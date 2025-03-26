В Узбекистане Рамазан Хайит отметят 30 марта

“Принять к сведению информацию Управления мусульман Узбекистана о совпадении в текущем году первого дня Рамазан хайита с 30 марта — воскресенье, широко отметить 30 марта 2025 года в нашей стране в качестве праздника Рамазан хайит”, — указано в документе.