https://uz.sputniknews.ru/20250326/shpinat-polza-poxudeniye-48585617.html
Поможет снизить аппетит и не только: врач о полезных свойствах шпината
Поможет снизить аппетит и не только: врач о полезных свойствах шпината
Sputnik Узбекистан
Те, кто задался целью похудеть к лету обязательно должны включать в рацион шпинат
2025-03-26T22:01+0500
2025-03-26T22:01+0500
2025-03-26T22:01+0500
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Шпинат способен подавлять аппетит за счет содержания в своем составе тилакоидов, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.Специалист также отметила высокое содержание в шпинате белка, железа, клетчатки и витаминов А, С и К.Кроме того, из-за высокого содержания калия шпинат рекомендуют людям, склонным к повышению артериального давления.Нейтральный вкус этой зелени позволяет сочетать ее с овощами, рыбой, птицей, мясом. Шпинат хорош как в сыром виде — в салатах, фруктово-овощных смузи (яблоко + шпинат), так и термически обработанном.
https://uz.sputniknews.ru/20250325/brokkoli-polza-sustavy-48556233.html
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шпинат польза аппетит снижение
шпинат польза аппетит снижение
Поможет снизить аппетит и не только: врач о полезных свойствах шпината
Те, кто задался целью похудеть к лету, обязательно должны включать в рацион шпинат.
Шпинат способен подавлять аппетит за счет содержания в своем составе тилакоидов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.
"Он (шпинат — прим. ред.) содержит мощные соединения, подавляющие аппетит, называемые тилакоидами, поэтому его обязательно нужно употреблять в пищу, если хотите иметь красивую фигуру к лету", — рассказала она.
Специалист также отметила высокое содержание в шпинате белка, железа, клетчатки и витаминов А, С и К.
Кроме того, из-за высокого содержания калия шпинат рекомендуют людям, склонным к повышению артериального давления.
Нейтральный вкус этой зелени позволяет сочетать ее с овощами, рыбой, птицей, мясом. Шпинат хорош как в сыром виде — в салатах, фруктово-овощных смузи (яблоко + шпинат), так и термически обработанном.