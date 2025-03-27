https://uz.sputniknews.ru/20250327/eaeu-yuvelirnaya-otrasl-podderjka-48596755.html
Поддержка ювелирной отрасли в ЕАЭС: что нужно знать представителям сферы
Поддержка ювелирной отрасли в ЕАЭС: что нужно знать представителям сферы
Sputnik Узбекистан
Речь идет об особенностях разрабатываемого Соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ.
2025-03-27T15:30+0500
2025-03-27T15:30+0500
2025-03-27T15:30+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Под председательством министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева состоялось экспертное совещание с представителями ювелирной отрасли государств-членов ЕАЭС, сообщает пресс-служба Комиссии.Говорили об особенностях разрабатываемого Соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ.Так, беспошлинный доступ в отношении ювелирной продукции, производимой на территории ОАЭ, будет возможен только при выполнении определенных критериев.Кроме того, вся производимая в ОАЭ продукция должна будет проходить обязательную оценку на предмет выполнения необходимых операций по переработке иностранных материалов, использованных для ее выпуска.При выявлении нарушений таможенные органы государств-членов будут вправе отказывать в предоставлении тарифных преференций и облагать товары ввозной таможенной пошлиной по ставке, предусмотренной таможенным тарифом ЕАЭС.Если импорт товаров будет причинять или сможет причинить ущерб отрасли, также могут быть задействованы меры защиты внутреннего рынка. Со стороны ЕЭК выражена готовность поддержать развитие ювелирной отрасли не только в рамках ЕАЭС, но и на зарубежных рынках через обеспечение доступа к ним в рамках соглашений о свободной торговле.
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еаэс ювелиры поддержка
Поддержка ювелирной отрасли в ЕАЭС: что нужно знать представителям сферы
Речь идет об особенностях разрабатываемого Соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik.
Под председательством министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева состоялось экспертное совещание с представителями ювелирной отрасли государств-членов ЕАЭС, сообщает
пресс-служба Комиссии.
Говорили об особенностях разрабатываемого Соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ.
Так, беспошлинный доступ в отношении ювелирной продукции, производимой на территории ОАЭ, будет возможен только при выполнении определенных критериев.
“Они не позволят использовать территорию ближневосточного государства для реэкспорта в ЕАЭС ювелирных изделий, произведенных в других странах”, — говорится в сообщении.
Кроме того, вся производимая в ОАЭ продукция должна будет проходить обязательную оценку на предмет выполнения необходимых операций по переработке иностранных материалов, использованных для ее выпуска.
При выявлении нарушений таможенные органы государств-членов будут вправе отказывать в предоставлении тарифных преференций и облагать товары ввозной таможенной пошлиной по ставке, предусмотренной таможенным тарифом ЕАЭС.
Если импорт товаров будет причинять или сможет причинить ущерб отрасли, также могут быть задействованы меры защиты внутреннего рынка.
Со стороны ЕЭК выражена готовность поддержать развитие ювелирной отрасли не только в рамках ЕАЭС, но и на зарубежных рынках через обеспечение доступа к ним в рамках соглашений о свободной торговле.