https://uz.sputniknews.ru/20250325/uzbekistan-knr-zavod-sborka-selxoztexnika-48564013.html

Узбекистан и Китай построят единственный в Центральной Азии завод

Узбекистан и Китай построят единственный в Центральной Азии завод

Sputnik Узбекистан

Предприятие будет специализироваться на сборке сельскохозяйственной техники

2025-03-25T12:10+0500

2025-03-25T12:10+0500

2025-03-25T12:10+0500

общество

узбекистан

китай

министерство сельского хозяйства узбекистана

сельское хозяйство

завод

сборка

сельхозтехника

соглашение

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Узбекистан и Китай построят единственный в Центральной Азии завод по сборке сельскохозяйственной техники. Это определено в Соглашении о сотрудничестве в области механизации сельского хозяйства на сумму $10 млн, сообщает пресс-служба Национального центра знаний и инноваций при Минсельхозе. В эти дни в КНР находится делегация во главе с директором центра Шухратом Отажоновым. Отмечается, что на основе этого соглашения планируют создать крупное предприятие по сборке сельскохозяйственной техники, единственное в ЦА. В ходе визита члены узбекской делегации также побывали на заводе, специализирующемся на производстве современной посевной и хлопкоуборочной техники.

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