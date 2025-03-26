Кремль: основные итоги встречи экспертных групп России и США

Россия и США условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов. Россия и США условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.

Договоренность о реализации "Черноморской инициативы" вступит в силу после снятия санкций с Россельхозбанка. Договоренность о реализации "Черноморской инициативы" вступит в силу после снятия санкций с Россельхозбанка.

Россия и США согласились разработать меры договоренностей по Украине о запрете ударов по энергообъектам России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. Россия и США согласились разработать меры договоренностей по Украине о запрете ударов по энергообъектам России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

РФ и США приветствуют добрые услуги третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договоренностей в энергетической и морской сферах. РФ и США приветствуют добрые услуги третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договоренностей в энергетической и морской сферах.

США в соответствии с договоренностями будут способствовать восстановлению доступа экспорта российских сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. США в соответствии с договоренностями будут способствовать восстановлению доступа экспорта российских сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

США в соответствии с договоренностями будут способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок, расширению доступа к портам. США в соответствии с договоренностями будут способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок, расширению доступа к портам.