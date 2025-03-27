https://uz.sputniknews.ru/20250327/kazan-tashkent-aviareysy-centrum-air-48594966.html

Самолеты из Казани в Ташкент будут летать чаще

Самолеты из Казани в Ташкент будут летать чаще

Sputnik Узбекистан

Перевозки будет осуществлять компания Centrum Air.

2025-03-27T13:17+0500

2025-03-27T13:17+0500

2025-03-27T13:17+0500

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Крупнейшая частная авиакомпания Узбекистана Centrum Air будет выполнять регулярные рейсы в Ташкент из Казани, сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Казань".Полеты будут выполняться 2 раза в неделю на 180-местных воздушных судах типа Airbus A320.По средам:По воскресеньям:Длительность перелета около 3,5 часов. Цены на билеты начинаются от 3 млн 113 тысяч сумов.Для каждого аэропорта указано местное время. В расписании возможны изменения, добавили в пресс-службе.

https://uz.sputniknews.ru/20250109/uzbekistan-avtobus-reys-47481645.html

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