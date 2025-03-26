Узбекистанцы завоевали 4 медали в первый день ЧА по спортивной борьбе
© НОК УзбекистанаОтечественные борцы успешно стартовали на чемпионате Азии
© НОК Узбекистана
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В столице Иордании проходит континентальное первенство. В нем участвуют более 370 спортсменов из почти 40 стран.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В первый день чемпионата Азии по спортивной борьбе, который проходит в столице Иордании Аммане, члены сборной Узбекистана завоевали четыре медали, сообщает пресс-служба НОК.
© НОК УзбекистанаОтечественные борцы успешно стартовали на чемпионате Азии
Отечественные борцы успешно стартовали на чемпионате Азии
© НОК Узбекистана
В континентальном первенстве принимают участие более 370 спортсменов из почти четырех десятков стран.
"В первый же день турнира наши соотечественники завоевали 3 золотые и 1 бронзовую медали. В соревнованиях по греко-римской борьбе Айтжан Халмаханов (-63 кг), Арам Варданян (-77 кг) и Жалгасбай Бердимуратов (-87 кг) удостоились наград высшей пробы, а Ихтиёр Ботиров (-55 кг) записал в актив сборной бронзу", — говорится в сообщении.
© НОК УзбекистанаОтечественные борцы успешно стартовали на чемпионате Азии
Отечественные борцы успешно стартовали на чемпионате Азии
© НОК Узбекистана
Сегодня за медали поборются еще пять 5 узбекских борцов
-60 кг: Алишер Ганиев – Али Абдуносир (Иордания) / Зиюе Ци (Китай)
-67 кг: Нозимжон Бойкузиев – Мунтхир Жанду (Саудовская Аравия)
-72 кг: Абдулло Алиев – Бегмират Нобатов (Туркменистан) / Ахмед Барахман (Саудовская Аравия)
-82 кг: Муҳаммадкадыр Расулов – Мохаммад Нагуси (Иран)
-97 кг: Бехруз Барноев – Иброхим Фаллатах (Саудовская Аравия)
Для справки: чемпионат Азии среди взрослых, организованный под эгидой UWW, является главным континентальным турниром в Азии и одним из сильнейших по уровню конкуренции в мировом календаре борьбы.