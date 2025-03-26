https://uz.sputniknews.ru/20250326/shpinat-polza-poxudeniye-48585617.html

Поможет снизить аппетит и не только: врач о полезных свойствах шпината

Поможет снизить аппетит и не только: врач о полезных свойствах шпината

Sputnik Узбекистан

Те, кто задался целью похудеть к лету обязательно должны включать в рацион шпинат

2025-03-26T22:01+0500

2025-03-26T22:01+0500

2025-03-26T22:01+0500

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Шпинат способен подавлять аппетит за счет содержания в своем составе тилакоидов, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.Специалист также отметила высокое содержание в шпинате белка, железа, клетчатки и витаминов А, С и К.Кроме того, из-за высокого содержания калия шпинат рекомендуют людям, склонным к повышению артериального давления.Нейтральный вкус этой зелени позволяет сочетать ее с овощами, рыбой, птицей, мясом. Шпинат хорош как в сыром виде — в салатах, фруктово-овощных смузи (яблоко + шпинат), так и термически обработанном.

https://uz.sputniknews.ru/20250325/brokkoli-polza-sustavy-48556233.html

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