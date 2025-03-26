Кремль: основные итоги встречи экспертных групп России и США
09:50 26.03.2025 (обновлено: 09:53 26.03.2025)
© Sputnik / Алексей МайшевСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
© Sputnik / Алексей Майшев
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В Эр-Рияде 24 марта состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, которая длилась более 12 часов. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik. Кремль опубликовал основные итоги встречи экспертных групп России и США:
Россия и США условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.
Договоренность о реализации "Черноморской инициативы" вступит в силу после снятия санкций с Россельхозбанка.
Россия и США согласились разработать меры договоренностей по Украине о запрете ударов по энергообъектам России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.
РФ и США приветствуют добрые услуги третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договоренностей в энергетической и морской сферах.
США в соответствии с договоренностями будут способствовать восстановлению доступа экспорта российских сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.
США в соответствии с договоренностями будут способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок, расширению доступа к портам.
Страны продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира.
В Эр-Рияде 24 марта состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, которая длилась более 12 часов. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.