов долларов
Узбекистан заключил соглашение о сотрудничестве с Китаем на сумму 10 миллионов долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2025
Узбекистан заключил соглашение о сотрудничестве с Китаем на сумму 10 миллионов долларов
© Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе.
В ходе визита члены узбекской делегации также побывали на заводе, специализирующемся на производстве современной посевной и хлопкоуборочной техники.
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