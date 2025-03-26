https://uz.sputniknews.ru/20250326/uzbekistan-ramazan-xayit-30-marta-48587182.html
В Узбекистане Рамазан Хайит отметят 30 марта
В Узбекистане Рамазан Хайит отметят 30 марта
Sputnik Узбекистан
Соответствующее постановление подписал глава республики.
2025-03-26T17:31+0500
2025-03-26T17:31+0500
2025-03-26T18:03+0500
общество
узбекистан
постановление
президент узбекистана
управление мусульман узбекистана
рамазан хайит
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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Узбекистане Рамазан хайит будут праздновать 30 марта. Это определено в постановлении президента Шавката Мирзиёева. Поскольку 30 марта выпадает на воскресенье, в соответствии со статьей 208 Трудового кодекса республики, выходным днем станет и понедельник, 31 марта.
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узбекистан рамазан хайит постановление
узбекистан рамазан хайит постановление
В Узбекистане Рамазан Хайит отметят 30 марта
17:31 26.03.2025 (обновлено: 18:03 26.03.2025)
Соответствующее постановление подписал глава республики.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik.
В Узбекистане Рамазан хайит будут праздновать 30 марта. Это определено в постановлении
президента Шавката Мирзиёева.
“Принять к сведению информацию Управления мусульман Узбекистана о совпадении в текущем году первого дня Рамазан хайита с 30 марта — воскресенье, широко отметить 30 марта 2025 года в нашей стране в качестве праздника Рамазан хайит”, — указано в документе.
Поскольку 30 марта выпадает на воскресенье, в соответствии со статьей 208 Трудового кодекса республики, выходным днем станет и понедельник, 31 марта.