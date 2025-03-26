https://uz.sputniknews.ru/20250326/moskva-v-itoge-dodavila-kiev-i-vashington-48580235.html

Будет вот так или никак: Москва в итоге додавила Киев и Вашингтон

Будет вот так или никак: Москва в итоге додавила Киев и Вашингтон

Sputnik Узбекистан

Переговоры между двумя мировыми державами, особенно по одному из самых значительных кризисов современности, не имеют ничего общего с товарищеским матчем по... 26.03.2025, Sputnik Узбекистан

2025-03-26T13:20+0500

2025-03-26T13:20+0500

2025-03-26T13:20+0500

колумнисты

россия

сша

киев

дмитрий песков

совет федерации федерального собрания рф

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Переговоры между двумя мировыми державами, особенно по одному из самых значительных кризисов современности, не имеют ничего общего с товарищеским матчем по гандболу, где результат на табло, и победители в раздевалке дружески похлопывают проигравших по потным спинам. Об этом пишет колумнист РИА Новости.Онлайн-аналитики любят простые и очевидные исходы, где всегда можно добавить "как я и говорил", и любое отступление от плана трактуется как чья-то досадная недоработка (а то и предательство). В реальной жизни же все происходит сложнее, потому что ставки могут быть неизмеримо больше, чем приз "Деревянный мяч".Итога вчерашних переговоров между делегациями России и США в Эр-Рияде без преувеличений ждал весь мир. Хайпа добавляли громкие анонсы в западных СМИ о том, что по результатам 12-часового обсуждения будет опубликовано большое совместное заявление, и итоги встречи "самые оптимистичные".Русофобские и антитрамповские медиа-качели рванули в одну сторону: "Не надо забывать, что Россия — враг Европы. Поэтому мы должны помогать Украине", "Украина не должна подписывать ничего, что дают США, потому что они играют на стороне России".Тем не менее, новостные ленты облетело сообщение, что "содержание переговоров опубликовано не будет, поскольку это технические консультации". Стало очевидно, что что-то произошло.Неполживые СМИ мгновенно качнулись обратно: "Очередной провал Трампа: Россия и США не договорились", "Для России любые договоренности не значат ничего".Ажиотажа добавил комментарий первого зампреда комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимира Чижова о том, что совместное заявление США и России "не было принято из-за позиции Украины".Качания усилились, и теперь "независимые" новости и сообщения начали вращаться вокруг того, что это "Россия саботирует и затягивает переговоры", потому что "Путину это выгодно".Но жизнь дергающейся микрофлоры полна боли, неожиданностей и пенициллина: сначала вышло заявление Белого дома, посвященное итогам переговоров, а потом и заявление Кремля. Главное разочарование "свидетелей краха Трампа и Путина" — стороны договорились о важных вещах, перешагнули упирающуюся моську в зеленой попонке, переговоры перешли в практическую фазу, а по итогу вчерашнего дня главный бенефициар — Россия.Те же самые онлайн-властители западных дум, час назад радовавшиеся "закономерной неудаче" США и России, теперь изрыгали проклятия типа "Единственная цель США — помогать России в геноциде и завоевании Украины. Я теперь ненавижу США больше, чем русских".Что на самом деле происходило в Саудовской Аравии, останется в Эр-Рияде, Кремле и Белом доме. Консолидированная информация позволяет сделать информированное предположение, что русские и американцы могли выйти в свет с чем-то большим, чем с информацией по Черноморской сделке (это подтверждал и глава нашей делегации сенатор Карасин: "Мы обсудили множество тем. Мы обсудили все"), но в последний момент украинские "технические шестерки" по требованию из Киева встали перед американцами в позу и начали требовать исключить из заявления целые параграфы, и вставить свои. Ошалевшие от такой наглости представители делегации США предпочли отложить заявление на после того, как они разберутся с Зеленским, но Россия устами министра иностранных дел Лаврова указала, что это ваш сукин сын и ваши проблемы, и вы отсюда не выйдете, пока не будет конкретного шага вперед. А чтобы в будущем не было искушения опять что-то сдвигать или качаться, вот вам еще пара наших пунктов для соглашения, и при каждом торможении будут добавляться новые.В кратком изложении общие договоренности по вчерашнему дню такие: еще раз даем американцам возможность заставить Киев выполнить договоренности по прекращению огня по энергоструктуре (до середины апреля, если Киев продолжает, как в эти дни — мы вас предупреждали); согласились на возобновление т.н. Черноморской инициативы и обеспечение безопасности судоходства (в т.ч. украинского, но исключительно мирного — будем досматривать), США обещают восстановить беспрепятственный доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Кроме того, чтобы у наших партнеров было больше конкретики и меньше возможностей съехать с темы, российская сторона оперативно опубликовала перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.Воспитательные дополнительные пункты со стороны России:Интересно, что акции западных производителей удобрений сразу упали, а акции российских на Мосбирже резко возросли — и тут порешал не рыночек, а рыночек порешала российская дипломатия.Что касается "большого списка", то в назидание Россия добавила туда тоже пункты, и Трамп уже сообщил, что "у России есть пять или шесть условий, мы будем их внимательно изучать", и вообще "достигнут большой прогресс".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще раз напомнил всем любителей кошек, которые быстро родятся, что "России и США предстоит долгая работа над урегулированием по Украине, обольщаться относительно скорых перспектив не стоит", но при этом Москва и Вашингтон "продолжают работу в конструктивном и позитивном ключе, скоро будет опубликовано еще одно согласованное заявление".Это значит, что мы продолжаем борьбу за наши интересы на всех фронтах — и дипломатическом, и "на земле", и наши главные аргументы — это наши бойцы, которые двигают ЛБС на запад. Вчера американская разведка опубликовала свой ежегодный отчет, который доказывает, что эти аргументы перевешивают все: ""Эта изнурительная война на истощение приведет к постепенному, но неуклонному ослаблению позиций Киева на поле боя, независимо от любых попыток США или союзников навязать Москве новые и более высокие издержки".Работаем, братья.

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