https://uz.sputniknews.ru/20250326/uzbekistan-medali-sportivnaya-borba-cha-iordaniya-48580810.html

Узбекистанцы завоевали 4 медали в первый день ЧА по спортивной борьбе

Узбекистанцы завоевали 4 медали в первый день ЧА по спортивной борьбе

Sputnik Узбекистан

В столице Иордании проходит континентальное первенство. В нем участвуют более 370 спортсменов из почти 40 стран

2025-03-26T12:10+0500

2025-03-26T12:10+0500

2025-03-26T12:10+0500

спорт

спортивная борьба

узбекистан

иордания

чемпионат азии

золотая медаль

бронза

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В первый день чемпионата Азии по спортивной борьбе, который проходит в столице Иордании Аммане, члены сборной Узбекистана завоевали четыре медали, сообщает пресс-служба НОК.В континентальном первенстве принимают участие более 370 спортсменов из почти четырех десятков стран.Сегодня за медали поборются еще пять 5 узбекских борцовДля справки: чемпионат Азии среди взрослых, организованный под эгидой UWW, является главным континентальным турниром в Азии и одним из сильнейших по уровню конкуренции в мировом календаре борьбы.

https://uz.sputniknews.ru/20250325/uzbekistantsy-borba-na-poyasax-turnir-indiya-medali-48560781.html

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