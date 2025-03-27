https://uz.sputniknews.ru/20250327/kazan-tashkent-aviareysy-centrum-air-48594966.html
Самолеты из Казани в Ташкент будут летать чаще
Самолеты из Казани в Ташкент будут летать чаще
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Перевозки будет осуществлять компания Centrum Air.
2025-03-27T13:17+0500
2025-03-27T13:17+0500
2025-03-27T13:17+0500
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Крупнейшая частная авиакомпания Узбекистана Centrum Air будет выполнять регулярные рейсы в Ташкент из Казани, сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Казань".Полеты будут выполняться 2 раза в неделю на 180-местных воздушных судах типа Airbus A320.По средам:По воскресеньям:Длительность перелета около 3,5 часов. Цены на билеты начинаются от 3 млн 113 тысяч сумов.Для каждого аэропорта указано местное время. В расписании возможны изменения, добавили в пресс-службе.
https://uz.sputniknews.ru/20250109/uzbekistan-avtobus-reys-47481645.html
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казань, татарстан, россия, полеты, узбекистан, ташкент, общество
казань, татарстан, россия, полеты, узбекистан, ташкент, общество
Самолеты из Казани в Ташкент будут летать чаще
Перевозки начнет осуществлять компания Centrum Air.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik
. Крупнейшая частная авиакомпания Узбекистана Centrum Air будет выполнять регулярные рейсы в Ташкент из Казани, сообщает
пресс-служба Международного аэропорта "Казань".
"30 марта авиакомпания открывает полетную программу регулярных рейсов в Ташкент из Международного аэропорта "Казань" имени Габдуллы Тукая", — говорится в сообщении.
Полеты будут выполняться 2 раза в неделю на 180-местных воздушных судах типа Airbus A320.
вылет из Ташкента в 07.40, прибытие в Казань в 09.20;
вылет из Казани в 10.20, прибытие в Ташкент в 15.35.
вылет из Ташкента в 06.20, прибытие в Казань в 08.00;
вылет из Казани в 09.40, прибытие в Ташкент в 14.35.
Длительность перелета около 3,5 часов. Цены на билеты
начинаются от 3 млн 113 тысяч сумов.
Для каждого аэропорта указано местное время. В расписании возможны изменения, добавили в пресс-службе.