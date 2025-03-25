Узбекистан и Китай построят единственный в Центральной Азии завод
© Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе.Узбекистан заключил соглашение о сотрудничестве с Китаем на сумму 10 миллионов долларов
© Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе.
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Предприятие будет специализироваться на сборке сельскохозяйственной техники.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Узбекистан и Китай построят единственный в Центральной Азии завод по сборке сельскохозяйственной техники. Это определено в Соглашении о сотрудничестве в области механизации сельского хозяйства на сумму $10 млн, сообщает пресс-служба Национального центра знаний и инноваций при Минсельхозе.
В эти дни в КНР находится делегация во главе с директором центра Шухратом Отажоновым.
"Соглашение на общую сумму 10 миллионов долларов было подписано между Научно-исследовательским институтом механизации сельского хозяйства Национального центра, НИИ селекции, семеноводства и агротехнологий выращивания хлопчатника и Китайской академией наук механизации сельского хозяйства", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на основе этого соглашения планируют создать крупное предприятие по сборке сельскохозяйственной техники, единственное в ЦА.
"Это позволит обеспечить фермеров и дехкан современным оборудованием, наладить местное производство и снизить зависимость от импорта", — говорится в сообщении.
© Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе.Узбекистан заключил соглашение о сотрудничестве с Китаем на сумму 10 миллионов долларов
Узбекистан заключил соглашение о сотрудничестве с Китаем на сумму 10 миллионов долларов
© Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе.
В ходе визита члены узбекской делегации также побывали на заводе, специализирующемся на производстве современной посевной и хлопкоуборочной техники.